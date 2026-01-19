Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

El cierre del Festival del Huaso prometía una fiesta, pero este año contó con una emotividad especial. Los graves incendios ocurridos en la madrugada del 18 de enero en las regiones de Bío Bío y Ñuble moldearon la contingencia nacional, frente a lo cual la organización del evento tomó una decisión: tener un Festival de Olmué con un enfoque solidario. Así, durante la noche de ayer se presentaron Ráfaga, Felipe Parra y Entremares en un contexto particularmente cargado de emociones, aunque no por ello dejaron de hacer reír o bailar al Patagual.

Crédito a TVN

Una noche solidaria

Aunque el Festival tuvo un cierre enérgico lleno de música y risas, la terrible noticia dio pie al enfoque solidario del evento.

TVN estableció colaboraciones con diversas marcas y trabajó en alianza con Desafío Levantemos Chile para organizar, junto a Bizarro y la Municipalidad de Olmué, un evento que llamara a la solidaridad. La organización del festival habilitó dos puntos de acopio desde las 18:00 en los accesos al Patagual. En el lugar se recibieron alimentos no perecibles, agua sin gas, artículos de aseo, mascarillas y bolsas de basura que serán llevados a las comunas afectadas.

En línea con esto, los animadores Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy expresaron en redes sociales y declaraciones que el evento “aprovecharía su visibilidad para ir en ayuda a las personas que están siendo tan afectadas en la región del Bío Bío y Ñuble”. El alcalde de Olmué, Jorge Jil, complementó esto afirmando que “la última jornada del Festival del Huaso iba a estar enfocada en ayudar”.

En representación de comunas vecinas, hicieron acto de presencia en la campaña solidaria María Colina Cori, alcaldesa de Quilpué, Luciano Valenzuela, alcalde de Limache y Nelson Estay, alcalde de Villa Alemana.

TVN, desde su noticiero 24 Horas, estuvo abordando la contingencia nacional durante gran parte del día, por lo que el inicio de la última jornada sufrió un retraso aproximado de media hora. Luego, bajo el nombre “Olmué abraza a Ñuble y Bío Bío”, la campaña se reflejó en los reiterados llamados de Fuentes y Godoy a donar dinero u objetos para ayudar en este difícil escenario.

Crédito a TVN

Ráfaga: cumbia honesta

Tras una emotiva presentación, los animadores dieron pie al show de obertura de Silvanita y Los del Quincho, grupo de folclore nacional que encantó al público con cuecas apasionadas. El Patagual gritó, bailó y aplaudió a rabiar, fascinados a tal punto que exigieron otra canción cuando terminaron, lo que resultó imposible, pero significó el preludio de la energía que se traspasaría al recital siguiente: el de Ráfaga.

La banda argentina de cumbia abrió la noche con una introducción musical que mezcló ritmos y letras de diversos clásicos del grupo, construyendo una expectación que desembocó en Una ráfaga de amor. A través de coreografías llamativas, entusiasmo, luces rojas y azules que iluminaron al público y una selección de instrumentos propios de la cumbia (bongós, trompeta, güira, teclado, batería y guitarra eléctrica), Ráfaga hizo bailar a un Patagual emocionado, aunque no eufórico, con canciones como Mentirosa, Una cerveza, Maldito corazón, La luna y tú, Noche de estrellas y Para que baile mi gente.

El show se mantuvo sin grandes novedades más allá de la calidad técnica de las interpretaciones, pero Ráfaga adaptó el show a nuestro país a través de un cover de la cueca Seremos uno, para la que Ariel Puchetta, vocalista del grupo, se vistió como huaso y se rodeó de bailarinas con chupalla. El homenaje respondió al contexto folclórico del Festival de Olmué y el cariño que la banda expresó sentir por Chile 16 años después de su última presentación en el Patagual.

Puchetta también se refirió a la contingencia nacional. “Este momento es para mandarle a la gente que la está pasando mal por los incendios. No queríamos que en esta fiesta se olvide lo que está pasando allá”, declaró durante la primera mitad del concierto. El show también fue en línea con el aniversario 30 años de la banda desde su fundación.

El Patagual coreó intensamente Una cerveza, bailó y le gritó “Mijito rico” a Puchetta. “El viento es viejo, pero sigue soplando”, declaró después el cantante. El éxito también se reflejó en el rating online del recital; el show de Ráfaga promedió 860.997 personas y tuvo un peak de un millón, logrando que TVN superara con creces a su competencia.

Crédito a TVN

Felipe Parra y un éxito desvergonzado

A pesar del aplaudido show de Ráfaga, quien más dio qué hablar en esta jornada del Festival de Olmué fue Felipe Parra. Oriundo de Lota, en la región del Bío Bío, este comediante e imitador ha construido una carrera ascendente desde hace tres años, con versatilidad y sin vergüenza para reírse de alguien.

Desde la escuela de Stefan Kramer, Parra presentó una rutina marcada por la imitación a varios personajes chilenos e internacionales, aunque priorizando a aquellos vinculados al mundo de la televisión y farándula nacional. Mezcló chistes políticos, humor negro y canciones absurdas, lo que, sumado a serie de invitados especiales que trajo consigo y su desplante impredecible, elevó a su show hasta volverlo memorable. El humorista imitó al presidente Gabriel Boric, Karol Dance, Naya Fácil, Junior Playboy, Sammis Reyes, el doctor Ugarte, Julio César Rodríguez, Pablo Chill-E, Marcianeke, Miguel Bosé, Pablo Herrera, Bad Bunny (con tintes de Don Francisco) y Vicentico, entre muchos otros.

De manera similar a León Murillo, Felipe Parra inició su show con humor político, entrando al escenario caracterizado como el presidente Gabriel Boric, lo que desató pifias fuertes de algunos sectores del público, pero estas desaparecieron después. Luego, mientras avanzaba la rutina, agarró soltura y destacó por sus remates llenos de irreverencia con Etian (su asistente con gran protagonismo), José Miguel Viñuela (quien imitó a Jose Antonio Neme con su personaje “José Antonio Nepe”) y Raquel Castillo. En el proceso le dijo “feo” a JC Rodríguez, se burló de cómo hablan los artistas urbanos, se rió de

Las risas se oyeron por todo el Patagual y fue la rutina cómica más aplaudida de las cuatro noches, con una ovación de pie por parte del público cuando el show terminó. El humorista se llevó el Guitarpín y vio, emocionado, cómo se subieron su madre y sus sobrinos al escenario a felicitarlo por su éxito.

Parra no desaprovechó la instancia para visibilizar lo que está sucediendo en su zona de origen y le mandó muchas fuerzas. “Esto también lo hicimos con cariño para dar una alegría, dentro de lo que se puede”, declaró Felipe Parra en la rueda de prensa posterior a su show.

Crédito a TVN

Entremares contra todo

El último grupo que se presentó en la edición 55 del Festival del Huaso de Olmué fue Entremares, banda folclórica chilena proveniente de Talcahuano. Con buena disposición y entusiasmo, el grupo tocó mucha cueca para cerrar el evento desde el folclore, pero la hora tardía en que entraron al escenario (eran las 2:00 cuando ingresaron) y el frío en el Patagual potenciaron que la gran mayoría de la audiencia se fuera del recinto. Casi toda la Galería y una platea prácticamente completa se vaciaron mientras el grupo tocaba.

Sin embargo, los cuequeros detrás de Te Amo en Silencio, A Tu Lado, Si Tú Me Amaras y El Sol y la Luna interpretaron su catálogo de mayores éxitos con mucha energía, sin jugar mucho con luces, pantallas o coreografías y cantando dos temas con Natalino y Manuel “Dunga” Caro (de La Combo Tortuga) por separado. En su regreso al Patagual, tras su exitoso debut en 2023, no recibieron el mismo apoyo masivo, pero mostraron su gratitud al público que se quedó viéndolos.

La banda, oriunda de Talcahuano, también se mostró preocupada y afectada por los incendios, considerando que vienen de la región de Bío Bío. “Esta presentación se la queremos dedicar a toda la gente que está sufriendo”, dijo Mauro Stuardo. Sus palabras fueron dedicadas especialmente a Sara, ahijada de Aracelli López, baterista de Entremares, quien perdió a su madre y a su hermano en el incendio ocurrido en Lirquén.

Así, el Festival del Huaso de Olmué cerró su edición número 55 con una noche atípica. Desde un enfoque solidario y particularmente folclórico, esta edición del evento mantuvo a un Patagual encendido durante cuatro noches en que artistas y públicos de todo tipo pudieron converger en una instancia que apela a nuestra identidad nacional.