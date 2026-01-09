SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    Una canción bastó para vincular al “conejo malo” y Chuwi, un joven cuarteto puertorriqueño que mezcla pop, salsa y tradición caribeña, y que hoy vive un salto decisivo: colaboración en Debí tirar más fotos, residencia en Puerto Rico, su propio Tiny Desk y el rol de teloneros en las tres fechas del Estadio Nacional. Esta es su historia.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    La repetía una y otra vez. Desde la primera vez que Bad Bunny escuchó Tikiri, una animada fusión de pop y salsa con un sorprendente sabor indie, no se la pudo sacar de la cabeza. Y de inmediato quiso conocer al grupo que la interpreta, Chuwi.

    Aquel fue el punto de encuentro entre el joven grupo puertorriqueño y el “conejo malo”, hoy la mayor estrella global del reggaetón (y por qué no, del pop). Con su afinado sentido del espectáculo, los invitó a participar en una playera canción que estaba trabajando por entonces, WELTiTA.

    Para la banda, integrada por los hermanos Lorén, Willy y Wester Aldarondo, además de su amigo, Adrián López, aquella chance resultó toda una sorpresa. “Él nos contacta y dice que quiere hacer algo -recordó Lorén, la cantante del grupo, en entrevista con Canela Music-. Nos presenta el concepto, nos presenta la canción WELTiTA, nos habla de que es un fan genuinamente pues escuchaba mucho nuestra música. Fue un momento bien chocante, pero a la misma vez, pues vamos a meterle mano".

    La colaboración resultó todo un éxito. WELTiTA logró 2,36 millones de reproducciones en las primeras 24 horas en la plataforma Spotify y, al igual que el resto de canciones del disco, entró en la lista del Top 200 global. Y de rebote, le dio un empujón de reconocimiento a los Chuwi.

    “Desde que se publicó el álbum de Bad Bunny ha sido una trayectoria bien loca, y todavía estamos procesando todo. Todavía estamos tratando de entender qué está pasando”, comentó Wilfredo ‘Willy’ Aldarondo, el bajista del grupo, a EFE.

    Chuwi Foto: Daniel Alfaro

    Oriundos de la localidad de Isabela, en la costa noreste de Puerto Rico, el cuarteto comenzó su carrera en 2019. Hasta ahora han publicado fundamentalmente singles y dos EP, Pan (2022) y Tierra (2024). En el primero está Tikiri, la canción que le gustó a Bad Bunny. “Pues, Benito nos dijo que esa canción él la tenía en repeat, como que a él le encantaba esa canción”, recordó Lorén en la misma entrevista.

    Y no fue la única canción que le gustó. Bad Bunny tomó el teléfono para escuchar Tierra, el segundo Ep del grupo, y se detuvo en un tema. “Escuchó una canción, Mundi, que es un merengue y él decía wow, estos muchachos”, apuntó Lorén en la mentada charla.

    De alguna forma la fusión entre pop, salsa y música tradicional puertorriqueña, con arreglos que no eluden efectos de estudio, le da una sorprendente frescura a la propuesta de Chuwi. Billboard los destacó en su sección radar, en enero de 2025, cuando comenzaba a despuntar el interés en ellos por la colaboración con Bad Bunny. ″En cuanto a su sonido, la banda, que lleva dando vueltas desde 2020, es progresiva, enérgica y con estilo. En cuanto a las letras, Chuwi se enorgullece de su cultura, cantando principalmente sobre La Isla del Encanto con algunas canciones de amor inspiradoras", detalló la prestigiosa publicación.

    Chuwi

    El impulso le permitió a Chuwi ser invitados a las primeras noches de la histórica residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. “Gracias a TODO el equipo de Bad Bunny y a ti, Benito, por invitarnos y ser tan intencional en querer vernos crecer”, agradeció el grupo en una publicación de Instagram.

    Su más reciente sencillo Falta algo, presenta una animada fusión de salsa, con presencia de voces, tres cubano y cuerdas. Una canción que suena orgánica y sorprendentemente pop, pese a que no encaja completamente en el sonido mainstream. Básicamente, miran al mundo desde sus raíces caribeñas. “Queremos traerle un clímax grande al proyecto que viene, experimentar con géneros que no habíamos tocado antes”, explicó Willy a Rolling Stone.

    Falta algo, fue además la canción con la abrieron su sesión Tiny Desk, el mismo lugar en que brilló 31 Minutos. Un hito en la carrera del grupo, en una sesión casi completamente acústica y marcada por la poderosa voz de Lorén, además del sonido expansivo del teclado, las voces de apoyo, bronces y percusiones, en una mezcla que es claramente distinta en el panorama del pop actual.

    La sesión fue grabada de un tirón, pues el grupo voló desde la residencia de Bad Bunny directamente a grabar a Washington. Una experiencia intensa, pero que marcó a los jóvenes músicos. “Hay algo diferente en ese cuarto. Ese día se sintieron cosas”, dijo Wester en la charla con Rolling Stone.

    Chuwi

    Además de su fresca propuesta musical, el grupo destaca por la mirada social que plantea en sus letras, como en Tierra (sobre la migración), o en Guerra (sobre el peligro que corre el medioambiente). Algo así, como una actualización de Pedro Navaja, pero desde la mirada de la nueva generación.

    Por ahora, Chuwi están trabajando en su primer disco de estudio, el que ven como un proyecto que les permita consolidar el crecimiento que han tenido como espectáculo en vivo. “Nos hemos afilado, amolado. Estamos más conscientes de que no es solo tocar bien, es también entretener y sostener la energía en la tarima”, le dijo Wester a Rolling Stone.

    Una energía que se alista a sonar en Chile, pues Chuwi serán el número de apertura de las tres noches de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Una buena oportunidad para ver a un grupo que va en ascenso y promete volverse un nombre relevante en la música latina.

    Lee también:

    Más sobre:ChuwiBad BunnyDebí tirar más fotosTiny DeskWELTiTATikiriPanPuerto RicoMúsicaMúsica CultoLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos

    Las razones por las que La Moneda aún no ha inscrito la candidatura de Bachelet a la ONU

    Centro Metropolitano de Sangre se encuentra con stock crítico: donaciones presentan importante baja

    José Antonio Kast se reúne con alcalde Desbordes y manifiesta deseo de que turistas visiten Santiago sin miedo a asaltos

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    María Paz Arzola, la carta fuerte para asumir el Mineduc de Kast y su crítica mirada del actual gobierno en la materia

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos
    Chile

    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos

    Las razones por las que La Moneda aún no ha inscrito la candidatura de Bachelet a la ONU

    Centro Metropolitano de Sangre se encuentra con stock crítico: donaciones presentan importante baja

    “Totalmente incompatible”: Fallo de tribunal ambiental pone en aprietos a mega proyecto portuario en San Antonio
    Negocios

    “Totalmente incompatible”: Fallo de tribunal ambiental pone en aprietos a mega proyecto portuario en San Antonio

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio
    Tendencias

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Entrevista con Gianni de Biasi, extécnico de Udinese: “Alexis Sánchez ha tapado muchas bocas en el Sevilla”
    El Deportivo

    Entrevista con Gianni de Biasi, extécnico de Udinese: “Alexis Sánchez ha tapado muchas bocas en el Sevilla”

    Se acaba la rebelión: Colo Colo zanja diferencias por Alan Saldivia y concreta la venta del zaguero al Vasco da Gama

    Presidente de Le Havre frena el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo: “No puede irse a ningún lado”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump
    Mundo

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    Canciller boliviano dice que existe un “sí rotundo” para un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile este año

    Estados Unidos anuncia la incautación en el Caribe del petrolero ‘Olina’ bajo sospecha de llevar crudo venezolano

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena