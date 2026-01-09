Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

La repetía una y otra vez. Desde la primera vez que Bad Bunny escuchó Tikiri, una animada fusión de pop y salsa con un sorprendente sabor indie, no se la pudo sacar de la cabeza. Y de inmediato quiso conocer al grupo que la interpreta, Chuwi.

Aquel fue el punto de encuentro entre el joven grupo puertorriqueño y el “conejo malo”, hoy la mayor estrella global del reggaetón (y por qué no, del pop). Con su afinado sentido del espectáculo, los invitó a participar en una playera canción que estaba trabajando por entonces, WELTiTA.

Para la banda, integrada por los hermanos Lorén, Willy y Wester Aldarondo, además de su amigo, Adrián López, aquella chance resultó toda una sorpresa. “Él nos contacta y dice que quiere hacer algo -recordó Lorén, la cantante del grupo, en entrevista con Canela Music-. Nos presenta el concepto, nos presenta la canción WELTiTA, nos habla de que es un fan genuinamente pues escuchaba mucho nuestra música. Fue un momento bien chocante, pero a la misma vez, pues vamos a meterle mano".

La colaboración resultó todo un éxito. WELTiTA logró 2,36 millones de reproducciones en las primeras 24 horas en la plataforma Spotify y, al igual que el resto de canciones del disco, entró en la lista del Top 200 global. Y de rebote, le dio un empujón de reconocimiento a los Chuwi.

“Desde que se publicó el álbum de Bad Bunny ha sido una trayectoria bien loca, y todavía estamos procesando todo. Todavía estamos tratando de entender qué está pasando”, comentó Wilfredo ‘Willy’ Aldarondo, el bajista del grupo, a EFE.

Chuwi Foto: Daniel Alfaro

Oriundos de la localidad de Isabela, en la costa noreste de Puerto Rico, el cuarteto comenzó su carrera en 2019. Hasta ahora han publicado fundamentalmente singles y dos EP, Pan (2022) y Tierra (2024). En el primero está Tikiri, la canción que le gustó a Bad Bunny. “Pues, Benito nos dijo que esa canción él la tenía en repeat, como que a él le encantaba esa canción”, recordó Lorén en la misma entrevista.

Y no fue la única canción que le gustó. Bad Bunny tomó el teléfono para escuchar Tierra, el segundo Ep del grupo, y se detuvo en un tema. “Escuchó una canción, Mundi, que es un merengue y él decía wow, estos muchachos”, apuntó Lorén en la mentada charla.

De alguna forma la fusión entre pop, salsa y música tradicional puertorriqueña, con arreglos que no eluden efectos de estudio, le da una sorprendente frescura a la propuesta de Chuwi. Billboard los destacó en su sección radar, en enero de 2025, cuando comenzaba a despuntar el interés en ellos por la colaboración con Bad Bunny. ″En cuanto a su sonido, la banda, que lleva dando vueltas desde 2020, es progresiva, enérgica y con estilo. En cuanto a las letras, Chuwi se enorgullece de su cultura, cantando principalmente sobre La Isla del Encanto con algunas canciones de amor inspiradoras", detalló la prestigiosa publicación.

Chuwi

El impulso le permitió a Chuwi ser invitados a las primeras noches de la histórica residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. “Gracias a TODO el equipo de Bad Bunny y a ti, Benito, por invitarnos y ser tan intencional en querer vernos crecer”, agradeció el grupo en una publicación de Instagram.

Su más reciente sencillo Falta algo, presenta una animada fusión de salsa, con presencia de voces, tres cubano y cuerdas. Una canción que suena orgánica y sorprendentemente pop, pese a que no encaja completamente en el sonido mainstream. Básicamente, miran al mundo desde sus raíces caribeñas. “Queremos traerle un clímax grande al proyecto que viene, experimentar con géneros que no habíamos tocado antes”, explicó Willy a Rolling Stone.

Falta algo, fue además la canción con la abrieron su sesión Tiny Desk, el mismo lugar en que brilló 31 Minutos. Un hito en la carrera del grupo, en una sesión casi completamente acústica y marcada por la poderosa voz de Lorén, además del sonido expansivo del teclado, las voces de apoyo, bronces y percusiones, en una mezcla que es claramente distinta en el panorama del pop actual.

La sesión fue grabada de un tirón, pues el grupo voló desde la residencia de Bad Bunny directamente a grabar a Washington. Una experiencia intensa, pero que marcó a los jóvenes músicos. “Hay algo diferente en ese cuarto. Ese día se sintieron cosas”, dijo Wester en la charla con Rolling Stone.

Chuwi

Además de su fresca propuesta musical, el grupo destaca por la mirada social que plantea en sus letras, como en Tierra (sobre la migración), o en Guerra (sobre el peligro que corre el medioambiente). Algo así, como una actualización de Pedro Navaja, pero desde la mirada de la nueva generación.

Por ahora, Chuwi están trabajando en su primer disco de estudio, el que ven como un proyecto que les permita consolidar el crecimiento que han tenido como espectáculo en vivo. “Nos hemos afilado, amolado. Estamos más conscientes de que no es solo tocar bien, es también entretener y sostener la energía en la tarima”, le dijo Wester a Rolling Stone.

Una energía que se alista a sonar en Chile, pues Chuwi serán el número de apertura de las tres noches de Bad Bunny en el Estadio Nacional. Una buena oportunidad para ver a un grupo que va en ascenso y promete volverse un nombre relevante en la música latina.