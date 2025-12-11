VOTA INFORMADO por $1100
    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    Exitosos en los ochenta, el grupo que posicionó hits como Africa y Rossana recibía críticas mixtas de la prensa, que incluso cuestionaba algunos de sus logros. Con los años, se han vuelto un nombre ineludible como referencia de música bien trabajada, incluso con la inclusión de sus temas en series como Stranger Things.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo Kristian Heat Reuter

    El nombre de Toto se ha vuelto un referente de la vieja escuela del rock. Un trabajo que con el tiempo ha decantado en una muestra de excelencia musical, gracias a un repertorio que ha instalado clásicos en la cultura popular.

    El grupo visitó Chile en los años 90. Es recordada una participación en el programa Venga Conmigo en que despacharon su clásico hit, Africa, e incluso el tecladista David Paich conversó con José Alfredo Fuentes. Desde ahí en más, han vuelto en algunas ocasiones.

    En noviembre de 2024, el grupo se presentó en el Movistar Arena, en un show de alta convocatoria en que repasaron sus éxitos. Un paso mayor, pues, aparte de su recordada presentación en el Festival de Viña 2004, hasta entonces en el país solo se habían presentado en teatros y recintos de convocatoria acotada. Pero poco más de un año después, darán el salto con su presentación en el Claro Arena, junto a Christopher Cross. A la fecha, su presentación más masiva en suelo chileno.

    Pero la historia no siempre fue justa con Toto. En los ochenta, su mayor éxito, el álbum Toto IV, tuvo críticas mixtas. Rolling Stone, en un época en que su palabra era ley, lo marcó como el epítome del rock corporativo y sintético. No le perdonaban que temas como Africa y Rossana lograran un gran rendimiento comercial y sonaran en todos lados.

    Incluso, cuando la banda ganó siete premios Grammy en 1983, hubo una reacción negativa en los medios. De alguna forma se le cobraba su cercanía con la industria musical, por su trabajo como músicos de sesión. “Decían que era un amaño”, contó el guitarrista y fundador, Steve Lukather, a Loudersound. “Que ganamos todos esos premios porque conocíamos a todo el mundo en la industria musical. Eran puras tonterías”.

    Con el avance del pop y los sonidos sintéticos de estudio, la música de Toto destacó por su mezcla sofisticada de estilos, entre rock, r&b, funk y el sentido de masividad del pop. También ha ganado actualidad con su inclusión en series como Stranger Things, lo que le ha permitido refrescar audiencia.

    También han recibido reconocimientos inesperados. En 2018, y tras una campaña de los fans, Weezer grabó una versión para Africa, uno de los mayores hits de Toto (también hicieron uno para Rossana). La canción fue un éxito, impulsó el álbum de versiones del grupo de Rivers Cuomo, e incluso como vuelta de mano, Toto grabó Hash Pipe.

    Por su lado, Steve Lukather tenía su tesis acerca del cover de Weezer. Para él, era algo más cercano a la burla. “No sé si le encanta la canción, tío”, dijo en una charla con New & Approved. “No creo que sea así en absoluto. Creo que lo hizo para burlarse de ella y le explotó en la cara, y ahora tiene que ponerla todas las noches”.

    El grupo sigue activo. Esta temporada desplegaron una serie de shows en Norteamérica, y ya anunciaron más fechas para 2026, junto a Christopher Cross y The Romantics. Precisamente, el cantautor acompaña al grupo en el tramo latino que arranca este 11 de diciembre en Santiago, sigue el 13 en Buenos Aires, el 16 en Ciudad de México, el 17 en Guadalajara y cierra el 19 en Monterrey.

    TotoClaro ArenaConciertosToto IVSteve LukatherWeezerMúsicaMúsica Culto

