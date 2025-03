“Tiktok está cambiando la industria y eso es triste”: Girl in Red, una de las revelaciones del primer día de Lollapalooza

Girl in red fue una de las apuestas en Lollapalooza 2025. Con solo 26 años de edad, la cantante noruega llegó a Latinoamérica con dos álbumes de estudio y una larga lista de EP’s y singles. En 2018 lanzó Chapter 1, el primer EP, seguido por Chapter 2 en 2019. El primer disco, if i could make it more quiet (2021), ya mostraba un sonido más propio, que se encasilla dentro del bedroom pop –subgénero en el que se prefieren grabaciones en casa o en lugares que no sean los típicos estudios de grabación–.

En 2024 lanzó I’m doing it again baby!, álbum que entre diez canciones, incluye una colaboración con la reciente ganadora del Grammy por Mejor nuevo artista, Sabrina Carpenter. En You need me now?, ambas cantantes fusionan sus distintas facetas en una canción con ritmo pegadizo y letras directas; en su mayoría, las líricas de Girl in red están asociadas al amor y desamor entre mujeres, pasando por salud mental y críticas a los sentimientos.

El gran momento de fama llegó cuando el single de 2018 We fell in love in october, se hizo viral en Tik Tok. Los trends con el coro le valieron para adjudicarse un puesto como telonera del Eras Tour de Taylor Swift en 2023 y un lugar en Lollapalooza 2025.

En conversación con Culto, la intérprete de I wanna be your girlfriend se refirió a la industria musical actual, el creciente protagonismo del pop, su paso por el Eras Tour y al sideshow en el Teatro Coliseo la noche previa al inicio de Lollapalooza.

Foto: Lotus

Una visita pendiente

La conversación partió hablando del sideshow. De acuerdo a fans que estuvieron presentes en la instancia, la cantante hizo un recorrido por las canciones más antiguas de su repertorio; contrario a lo que se esperaba luego del lanzamiento del segundo álbum. Sin embargo, el concierto fue un éxito: We fell in love in october y I wanna be your girlfriend fueron de las más coreadas.

“El sideshow estuvo muy loco. El público era realmente ruidoso y cantaban todas las canciones. Eso me deja un muy buen sabor sobre Chile y sus fans”, comentó. “Espero que el de Lollapalooza sea igual de bueno. No sé qué esperar porque es mi primera vez tocando en un festival en Latinoamérica”, agregó.

Y el resultado fue positivo. A las seis de la tarde, las y los asistentes habían llegado prácticamente en su totalidad al Parque Cerrillos –durante las primeras horas de festival fue evidente que la densidad de público era baja–, y luego del término de Joe Vasconcellos en el Cenco Malls, centenares de personas se acercaron de manera decidida al Banco de Chile –el otro escenario principal, en el que se presentó Girl in red–.

Tal como ocurrió en el concierto previo, el público era mayoritariamente femenino. Banderas LGBTQ+ y prendas de color rojo marcaban la tónica del evento. La cantante acumula más de 13 millones de oyentes mensuales en Spotify, número que ha ido aumentando exponencialmente durante los últimos años. Esto significó un cambio en la vida de Marie Ringheim –su nombre de nacimiento–, ya que la fama comenzó a tocar a su puerta.

“Todo fue una sorpresa, especialmente We fell in love in october. La canción se convirtió en un hit estacional –por las vibras otoñales del ritmo– y cada octubre aumenta. Nunca intencioné nada de lo que pasó, pero pasó”, cuenta Girl in red desde el backstage del festival.

“Los últimos años han sido un interesante viaje. Estoy empezando a crear lo que será el tercer álbum. Es loco pensar en todo lo que me entregaron los primeros, pero me emociona saber qué va a pasar con mis siguientes temas”, confiesa.

Foto: Lotus

“Artistas Tik Tok” y los cambios en la industria musical

Debido al dinamismo y al éxito global que tiene Tik Tok, muchos artistas emergentes encontraron una plataforma sencilla donde compartir sus proyectos musicales. No sabemos si todas y todos están en búsqueda constante de algún éxito viral, pero sí podemos asegurar que cuando pasa, ese hit explota.

En ese sentido, se cuestiona si el éxito de estos artistas será duradero en el tiempo o si tienen la calidad y la experiencia necesaria para quedarse con una parte de la industria. Y la verdad es que depende de muchos factores: luego de volverse virales puede o no estar interesada alguna discográfica, desde ahí la propaganda y la propuesta musical juegan por caminos paralelos, pudiendo o no llegar a ser casos de éxito.

