Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar

El último mes del 2025 abre con una visita internacional que llega desde Ecuador: la compañía Faquir Producciones, referente del teatro popular andino, aterriza en Teatro Viajeinmóvil con Esperando al Coyot, una tragicomedia migrante donde tres artistas populares –una recitadora, una vendedora de milagros y una cantante de rocola– esperan a un “coyote” que prometió llevarlas al primer mundo.

Atrapadas en un contenedor, entre coplas, recuerdos y deseos rotos, esas mujeres sostienen el humor y la esperanza como si fueran un último refugio. El montaje –de 70 minutos de duración y para mayores de 10 años– está escrito y dirigido por Juan Andrade Polo, y trae por primera vez a Santiago el sello del grupo proveniente de Cuenca y la provincia de Azuay. Esperando al Coyot se presentará en una única función el sábado 6 de diciembre, a las 20:oo horas.

La entrada para esta y las demás funciones son a la gorra (aporte voluntario) y con previa reserva en el sitio web de Teatro Viajeinmóvil. Ubicado en Pasaje Adela 2151, en la comuna de Independencia, este proyecto es financiado por la convocatoria 2025 del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Los sábados 13 y 20 de diciembre, a las 20:00 horas, volverá a Viajeinmóvil uno de sus grandes éxitos: Otelo, la celebrada adaptación en teatro de objetos del clásico de Shakespeare que la compañía liderada por Jaime Lorca estrenó en 2012 y que hoy es parte fundamental de su repertorio. En esta versión a cargo de Tita Iacobelli, Christian Ortega y Lorca, el texto del bardo británico se mezcla con el melodrama latinoamericano y con la intimidad material de los muñecos y miniaturas manipuladas a la vista. La tragedia de los celos, la manipulación y la violencia resuena con fuerza actual en esta puesta precisa, lúdica y feroz protagonizada por el propio Lorca junto a Nicole Espinoza. Duración: 60 minutos. Edad sugerida: +12 años.

El cierre del año, en tanto, estará a cargo de Sigue la huella: el secreto de la abuela, obra familiar que transforma la sala en un pequeño laberinto emocional y que se presentará el domingo 21 de diciembre, a las 12:00 horas. Dirigida por Alejandro Castillo y Loreto Araya, esta historia nos presenta a Miriam, una médica que vuelve a la casa de su abuela para venderla, cuando se encuentra con objetos que hablan, acertijos que remecen y una memoria femenina que la obliga a detenerse y mirar lo que dejó atrás.

Recomendada para niñas y niños mayores de 6 años, el público participa activamente a través de un walkie-talkie, convirtiéndose en cómplice y guía de la protagonista. Con humor, poesía y simbolismo, el montaje se vuelve un gesto de afecto hacia las raíces y a quienes nos enseñaron a ver el mundo.

