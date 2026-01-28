SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Rawayana regresa a Chile con show en Movistar Arena

    La banda venezolana presentará su nuevo disco ¿Dónde es el after? en el Movistar Arena el próximo 22 de agosto. Entradas por sistema Puntoticket desde el 4 de febrero.

    Por 
    Equipo de Culto
    Screenshot

    La banda Rawayana agenda su regreso a Chile, con una presentación para el 22 de agosto en Movistar Arena. En esta ocasión, para mostrar en directo su celebrado nuevo álbum , ¿Dónde es el after?.

    Aquel disco es un ambicioso proyecto de 23 canciones en el que Rawayana se embarca en un viaje sensorial, que nace de la constante búsqueda humana de experiencias que superen lo vivido.

    promovido por Live Nation y Rimas Nation, iniciará el próximo 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, uno de los recintos más importantes de Sudamérica. La gira continúa en mayo, con dos presentaciones confirmadas en España: el 15 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 17 de mayo en el Palau St. Jordi de Barcelona.

    En junio, la agrupación hará su regreso triunfal a México, con shows confirmados en Mérida, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde debutará en el mítico Palacio de los Deportes capitalino. A mediados de mes, Rawayana visitará El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica antes de dirigirse, en agosto, a Perú, Argentina, Chile y Ecuador.

    Las entradas saldrán en preventa Banco de Chile, lunes 2 de febrero, al mediodía. Luego, la venta General, arranca el miércoles 4 de febrero, a las 12pm.

    Más sobre:RawayanaMovistar ArenaConciertosMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aumenta presión por subsecretarios y delegados: partidos piden más equilibrio ad portas de nominaciones

    Delfino, Castro y Vodanovic intentan contener molestia de alcaldes oficialistas por cita privada

    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    Pedro Pool busca evitar juicio: youtuber pidió perdón por amenazar a exconstituyentes Jaime Bassa y Fernando Atria

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    ¿Del odio al amor? PS contacta al FA y apuesta por recomponer relaciones para articularse como futura oposición

    Lo más leído

    1.
    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    2.
    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    Libros, noche y ciudad: Librerías Nocturnas se toma las calles de Barrio Italia

    3.
    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    4.
    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    5.
    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Juventus por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Napoli vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Napoli vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Inter de Milán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Inter de Milán en TV y streaming

    Aumenta presión por subsecretarios y delegados: partidos piden más equilibrio ad portas de nominaciones
    Chile

    Aumenta presión por subsecretarios y delegados: partidos piden más equilibrio ad portas de nominaciones

    Delfino, Castro y Vodanovic intentan contener molestia de alcaldes oficialistas por cita privada

    Pedro Pool busca evitar juicio: youtuber pidió perdón por amenazar a exconstituyentes Jaime Bassa y Fernando Atria

    Ventas del comercio se desaceleraron en 2025, pero se prevé un repunte para este año
    Negocios

    Ventas del comercio se desaceleraron en 2025, pero se prevé un repunte para este año

    Andrónico Luksic Craig deja su cargo como director en Antofagasta Plc y asume su hijo Luksic Lederer

    Gobierno sufre nuevo revés en su insistencia con levantar el secreto bancario

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    La UC tiene los votos de la historia: el intenso debate por el favoritismo antes del inicio de la Liga de Primera
    El Deportivo

    La UC tiene los votos de la historia: el intenso debate por el favoritismo antes del inicio de la Liga de Primera

    ¿Cambia de esquema? Paqui Meneghini explica cuál será el rol de Lucas Assadi en la U

    Diego Valdés se llena de elogios en Vélez Sarsfield y hace tambalear la opción de llegar a Colo Colo

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario
    Cultura y entretención

    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    Rawayana regresa a Chile con show en Movistar Arena

    Matt Helders no descarta nuevo material de Arctic Monkeys: “Es algo que nos encanta hacer y siempre lo haremos”

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones
    Mundo

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Lula destaca reunión con Kast y adelanta reunión entre cancilleres en los próximos meses

    Irán advierte a EE.UU. de responderá a un ataque “como nunca antes”

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó