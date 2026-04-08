Un beatle en la pantalla chica: Paul McCartney cerrará la temporada de Saturday Night Live

Saturday Night Live se prepara para un cierre de ciclo espectacular. Se ha confirmado que Paul McCartney será el encargado de poner el broche de oro musical a la temporada el próximo 16 de mayo. El músico británico, un viejo conocido de la casa, compartirá escenario con el comediante Will Ferrell, quien regresa a su antiguo hogar creativo para ejercer como anfitrión.

Esta aparición marca la continuación del estrecho vínculo entre McCartney y el programa de la NBC, tras su reciente participación en el especial SNL50 en 2025 y sus icónicas actuaciones que se remontan a 1980.

Un mes de mayo cargado de estrellas

Antes del gran final, la programación de mayo presenta un despliegue de talento generacional y cinematográfico El 2 de mayo Olivia Rodrigo asumirá un doble reto. A sus 23 años, debutará como presentadora y actuará como invitada musical, promocionando su tercer álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

En tanto, el 9 de mayo: El oscarizado Matt Damon regresa por tercera vez como conductor (en plena promoción de La Odisea, de Christopher Nolan), acompañado por el fenómeno del folk-pop Noah Kahan.