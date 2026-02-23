SUSCRÍBETE
    Mira acá la obertura del Festival de Viña 2026 con Nico Ruiz, Cami y Princesa Alba

    "El tiempo en las bastillas", "Si somos americanos" y "Conga" fueron parte de las canciones que interpretaron los artistas nacionales para armar una fiesta latina en la primera noche del Festival de Viña 2026.

    Por 
    Equipo de Culto

    La LXV edición del Festival de Viña del Mar inició su primera noche con una puesta en escena que fusionó la historia del certamen y su vínculo con la música latina.

    El show partió con El tiempo en las bastillas, canción con la que Fernando Ubiergo ganó el certamen en 1978, interpretada por Nico Ruiz.

    A ello, le siguió Cami quien realizó una versión de Si somos americanos de Rolando Alarcón. Una interpretación que buscó resaltar la fraternidad entre los países que integran el continente y con un mensaje que resaltó el vínculo entre Viña y música latina: “Qué viva Latinoamérica”.

    La fiesta pasó al baile con el tributo a Gloria Estefan, la gran estrella encargada de abrir los shows internacionales en esta edición del Festival. Fue Princesa Alba, quien puso a bailar a la Quinta al ritmo de Conga, el éxito de Miami Sound Machine que catapultó a la cubana a la fama mundial.

    Mira acá la obertura del Festival de Viña 2026:

