VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar

    La sala ubicada en la comuna de Independencia presentará en diciembre tres espectáculos –con funciones a la gorra los días sábado y domingo– que cruzan el teatro popular latinoamericano, un clásico universal y una conmovedora experiencia familiar que trabaja la memoria y la imaginación. Reserva de entradas en el sitio web de Viajeinmóvil.

    Por 
    Equipo de Culto
    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar

    El último mes del 2025 abre con una visita internacional que llega desde Ecuador: la compañía Faquir Producciones, referente del teatro popular andino, aterriza en Teatro Viajeinmóvil con Esperando al Coyot, una tragicomedia migrante donde tres artistas populares –una recitadora, una vendedora de milagros y una cantante de rocola– esperan a un “coyote” que prometió llevarlas al primer mundo.

    Atrapadas en un contenedor, entre coplas, recuerdos y deseos rotos, esas mujeres sostienen el humor y la esperanza como si fueran un último refugio. El montaje –de 70 minutos de duración y para mayores de 10 años– está escrito y dirigido por Juan Andrade Polo, y trae por primera vez a Santiago el sello del grupo proveniente de Cuenca y la provincia de Azuay. Esperando al Coyot se presentará en una única función el sábado 6 de diciembre, a las 20:oo horas.

    La entrada para esta y las demás funciones son a la gorra (aporte voluntario) y con previa reserva en el sitio web de Teatro Viajeinmóvil. Ubicado en Pasaje Adela 2151, en la comuna de Independencia, este proyecto es financiado por la convocatoria 2025 del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    Los sábados 13 y 20 de diciembre, a las 20:00 horas, volverá a Viajeinmóvil uno de sus grandes éxitos: Otelo, la celebrada adaptación en teatro de objetos del clásico de Shakespeare que la compañía liderada por Jaime Lorca estrenó en 2012 y que hoy es parte fundamental de su repertorio. En esta versión a cargo de Tita Iacobelli, Christian Ortega y Lorca, el texto del bardo británico se mezcla con el melodrama latinoamericano y con la intimidad material de los muñecos y miniaturas manipuladas a la vista. La tragedia de los celos, la manipulación y la violencia resuena con fuerza actual en esta puesta precisa, lúdica y feroz protagonizada por el propio Lorca junto a Nicole Espinoza. Duración: 60 minutos. Edad sugerida: +12 años.

    El cierre del año, en tanto, estará a cargo de Sigue la huella: el secreto de la abuela, obra familiar que transforma la sala en un pequeño laberinto emocional y que se presentará el domingo 21 de diciembre, a las 12:00 horas. Dirigida por Alejandro Castillo y Loreto Araya, esta historia nos presenta a Miriam, una médica que vuelve a la casa de su abuela para venderla, cuando se encuentra con objetos que hablan, acertijos que remecen y una memoria femenina que la obliga a detenerse y mirar lo que dejó atrás.

    Recomendada para niñas y niños mayores de 6 años, el público participa activamente a través de un walkie-talkie, convirtiéndose en cómplice y guía de la protagonista. Con humor, poesía y simbolismo, el montaje se vuelve un gesto de afecto hacia las raíces y a quienes nos enseñaron a ver el mundo.

    Teatro Viajeinmóvil es un proyecto financiado por la convocatoria 2025 del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

    Más sobre:ArteTeatroTeatro ViajeinmóvilArte Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Putin se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes

    La advertencia de Mirosevic por situación en la frontera: “No hay que bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”

    A dos semanas para el balotaje: Cataldo expone que “en general” el debate en torno a la educación “ha estado ausente”

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    3.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    4.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    5.
    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Enfrenta el fin de año con los mejores descuentos$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo
    Chile

    Estos son los feriados de diciembre en Chile con un próximo fin de semana largo

    La advertencia de Mirosevic por situación en la frontera: “No hay que bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”

    PAES 2025: horarios del reconocimiento de salas y rendiciones de las pruebas

    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”
    Negocios

    Banmédica oficializa venta a Patria: “Marca la fase final de la salida planificada de UHG de los mercados sudamericanos”

    Estadounidense UnitedHealth Group oficializa venta de Empresas Banmédica en Chile

    Economía chilena crece en la parte alta de las expectativas y acumula una expansión de 2,4% a octubre

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones
    Tendencias

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Cómo operan las embarcaciones que transportan drogas hacia EEUU, según reportes

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Erick Pulgar y sus compañeros del Flamengo rompen el trofeo de la Copa Libertadores

    El recibimiento de ídolo que le dio la hinchada del Betis a Pellegrini tras ganar el derbi al Sevilla de Alexis y Suazo

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar
    Cultura y entretención

    Teatro Viajeinmóvil despide el año con estreno, el regreso de Otelo y un montaje que aborda la memoria familiar

    Revive la disputa por las cartas de Gabriela Mistral en una novela: “Esos documentos generaban muchas ansiedades”

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir
    Mundo

    Pese a lucha contra la inseguridad: Popularidad de presidente de Perú solo llega al 39% a menos de dos meses de asumir

    Putin se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón