Presidente Boric celebra el histórico paso de Mon Laferte por Viña 2026

El exitoso paso de Mon Laferte por el Festival de Viña 2026 fue celebrado incluso por el Presidente Gabriel Boric.

La artista hizo corear sus grandes éxitos en la Quinta Vergara, con una puesta en escena teatral y con todo el dramatismo de su último álbum Femme Fatale.

Desde que pisó el escenario, el público pidió la Gaviota de Platino, galardón que -tras las Gaviotas de Plata y Oro- le fue entregado por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

El acto marca un hito en la carrera de Mon Laferte, pues se convierte en la sexta cantante en recibir el máximo premio del Festival de Viña y en la artista más joven que obtiene el galardón.

La travesía fue celebrada por Boric, quien a través de su cuenta de X, compartió un escueto pero conciso mensaje: “Gigante Mon”, escribió.