“Un gran amante de esta obra”: Teletón rindió homenaje a su fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, víctima de homicidio

Con un emotivo segmento In Memoriam, Teletón rindió homenaje a diversas figuras de la televisión y la música que fallecieron este año.

El video inició recordando al actor y comediante Willy Benítez, los músicos Miguel “Negro” Piñera y Tommy Rey, así como también a la actriz Teresita Reyes y al actor Héctor Noguera.

Hacia el cierre, el programa dedicó un sentido tributo a Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de Teletón, quien fue víctima de un triple homicidio en el que también fallecieron sus hijos de 17 años.

Un momento emotivo, dada la estrecha conexión del camarógrafo con la institución de la cual participaba como colaborador, pero también acompañando a su hijo en rehabilitación.

Angélica Castro fue la encargada de cerrar este homenaje con palabras dedicadas especialmente a Cruz-Coke cuyo caso conmocionó al país.

“Ha sido parte de todo un equipo, de muchos de los que estamos acá, de lo que es la familia Teletón. No solo como un gran amante de esta obra, sino también como un padre que estuvo junto a su hijo por años siendo parte de este proyecto”, expresó la animadora.

Mira acá el homenaje: