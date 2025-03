Shirley Manson, voz de Garbage: “Me conmovieron las mujeres que conocí en Santiago y el movimiento Ni Una Menos”

“La he tenido difícil, para ser honesta. He tenido tres años de quejas, pero me siento mucho mejor tanto física como emocionalmente. ¡Ella está de vuelta!”, ríe Shirley Manson (58) en entrevista con Culto.

El año pasado, la emblemática vocalista de Garbage requirió con urgencia una cirugía importante y una rehabilitación tras una serie de shows en Europa. La sumatoria de varias complicaciones le significó suspender el resto de aquella gira. Ya recuperada, estará de vuelta en el país en dos fechas -en el Movistar Arena el 14 de marzo y en el festival REC el 16- como parte de una gira sudamericana que pasará también por Colombia, Argentina y Brasil.

“Depende de cómo nos sintamos, puede que toquemos una canción del nuevo disco”, dice, refiriéndose al esperado Let all that we imagine be the light, octavo registro de Garbage anunciado para el próximo 30 de mayo.

“El setlist de los shows será bien potente, con todo lo que la gente quiere y canciones de todos los discos”, asegura. Y es que Garbage no es solo una banda de hits de hace tres décadas. Su disco más reciente, el aclamado No gods no masters (2021), es un trabajo de alta factura, agresivo, oscuro y político, cuyo tema de apertura, The men who rule the world, está, en palabras de Manson, “directamente inspirado por las mujeres que conocí en Santiago y por el movimiento Ni Una Menos en todo Latinoamérica”.

Cabe recordar que la artista visitó la capital en 2019 para participar como selecta invitada a un conversatorio organizado por Ruidosa Fest y como parte de la grabación del documental Peace Peace Now Now, cuya productora ejecutiva fue la actriz Daniela Vega. Manson visitó en aquella ocasión el Cementerio General, Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, e incluso marchó frente a La Moneda.

“Creo que no podría explayarme lo suficiente acerca de la gran experiencia que tuve en Santiago presenciando el estallido social, y conociendo a muchas mujeres que me sorprendieron demasiado. Algunas eran familiares de desaparecidos en el régimen de Pinochet y quedé profundamente conmovida. Todo eso cambió algo en mí, para ser sincera. Y lo viví al mismo tiempo que ocurría el movimiento Ni Una Menos, que también fue una inspiración. Quedé muy impactada por el coraje de las mujeres latinoamericanas y las protestas que se llevaron a cabo”, declara.

“Ese disco -No gods no masters- es muy sólido y eso tiene que ver con mi experiencia en Santiago, que fue profunda. Yo no había visto algo en la escala de esa masa de gente en contra de un gobierno. Cuando yo crecí, en los años setenta en Gran Bretaña, hubo muchas protestas sociales pero ninguna de esas proporciones. Nunca tanta gente y nunca con esos resultados. Eso fue realmente inspirador”.

Sin amos

Fue hace 30 años -agosto de 1995- que Garbage lanzó su disco debut homónimo, un banquete de meticulosa producción que amalgamaba con rigor científico rock alternativo y electrónica; pletórico de singles incombustibles como Only happy when it rains, Queer, Stupid girl, Milk y Vow. Un manotazo de éxitos que resistió la sobreestimulación mediática del MTV noventero dando el vamos a una larga carrera discográfica. “Creo que nadie se hubiera imaginado eso, especialmente nosotros”, apunta Manson.

Con todo lo vivido y aprendido, hoy en día, para la frontwoman, el escenario es visto con otros ojos: “Es bien distinto el enfoque, pero igual de intenso. Cuando salgo a escena ahora se trata de lograr comunión y conexión con la gente. Cuando yo era joven todo se trataba del showing off, de decir ‘acá estoy yo, ¿acaso no soy fantástica? ¿Acaso no es grandiosa esta música? ¡A que lo están pasando bien!’. Algo muy de superficie. Yo no entendía por completo cuál era mi rol, no entendía lo que significaba ser una artista. Realmente no tenía idea, solo estaba agradecida de tener la oportunidad de cantar en un escenario y de tener una vida emocionante. Ahora me doy cuenta de que mi trabajo es estar al servicio de otra gente, al menos así es como lo veo yo y eso es lo que disfruto”.

Manson confiesa que su interés radica en ayudar a que el público se sienta mejor, que se vayan a casa tras el show con una gran experiencia. “Que sientan que conectamos. Eso me hace sentir que he cumplido. Esta es una disciplina totalmente diferente para mí ahora. Me llena mucho más que el showing off. Fuck that!”, ríe.

