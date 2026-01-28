Rawayana regresa a Chile con show en Movistar Arena

La banda Rawayana agenda su regreso a Chile, con una presentación para el 22 de agosto en Movistar Arena. En esta ocasión, para mostrar en directo su celebrado nuevo álbum , ¿Dónde es el after?.

Aquel disco es un ambicioso proyecto de 23 canciones en el que Rawayana se embarca en un viaje sensorial, que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido.

promovido por Live Nation y Rimas Nation, iniciará el próximo 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, uno de los recintos más importantes de Sudamérica. La gira continúa en mayo, con dos presentaciones confirmadas en España: el 15 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 17 de mayo en el Palau St. Jordi de Barcelona.

En junio, la agrupación hará su regreso triunfal a México, con shows confirmados en Mérida, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde debutará en el mítico Palacio de los Deportes capitalino. A mediados de mes, Rawayana visitará El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica antes de dirigirse, en agosto, a Perú, Argentina, Chile y Ecuador.

Las entradas saldrán en preventa Banco de Chile, lunes 2 de febrero, al mediodía. Luego, la venta General, arranca el miércoles 4 de febrero, a las 12pm.