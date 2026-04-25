Encuesta Descifra: Chilenos leen uno o dos libros al año y los encuentran caros

La mitad de los chilenos leyó o comenzó a leer uno o dos libros en los últimos 12 meses, mientras que el drama y el romance son los géneros predilectos. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta Descifra –una alianza entre Copesa y la empresa de comunicación estratégica Artool–, que sondeó los comportamientos de lectura del país en el contexto de la semana del Día Mundial del Libro.

Aunque las historias de amor predominan en el país, con un 36% de las preferencias, los géneros no ficción (26%), thriller, horror y misterio (25%) y ciencia ficción (24%) no se quedan atrás. Por otro lado, un quinto de los encuestados seleccionó la fantasía entre sus gustos (20%), mientras que las personas sin inclinaciones por una temática en específico marcaron un 16%. Más atrás quedaron los textos de autoayuda (6%) y quienes no encontraron su género favorito entre las opciones (10%).

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Para elegir su siguiente lectura, un 43% dijo que considera las recomendaciones de amigos o conocidos, en tanto que un 36% decidió en base a autores o autoras de sus gustos. También, las reseñas de libros y columnas en medios incidieron en la decisión de un tercio de los encuestados (33%); los que disfrutan de vitrinear en librerías hasta que un título llama su atención conformaron un 23% y, finalmente, las redes sociales o influencers inspiraron las lecturas de un 16% de los participantes del sondeo.

En cuanto a la cantidad de libros por año, un 48% de los participantes de la encuesta leyó o comenzó a leer uno o dos libros en los últimos 12 meses. Y quienes leyeron entre tres y cinco libros conforman un 34%. Por adhesión, esto permite extrapolar que ocho de cada 10 personas (82%) en Chile consumieron cinco libros o menos desde abril de 2025 hasta la actualidad.

Subiendo la apuesta, una décima parte de los encuestados leyó entre seis y 10 libros (11%) en los últimos 12 meses. De esta forma, en último lugar quedan los lectores empedernidos: quienes pasaron por más de 10 libros constituyen un 7% de los contactados por Descifra.

¿Un precio alto?

En la pregunta “¿Cuántos libros compra aproximadamente por año (para usted o como regalo)?”, la mayoría respondió que adquiere solo uno o dos (38%). En segundo lugar, un 34% afirmó que compra entre tres y cinco. Siguen quienes respondieron que entre seis y 10, con un 13% de las inclinaciones. Y un 8% afirma que más de 10. En último puesto, un 7% transparentó que no compra ninguno.

El precio no deja de ser un factor a la hora de entrar en las librerías. Un predominante 69% considera que los libros son caros, al tiempo que un 29% dijo que su precio es adecuado. Apenas un 1% consideró que son baratos. Y los que se inclinaron por la ignorancia en cuanto a su valor acumulan el 1% restante.

A diferencia del siglo pasado, leer un libro en físico ya no es la única forma. Sin embargo, sigue siendo la opción predilecta: un 62% de los encuestados prefiere comprar la versión impresa antes que pagar para descargarlos desde un portal web (24%). Por otro lado, la opción de prestar y pedir libros a conocidos acumuló una décima parte de las inclinaciones (11%), mientras que solicitarlos en bibliotecas obtuvo un 3%.

Clubes de lectura

La pregunta sobre participación en clubes de lectura arrojó que a más de un tercio de los encuestados (36%) le gustaría ser parte de uno, en tanto que un 29% se inclinó por la opción contraria. Los que actualmente participan en una colectividad de ese tipo son la gran minoría (3%), y el número de quienes fueron parte de uno en algún momento de sus vidas se mantiene cerca (6%). Por último, un 26% respondió: “No he oído hablar de ellos”.

Sobre la extensión de los libros, más de la mitad de los encuestados respondió que no tienen preferencias en cuanto a la cantidad de páginas de sus lecturas (56%). No obstante, un 26% respondió que los prefiere menores a 200 páginas y un 18% se inclinó por las que superan esa cantidad.

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Por último, consultados por cuánto se demoran en finalizar sus lecturas, seis de cada 10 participantes (59%) seleccionaron la opción “me tomo mi tiempo”, aunque una parte importante de las respuestas afirmó que “depende del libro” (33%). Los que prefieren leer de corrido y terminar su lectura en el menor tiempo posible conformaron un 8% del total.