Benson Boone y Teddy Swims, por ejemplo, son artistas que comenzaron en Tik Tok, y así como Girl in red, hoy pertenecen al póster de Lollapalooza Chile. Al respecto, la artista comenta: “Recuerdo que Charli XCX –a quien adoro–, dijo en una entrevista que hay muchos artistas pero no hay arte. Eso es muy interesante. No sé bien dónde entro yo en ese espectro, pero definitivamente hay muchas canciones allá afuera, y muchísimos artistas emergentes.”.

“Tik Tok es una herramienta buena e interesante para lanzar música, no soy una boomer en ese sentido, pero creo que está cambiando la industria completa. Es un poco triste a veces, porque las personas están escuchando las canciones dependiendo de esa viralidad, y muchas veces no les gusta la canción completa, solo el extracto que hay en Tik Tok. Es como si viviéramos en una realidad fragmentada y que esto de la música entra en lo mismo, ya nada tiene contexto”, comparte.

Rechazo a los géneros musicales

El pop ha tenido un importante resurgimiento. Nuevamente es de los géneros más premiados y cada vez aparecen más artistas que obtienen éxito rápido y global: Olivia Rodrigo, Chappell Roan, Charli XCX y Sabrina Carpenter, por nombrar algunas.

La música de Girl in red es categorizada dentro del bedroom pop, sin embargo, la artista comenta que ya no opera con géneros: “Chappell Roan dijo hace unos días algo muy refrescante al respecto. Que ella puede ser una pop star, una artista country, puede hacer lo que quiera, y estoy de acuerdo. Algunas de mis canciones son más bedroom pop, pero otras no lo son en absoluto.; tengo acústicos más íntimos y luego algunas electrónicas. No creo en el género”, analiza.

Respecto al nuevo aire que vive el mundo del pop, Marie opina que estas artistas femeninas están dominando el juego y que es increíble. Pero apoya convincentemente la idea de que en estos días ya no se puede encasillar a nadie, que cualquier persona puede hacer lo que quiera con su música y eso está bien.

En ese sentido, encuentra también una dificultad frente a tanta libertad: “Hay tantos sonidos, tantas posibilidades. Creo que ahí se pone un poco difícil lograr finalizar un proyecto y encontrar ritmos, instrumentos y arreglos que me acomoden”, dice.

Telonera del Eras Tour y colaboración con Sabrina Carpenter

Durante 2023, Girl in red tuvo la oportunidad de abrir algunos conciertos del Eras Tour de Taylor Swift. Sabemos que quienes tuvieron esa oportunidad, en general han podido elevar sus carreras: Gracie Abrams, Benson Boone y Sabrina Carpenter son algunos –esta última con un explosivo éxito–.

“Ese tour es de las cosas más increíbles que me han pasado. Creo que definitivamente influyó en la manera en que me veo a mi misma como artista hoy, luego de ver a Taylor Swift hacer ocho conciertos, verla durante tres horas cada noche. Te das cuenta de que es muy perfeccionista y que se esfuerza tremendamente”, comenta sobre la estadounidense.

En ese sentido, otro de los puntos importantes en la carrera de Marie, fue la colaboración con la intérprete de Espresso. You need me now? se lanzó con el segundo álbum de estudio de Girl in red, el único feat del disco. Esto sirvió para que más público la conociera y se siguiera expandiendo su carrera musical: “Conozco a Sabrina desde hace varios años. Pensamos esta colaboración y la hicimos, creo que es una canción muy divertida porque combinamos bien nuestros estilos”, agrega.

Sobre las letras y el proyecto del nuevo álbum

Las canciones más famosas de Girl in red hablan de amor. Parejas que van y vienen, muchas veces con un tono otoñal que se potencia con su limpia y particular voz. Y, por supuesto, las letras juegan un papel importante dentro de las composiciones. Cuando se le pregunta respecto a la importancia de la existencia y representación de artistas de la diversidad sexual y de género, responde que no es algo que le preocupe, porque evitando dividirlos se produce más inclusión.

“No es que escriba intencionalmente de amor o que me considere una romántica. Escribo lo que pasa por mi mente o sobre lo que esté pasando en mi vida. Hay mucho sobre lo que escribir”, asegura.

Suma que el plan ahora es escribir más música, intentando evitar la presión del estrellato. “Solo quiero escribir y hacer más canciones, pero no quiero preocuparme por si le gustará a los fans, lo importante es que me guste a mi y así se produce la sintonía. Definitivamente quiero hacer un nuevo álbum y seguir escribiendo hasta que muera”, cierra.