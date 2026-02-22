Pet Shop Boys comparten imágenes de un paseo por la playa en Viña del Mar

A un día de su debut en el Festival de Viña, el dúo Pet Shop Boys se tomó un momento de relajo para pasear por la playa.

Los británicos compartieron en sus redes sociales un registro de su relajada caminata por la arena. “Afternoon at the beach“, decía la publicación.

En las imágenes se ven a Neil Tennant y Chris Lowe, manteniendo su habitual look de sombrero, además de lucir lentes de sol.

El dúo debuta en la Quinta Vergara como el número anglo tras intentos previos de traerlos en los últimos dos años, tal como confirmó el mismo Neil Tennant a este medio.

Lo que sucedió entonces era que los ingleses exigían requerimientos técnicos que no calzaban del todo con lo que ofrecía Viña.“Finalmente este año terminamos cediendo nosotros respecto a la técnica y se hicieron modificaciones pequeñas a la escenografía”, explicó el director ejecutivo del Festival, Daniel Merino, a este medio.