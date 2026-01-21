SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    Fuera de ofrecer un carrusel de emociones, la recién estrenada Exterminio: El Templo de Huesos cumple su promesa y trae de vuelta a un personaje emblemático de la franquicia. Aquí, con spoilers, detallamos la trastienda de la cinta dirigida por Nia DaCosta y escrita por Alex Garland.

    Gonzalo Valdivia 
    Gonzalo Valdivia
    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    El regreso de Exterminio (2002) se empezó a materializar en enero de 2024, cuando Sony se impuso a otros estudios interesados y oficializó la realización de una película que sería la primera parte de una nueva trilogía ambientada en el mundo postapocalíptico. La cinta en preparación traería de vuelta a Danny Boyle y Alex Garland, el dúo que se ausentó en la creación de Exterminio 2 (2007) y que jugó durante años con la posibilidad de una secuela que los volviera a reunir.

    El interés se disparó cuando se confirmó que Cillian Murphy, el protagonista del filme original, tendría un grado de participación en el proyecto. Su verdadera implicancia en esta nueva era de la saga es algo que se ha ido despejando progresivamente (spoilers a continuación).

    Miya Mizuno

    Como es sabido, el ganador del Oscar no estuvo en Exterminio: La evolución (2025), el alabado largometraje que introdujo a Alfie Williams, Jodie Comer y Aaron Taylor-Johnson como miembros de una conservadora comunidad cuya conexión con el resto de los humanos (y los infectados) depende de que la marea baje.

    Luego del lanzamiento de esa película de Boyle, se ratificó que el actor irlandés sí tendría presencia en Exterminio: El templo de huesos, que acaba de debutar en salas nacionales. Considerando que los propios artífices lo revelaron previamente, el spoiler consistiría en detallar el momento de la historia en el que Murphy hace su reaparición.

    Tras más de una hora de escenas sangrientas e introspectivas –obra del sádico Sir Lord Jimmy Crystal (Jack O’Connell) y su pandilla, y del compasivo Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes)–, la cámara se detiene en el interior de una casa, donde un padre ayuda a su hija (Maiya Eastmond) a estudiar para su próximo examen. Ese hombre no es otro que Jim (Cillian Murphy), el mensajero en bicicleta que, hace dos décadas, fue atropellado mientras iba en camino a entregar una encomienda y despertó cuando había estallado el virus de la rabia.

    Sundance

    Mientras la joven le realiza preguntas sobre la materia –Europa tras la Segunda Guerra Mundial y el fin del fascismo–, él le contesta con calma y le prepara té y tostadas. De pronto ese entrañable momento padre-hija (o maestro-estudiante) se interrumpe con el sonido de una alarma que advierte la llegada de desconocidos al lugar. Ambos, sin poder identificar de quiénes se trata (aunque el espectador sabe que son Spike y Kelli huyendo de infectados), acuerdan prestarles auxilio y salen a su encuentro. Y la película termina.

    Cuando la directora Nia DaCosta llegó a esa parte del guión, estuvo de acuerdo en que el retorno de Murphy requería un tacto particular: un tratamiento modesto, sin grandes parafernalias, lejos de la aproximación que muchas veces prevalece en las grandes franquicias de Hollywood. Exterminio, como ha demostrado en su elogiada vuelta a la pantalla grande, no cae en los pecados de las grandes sagas.

    “El hecho de que Alex (Garland) lo escribiera enseñándole historia a su hija y fuera de ese modo como quería reintroducirlo en la historia, me hizo pensar: bueno, así es como lo filmáremos. Así que es realista. No es un momento grandilocuente ni rimbombante. Y creo que verlo a él es lo suficientemente impactante”, explicó DaCosta a Variety.

    Ese instante va en sintonía con el bajo perfil que cultiva la estrella, un artista –que como ha quedado refrendado en los últimos años– está enfocado en el trabajo y no en el ego ni en las luces. “Cillian estaba de acuerdo; no quería que fuera un alboroto total. Se trata de equilibrar ese tipo de cosas”, indicó la realizadora a IndieWire, junto con evitar hablar sobre el paradero de los personajes de Naomie Harris y Megan Burns, con quienes Jim terminó en el desenlace de la primera Exterminio.

    Antes de que incluso Exterminio: El templo de hueso aterrizara en la cartelera, Murphy –también involucrado como productor ejecutivo– fue enfático en realizar un llamado al público a que llenara las salas y de ese modo el siguiente filme se hiciera una realidad.

    Pero eso no fue necesario para obtener la anhelada luz verde: en diciembre pasado, apenas unas horas después de que se liberaran las primeras (y entusiastas) reacciones hacia la cinta, los portales estadounidenses indicaron que Garland se encuentra escribiendo el guión y que el actor estaría en conversaciones para sumarse al elenco. Además, se da por hecho que Boyle retomará la dirección. Las tres piezas clave del largometraje del año 2002 vuelven a coincidir.

    Más sobre:CineExterminioExterminio: El Templo de HuesosCillian MurphyRalph FiennesJack O'ConnellAlfie WilliamsErin KellymanChi Lewis-Parry28 Years Later: The Bone TempleExterminio: La Evolución28 Years LaterDanny BoyleAlex GarlandNia DaCostaCine Culto

