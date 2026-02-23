Mira acá la obertura del Festival de Viña 2026 con Nico Ruiz, Cami y Princesa Alba

La LXV edición del Festival de Viña del Mar inició su primera noche con una puesta en escena que fusionó la historia del certamen y su vínculo con la música latina.

El show partió con El tiempo en las bastillas, canción con la que Fernando Ubiergo ganó el certamen en 1978, interpretada por Nico Ruiz.

A ello, le siguió Cami quien realizó una versión de Si somos americanos de Rolando Alarcón. Una interpretación que buscó resaltar la fraternidad entre los países que integran el continente y con un mensaje que resaltó el vínculo entre Viña y música latina: “Qué viva Latinoamérica”.

La fiesta pasó al baile con el tributo a Gloria Estefan, la gran estrella encargada de abrir los shows internacionales en esta edición del Festival. Fue Princesa Alba, quien puso a bailar a la Quinta al ritmo de Conga, el éxito de Miami Sound Machine que catapultó a la cubana a la fama mundial.