Manson es categórica en señalar que la presión por vender discos nunca genera arte de calidad y solo trae consigo éxito momentáneo. “Sostenerlo es lo complejo, porque la gran creatividad es la que te asegura una carrera larga y eso es lo que todas queremos. No quieres ser alguien que por dos años sea lo máximo y después desaparecer del mundo. Quieres una carrera larga, con tomas de decisiones, riesgos, aventuras, muchas giras y hacer muchos más discos. Eso es cada vez más difícil y considero que es muy trágico que sea así”.

Líricamente, canciones como Uncomfortably me, Godhead, Waiting for God y A Woman destroyed desbordan una crudeza que impacta y reflejan también el marco mental actual de Manson. “No sé si eso me pasaba antes de haber ido a Chile y de ver con mis propios ojos y comenzar a entender las frustraciones de la gente y sus voces, los cambios que lograron y cómo eso me llegó. Siento que mis letras son cada vez mejores, espero que sea así. No importa la edad que tengas, la idea es continuar aprendiendo y expandiéndose. Y eso es emocionante, es uno de los beneficios de crecer. Puede que no te veas tan hermosa pero puedes ser una mejor artista en muchas formas”.

(No) solo soy feliz cuando llueve

En construcción intermitente desde 2022, el octavo disco de Garbage -Let all that we imagine be the light- depara una aventura más optimista. “Me di cuenta al trabajar en él que si yo no conseguía tener un poco de esperanza y de optimismo por el estado del mundo, entonces iba a terminar con una depresión tan honda de la cual probablemente nunca más iba a poder salir. Estaba en gran peligro emocional y espiritual. He tenido tres años ya de complicaciones de diverso tipo con mi cuerpo y todas han sido muy serias -incluyendo un reemplazo de cadera en 2023 y la cirugía de fines de 2024- y he pasado en cama mucho tiempo en ese intertanto. Algo así le pasa la cuenta a cualquier ser humano. Al hacer este disco me propuse elevarme por sobre todo esto y convencida de que al hacerlo eso tendría un efecto en los demás”.

Sin embargo, sin un borde sombrío el resultado final no sería Garbage, confiesa: “En el disco igual ese optimismo está inserto en medio del horror y del caos. A Garbage siempre le ha gustado la oscuridad, siempre ha sido una constante para nosotros. Siempre estamos mirando a la oscuridad”.

La letra chica es que, en este punto del camino, Manson asegura que la perspectiva es en reversa. “Es importante ver los monstruos. Al mismo tiempo, por la razón que sea, siento ahora como si nosotros estuviéramos dentro de la oscuridad pero mirando hacia la luz que está afuera. Ese ha sido un vuelco profundo, en realidad”.

-Es un importante cambio de perspectiva, considerando los acontecimientos actuales en el mundo.

Es devastador lo que ocurre en Gaza, en Ucrania y en el Congo. Hay cosas devastadores ocurriendo y pensé que iba a morir del dolor que sentía en mi corazón por todo eso. Tuve que realmente ver cómo hacerle frente porque estaba en un espiral hacia la desesperanza que no era bueno, no era un buen lugar para estar. Como artista una es privilegiada porque puede tomar esa desesperanza y construir, crear, hacer algo con ello. Eso se siente bien. Pero lo que es increíble y lo que amo del título del nuevo álbum es la idea de que todos somos artistas en nuestra mente y que todos pueden crear algo hermoso. No importa si no tocas música o no pintas o no escribes novelas o poesía; puedes hacer algo hermoso en tu mente. Es importante que la gente recuerde eso.

-Considerando lo que viviste en términos de problemas de salud, ¿sientes que debería haber más apoyo de los sellos en estos casos para con sus artistas?

Fue una situación muy difícil. El mundo no trata bien a los artistas. Quienes hacemos música en general hemos sido literalmente violados por décadas, por no decir desde que comenzó el negocio de la música. Es un negocio de robo a plena luz del día, básicamente, y se alimenta del deseo del artista de ser creativo.

“Pero lo que he aprendido, y que tiene que ver con lo que hablábamos antes, es que tenemos la habilidad de imaginar la luz. Los artistas tienen que imaginar que tienen un valor para el mundo, y tienen que darse cuenta de eso, porque la industria de la música no se da cuenta. Tienes que darle valor a tu trabajo, tomarlo en serio, dedicarte a ello y eso es todo lo que tienes que hacer. Y si lo haces y lo haces en serio ello va a construir algo. Puede que no sea lo que esperabas o deseabas, pero será algo sobre lo cual podrás ponerte de pie y de lo cual podrás aferrarte en tu vida. Es importante impartir esto a otros artistas, en especial a los más jóvenes, que a veces se sienten más desesperanzados. Siempre hay un billón de formas de practicar tu arte, de ser un artista, a pesar del sistema”.