    Ticketmaster lanza promoción navideña que permite comprar ticket físico

    En tiempos de filas virtuales, la compañía lanza la compaña "La magia del ticket físico regresa esta navidad" en la que venderá tickets físicos para los shows de Iron Maiden, AC/DC, Chayanne (Concepción, Viña y Santiago) y Alejandro Sanz. Válido hasta el 24 de diciembre.

    Por 
    Equipo de Culto

    Una campaña que permite adquirir tickets físicos, tal como antaño, es la que propone Ticketmaster. La compañía de venta de entradas lanza la promoción La magia del ticket físico regresa esta navidad, válida hasta el 24 de diciembre.

    Tal como sucedía hasta hace años, Ticketmaster venderá tickets físicos para algunos de sus próximos shows; los de Iron Maiden, AC/DC, Chayanne (Concepción, Viña y Santiago) y Alejandro Sanz.

    La gracia del ticket no es solo que le permitirá acceder a un concierto, sino que además tiene un diseño especial, con alusión al show para el que se está adquiriendo. Es decir, funciona también como un recuerdo para los fans.

    Además, por cada compra viene un pack de vasos para brindar en las fiestas de fin de año, hasta agostar stock o hasta la fecha de finalización de la campaña. Solo se permite 2 vasos por compra. La compra del ticket aplica cargo por servicio.

    PUNTOS DE VENTA REGIÓN METROPOLITANA

    Teatro San Ginés – 11:00 a 18 hrs - Mallinkrodt 76 Providencia

    Teatro Mori Bellavista - 11:00 a 17:30 hrs - Constitución 183, Providencia

    Teatro Mori Parque Arauco – 11:00 a 18:00 hrs - Av. Pdte. Kennedy 5413, Las Condes

    PUNTO DE VENTA REGIONES

    Gran Arena Monticello - 14:00 – 22:00 hrs - Ruta panamericana sur km 57 San Francisco de Mostazal

    Centro de Eventos Dreams Iquique – 14:00 a 21:00 hrs – Av. Arturo Prat Chacón 2755

    Centro de Eventos Dreams Temuco – 14:00 a 21:00 hrs Av. Alemania 0945

    Centro de Eventos Dreams Valdivia– 14:00 a 21:00 hrs – Carampangue 190

    Centro de Eventos Dreams Coyhaique– 14:00 a 21:00 hrs – Magallanes 131

    Centro de Eventos Dreams Puerto Varas– 14:00 a 21:00 hrs – Del Salvador 21

    Centro de Eventos Dreams Punta Arenas– 14:00 a 21:00 hrs – O’higgins 1235

