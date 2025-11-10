OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Por qué Rosalía ha sido comparada con Julio Iglesias a partir de su impresionante disco Lux

    Desde hace un tiempo, Rosalía ha sido catalogada como la mayor estrella musical surgida en España después de Julio Iglesias. Con su reciente título, ha sumado otro paralelo: ambos intentaron cantar en la mayor cantidad de idiomas posible. ¿Puede ser esa una similitud definitiva con el hombre de La Vida Sigue Igual?

    Claudio VergaraPor 
    Claudio Vergara
    Por qué Rosalía ha sido comparada con Julio Iglesias a partir de su impresionante disco Lux

    “Es el fenómeno español por antonomasia, desde los tiempos de Julio Iglesias que no se había visto un fenómeno como este a nivel universal”. El diagnóstico es de Santi Carrillo, reputado periodista musical español y director de la legendaria revista Rockdelux, quien en junio pasado ya establecía que la artista podía situarse de igual a igual con el mayor astro de España de todos los tiempos.

    Lo que Carrillo quizás aún no intuía con claridad es que venía algo que reforzaría aún más ese paralelo. Una avanzada telúrica: Lux, el nuevo disco de Rosalía, aparecido el pasado viernes 7 y que ha noqueado a la crítica global por su colosal arquitectura orquestal, además de exhibir a la intérprete cantando en 13 idiomas. Árabe, siciliano, latín, chino, inglés, catalán, ucraniano y su natal español desfilan, entre otras lenguas, en una pieza titánica, que ya ha sido apuntada entre lo mejor de la temporada.

    Y ahí viene la otra similitud con Iglesias. “Un ejemplo de esto ocurre con la utilización de hasta 13 idiomas en el disco de Rosalía, todos entonados por la protagonista. Esto ya lo inventó otro cantante colonizador, Julio Iglesias, que grababa sus trabajos en varias lenguas (hasta en japonés)”, escribe Carlos Marcos en su reseña de Lux para El País.

    En todas las jergas

    De alguna forma, Iglesias intentó el mismo arrojo políglota cuando se lanzó a la conquista del mundo a fines de los 80, luego de que Latinoamérica ya ingresara en su bolsillo, gracias a hitos como su paso por el Estadio Nacional de Santiago en 1977 o su posterior escala en el Festival de Viña en 1981, donde capturó todos los flashes.

    Igual que Rosalía en los 2020, a Iglesias en los 70 y 80 le tocaba tumbar el planeta, por lo que planificó una fórmula para que nadie se sintiera excluido: cantar en todos los idiomas posibles, llegar hasta el último rincón imaginable, para que el español -una lengua que en ese minuto no tenía el carácter universal de hoy- no resultara tan estrecho.

    Para ello, en 1978 instaló su residencia oficial en Miami y firmó un contrato millonario con CBS International. En ese mismo año 78, por ejemplo, lanzó su primer álbum en francés, Aimer la vie, y fue nombrado artista del año en Francia. También lanzó su tercer título en italiano, Sono un pirata, sono un signore y en ese país también fue condecorado como artista de la temporada.

    Un tiempo después, en 1984, firmó un contrato mundial de publicidad y promoción con Coca Cola y lanzó su primer disco en inglés, el recordado 1100 Bel Air Place, del que se vendieron ocho millones de copias en todo el mundo. En Estados Unidos el álbum fue multiplatino y despachó cuatro millones de copias. Ahí venía el hit To all the girls I’ve loved before, cantado a dúo con Willie Nelson, además del sencillo All of you, cantado a dúo con Diana Ross.

    En 1988 amasa otra aventura anglo con su segundo álbum en inglés, Non-Stop, el que incluye My love, a dúo con Stevie Wonder.

    La saga de conquista mundial siguió con canciones o discos interpretados en japonés, alemán y portugués.

    Pero en el caso de Iglesias hay una diferencia con Rosalía: el hombre de La vida sigue igual abrazó el hecho de cantar en otros idiomas como una estrategia de marketing más que como una narrativa artística o creativa. De hecho, reconocía que nunca aprendió a hablar inglés muy bien -lo practicaba desde los 18 años, cuando se mudó un tiempo a Londres- y que otros idiomas le resultaban incluso más difíciles.

    Rosalía también ha acusado dificultades para aprender otras lenguas, pero ha recalcado que se preparó dos años con traductores o con el propio Google translate -le tocó una era con otras herramientas- para poder interpretar con el mejor acento lenguajes tan disímiles. Y en su caso, la aparición del árabe o el siciliano responde al carácter grandilocuente y cosmopolita de Lux, no sólo al ímpetu de la mercadotecnia por cazar otras plazas.

    Rosalía

    “Mientras que el objetivo de Iglesias era la conquista de mercados, en Lux se nos vende como un recurso narrativo para dar sentido a la historia”, asegura Carlos Marcos en su crítica, para luego rematar: “ ‘Si pudiera habría cantado en todos los idiomas del mundo’, dijo esta misma semana Rosalía en México, y esta declaración sonó a aquellas maximalistas proclamas del mentado Julio Iglesias cuando expandía su dominio musical allá por mediados de los ochenta”.

    Aunque sus respectivas obras son distintas, y el espesor intelectual con el que se observan también subrayan distancia, hay un dictamen que no cabe duda: Rosalía es la mayor estrella mundial surgida en España después del propio Iglesias. El mismo cantante que lleva casi un lustro desaparecido de la vida pública. Quizás como una forma de darle su espacio a quien lo sucederá definitivamente en impacto comercial, influencia y aplauso planetario.

    Más sobre:RosalíaJulio IglesiasEstadio NacionalFestival de Viña del MarLuxStevie WonderDiana RossMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Corte de Apelaciones de San Miguel inicia investigación contra funcionarios aludidos en trama bielorrusa

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Lo más leído

    1.
    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    5.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?
    Chile

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Corte de Apelaciones de San Miguel inicia investigación contra funcionarios aludidos en trama bielorrusa

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    El plan que delineó Warren Buffett para acelerar la entrega de su inmenso patrimonio
    Negocios

    El plan que delineó Warren Buffett para acelerar la entrega de su inmenso patrimonio

    La fuerte caída del dólar que proyecta Bloomberg si Kast pasa a segunda vuelta con una “posición sólida”

    Chile se desacopla de sus pares de la Ocde y registra una caída de ingresos de los hogares

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Tendencias

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Sorprendió a todos: revisa el increíble gol olímpico de Zambia ante Brasil en el Mundial Sub 17

    Habla el hincha agredido por Maximiliano Salas tras la derrota de River ante Boca: “Se la agarró con el primero que vio”

    “Tienen a Colina ahí al lado”: el feroz dardo de Deportes Puerto Montt a Santiago Morning tras su ascenso a Primera B

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena
    Finde

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cultura y entretención

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    Shakira cambia el lugar de su próximo show en Chile: pasará al Parque Estadio Nacional

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso
    Mundo

    Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares tras denunciar manipulación de su discurso

    Cómo la tropas estadounidenses entrenan en Puerto Rico para un eventual ataque a Venezuela

    Ocho personas mueren y 24 resultan heridas tras explosión de un auto en Nueva Delhi

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte