    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    El 2 de febrero se realizaron las primeras proyecciones de Cumbres Borrascosas para la prensa. Las reacciones destacan su pasionalidad y el posible éxito en taquilla. Esto para una producción que no ha estado excenta de polémicas.

    Por 
    Daniel Cañete

    La nueva versión de Cumbres Borrascosas llegará a las salas de cine el 12 de febrero de 2026, dos días antes de San Valentín. La película, protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, es dirigida por la ganadora del Oscar por Promising Young Woman, Emerald Fennell.

    La directora cuenta una vez más la historia de amor y venganza entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. Sin embargo, la cineasta ha declarado que pretende una versión más erótica. “Quiero hacer algo que me haga sentir como me sentí la primera vez que lo leí, lo que significa que es una respuesta emocional a algo, como primitivo, sexual”, dijo para BBC.

    El film trae a la pantalla grande la historia del libro homónimo, escrito por Emily Brönte. En más de un siglo de existencia, el relato ha sido adaptado múltiples veces al formato cinematográfico. La última vez fue hace ocho años en la versión dirigida por Elisaveta Abrahall.

    Ardiente y probablemente exitosa

    El 2 de febrero, la adaptación tuvo sus primeras proyecciones para la prensa especializada y, por ende, sus primeras reacciones. Distintos expertos han destacado lo ardiente de la cinta, la química de los personajes principales y el potencial en la taquilla.

    A través de X, Courtney Howard, crítica de cine y escritora de Variety, describió la película como un “nuevo clásico nivel dios”. “Captura con maestría el dolor y la esencia del deseo. La cinematografía de Sandgren, cautivadora. El diseño de producción de Davies, sublime”, señaló.

    Por su lado, Anne Thompson, editora del medio de cine especializado IndieWire, vaticina un éxito en la taquilla de la película. “Es una película explosiva y emocionante que encantará al público. Tanto Jacob Elordi como Margot Robbie triunfarán. El público se enamorará de los llamativos efectos visuales y la dirección desenfrenada de Emerald Fennell”.

    En la misma línea, Scott Menzel, crítico de cine, predice que la cinta será un gran acierto para Warner Bros y destaca un apartado visual que te quita el aliento. “La tensión sexual y química entre Margot Robbie y Elordi es tan intensa que prácticamente se puede cortar con un cuchillo”, detalló por su cuenta de X.

    Como adelanto, la actriz Margot Robbie ha dicho que la película es un romance épico que sorprenderá a los espectadores. “Es esa sensación cuando se te hincha el pecho o como si te hubieran dado un puñetazo en las tripas y te quedaras sin aire. Es un sello distintivo de Emerald. Ya sea excitante o repulsivo, su súperpoder es provocar una respuesta física”, dijo a Vogue.

    ¿Dónde ver a Jacob Elordi en el streaming?

    Cast polémico

    En los papeles protagonistas estarán Jacob Elordi como Heathcliff y Margot Robbie como Catherine Earnshaw. También la lista están los nombres de Owen Cooper, Alison Oliver, Ewan Mitchell, Shazad Latif, Hong Chau, Martin Clunes, Charlotte Mellington y Robert Cawsey.

    La elección de los roles principales ha sido un foco de discusión para los seguidores de la novela. En una entrevista con Deadline, la directora del cast, Kharmel Cochrane, contaba que “Definitivamente algunos de los fans de la literatura inglesa no van a estar enormemente contentos con el resultado de la película”.

    En la novela de Emily Brönte, Heathcliff es descrito como una persona de cabellos, ojos y piel oscura. Algunos lectores del libro argumentan que su aspecto está ligado a un estatus, por lo tanto, es importante para la trama. La polémica escaló a un grado que su coprotagonista, Margot Robbie, salió a defenderlo. “Lo vi interpretar a Heathcliff, y es Heathcliff. Diría que ya lo saben. Créanme, estarán contentos”, enfatizó en entrevista con Vogue.

    Sin embargo, Margot Robbie también ha sido objeto de críticas por la diferencia de edad con el personaje que interpreta. En el libro original, Catherine Earnshaw tiene 17 años, mientras que la actriz tiene 36.

    Estreno con Charlie xcx

    El estreno coincide con el fin de semana de San Valentín. En Chile será el 12 de febrero y en Estados Unidos el día siguiente. Además, para esa fecha, la artista detrás de Brat, Charli xcx, lanzará el álbum homónimo que musicaliza la cinta.

    El disco tendrá 12 canciones que compuso con el autor de la banda sonora de la película Finn Keane. Entre ellas está Wall of Sound y House, en la que colaboró con John Cale de The Velvet Underground.

    Más sobre:Cumbre BorrascosasJacob ElordiMargot RobbieEmerald FennellSan ValentínEmily BrönteCharlie xcxCineCine Culto

