Culto

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Emerald Fennell, la directora de Promising Young Woman (2020) y Saltburn (2023), está detrás de la nueva adaptación del clásico de Emily Brontë. También se hizo oficial que el filme tendrá canciones originales de Charli XCX.

Por 
Equipo de Culto
“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Catherine Earnshaw y Heathcliff vuelven a la pantalla grande. Los célebres personajes de la novela de Emily Brontë esta vez llegan al cine de la mano de Emerald Fennell, la directora que ganó el Oscar con Promising young woman (2020) y luego dividió aguas con Saltburn (2023).

Acompañado del remix de Everything is romantic, de Charli XCX, el primer adelanto de Cumbres borrascosas instala el sugerente enfoque de la cineasta inglesa. “Puedo seguirte como un perro hasta el fin del mundo”, dice Heathcliff (Jacob Elordi) a Catherine (Margot Robbie). “¿Quieres que pare?”, le pregunta después. “No”, responde ella.

Este miércoles también se hizo oficial que la cinta tendrá canciones nuevas de Charli XCX. “¡Feliz San Valentín adelantado!”, escribió la artista en X.

Robbie, quien además produce el largometraje, había alimentado la expectativa en torno al filme en una reciente entrevista. “Ya verán. Es una locura. Es genial. Es brillante”, señaló.

El reparto se completa con Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell. Owen Cooper, la revelación de la miniserie Adolescencia, encarna al personaje de Elordi en su juventud.

El estreno en salas nacionales está fijado para el 12 de febrero, justamente para el fin de semana de San Valentín, y será distribuida en Chile y el mundo por Warner Bros. Pictures.

Revisa el adelanto a continuación:

