Por cambios en el escenario para Pet Shop Boys: Karen Doggenweiler y Rafael Araneda abren segunda noche desde el público

La segunda jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar promete una noche marcada por la electrónica y los sintetizadores, con la participación de los británicos Pet Shop Boys y los colombianos Bomba Estéreo.

El dúo de synthpop, autor de clásicos como It’s a Sin y West End Girls, será el encargado de abrir la velada con un espectáculo repleto de éxitos.

De hecho, este despliegue técnico obligó a la producción a intervenir por primera vez el escenario de la Quinta Vergara para un número de la parrilla.

Con el fin de resguardarla sorpresa del montaje, los animadores Karen Doggenweiler y Rafael Araneda dieron inicio a su segunda noche desde el sector del público.

En sintonía con la atmósfera electrónica que dominará la jornada, la dupla apareció bailando al ritmo de Blue Monday, de la banda inglesa New Order, otro referente ineludible del synthpop.