Vuelve Leaving Neverland: qué traerá la nueva entrega del lapidario documental sobre los denunciantes de Michael Jackson

A lo largo de cuatro horas, divididas en dos partes, el documental Leaving Neverland (2019) presentó en detalle los testimonios de dos hombres que denunciaron que Michael Jackson había abusado sexualmente de ellos cuando eran niños. Wade Robson indicó que tenía siete años cuando el músico lo violó por primera vez, mientras que James Safechuck aseguró que fue agredido cuando tenía diez. Ambos estuvieron en su rancho ubicado en Santa Bárbara (California) cuando eran menores de edad.

El estreno fue explosivo. Desatando reacciones a favor y en contra, el filme volvió a poner en discusión el controversial comportamiento de la fallecida estrella, quien en 1993 había llegado a un acuerdo en una demanda anterior por abuso infantil y en 2005 fue absuelto de otros cargos similares. Así como ganó premios (en los Emmy y en los Bafta), desató la irá de gran parte de los fanáticos del Rey del Pop.

Seis años después, el director Dan Reed está a días de lanzar su continuación. Se llama Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson y sigue a los denunciantes enfrentando las repercusiones que provocó la primera entrega en 2019 y sus actuales intentos por conseguir que se haga justicia.

Según la sinopsis oficial, en un hora de duración el documental mostrará “la batalla legal en curso de Robson y Safechuck, el costo personal derivado y la reacción negativa que enfrentaron de la base de fans mundial de Jackson”. También, gracias a un acceso exclusivo a material judicial, “revela cómo MJJ Productions y MJJ Ventures lucharon para evitar que el caso llegara a juicio”.

En el primer adelanto se ve a Robson diciendo una frase elocuente: “Quiero mi día en la corte”. Un anhelo que estaría cerca de concretarse: si bien sus denuncias habían sido desestimadas, en agosto de 2023 una corte de apelaciones de California determinó que las demandas presentadas por ambos no debieron haber sido desechadas en instancias inferiores. Ahora, con el caso revivido, se estima que el juicio se desarrolle durante 2026. Las presuntas víctimas persiguen que las entidades comerciales del cantante, actualmente controladas por su patrimonio, sean consideradas responsables del abuso que habría cometido.

Uno de los cambios respecto a la primera entrega de Leaving Neverland es el rol de HBO. La compañía produjo y estrenó el largometraje en conjunto con Channel 4, pero no está involucrada en la secuela debido a la disputa legal en la que se enfrascó con los herederos de la voz de Thriller, que interpusieron una demanda por US$ 100 millones. Un tribunal de Estados Unidos determinó que el filme constituía una violación de una cláusula de no desprestigio incluida en un contrato de 1992 para un especial del canal en torno a la gira Dangerous de Jackson.

Sin la participación de esa empresa, hay consecuencias en el lanzamiento de Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson: no llegará a HBO ni a su plataforma de streaming (Max). En Estados Unidos y Canadá se podrá ver a partir del martes 18 de marzo, pero mediante YouTube, en específico a través de Real Stories, el canal premium de documentales que posee Little Dot Studios. En tanto, en Reino Unido debutará unas horas antes en Channel 4.

“Leaving Neverland 2 es un filme poderoso y significativo que merece ser visto tanto por el público de documentales tradicionales como por la creciente comunidad de espectadores de Real Stories”, expresó Paul Woolf, ejecutivo del estudio.

Aún no está claro cómo ni cuándo estará disponible en el resto del mundo. Sphere Abacus es la distribuidora a cargo de su venta internacional.

El error de la biopic autorizada

Para este año se espera el debut de Michael, la película biográfica y autorizada de Michael Jackson, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de la estrella. Su desembarco en los cines estaba planificado para abril de 2025, pero en noviembre pasado se reprogramó para el próximo 3 de octubre.

Puck reportó que la postergación obedecía a un serio contratiempo que surgió cuando ya estaba en fase de postproducción. Según ese medio, el tercer acto de la cinta tendrá que ser modificado por completo, debido a que el patrimonio de Jackson le reveló a última hora a los realizadores que la parte final del guión transgrede un acuerdo firmado entre su equipo legal y la familia de Jordan Chandler, el adolescente de 13 años que acusó al artista de abuso sexual en 1993.

Ese trato, que en su momento evitó que se presentaran cargos criminales, estipula que la familia del joven debe ser excluida de cualquier filme sobre la vida del músico. El problema se genera porque, de acuerdo con esos reportes, el último tercio del largometraje gira en torno a la batalla legal alrededor del millonario acuerdo con los Chandler. La única alternativa consistiría en aplicar cirugía mayor, incluso si eso conlleva desembolsar más dinero y hacer cuadrar las agendas de todos los implicados.

En enero pasado, cuando se publicó el artículo de Puck, Fuqua, el productor Graham King y el guionista John Logan estaban esperando que Lionsgate y Universal aprobaran los cambios en el guión y les dieran luz verde para comenzar las refilmaciones. El costo de ese trabajo extra sería asumido por los herederos del cantante, quienes además se desempeñan como productores.

Dan Reed, el director de Leaving Neverland, ha cuestionado duramente el proyecto. En una columna publicada en 2023 por The Guardian y titulada “Esta nueva película biográfica sobre Michael Jackson glorificará a un hombre que abusó de niños”, aseguró que la falta de críticas alrededor de la cinta era una señal de que “la seducción de Jackson sigue siendo una fuerza viva, que opera desde el más allá”.

Y lanzó una pregunta a los realizadores: “¿Cómo representarán el momento en que Jackson, un hombre adulto de unos 30 años, toma a un niño de la mano y lo conduce a ese dormitorio? ¿Cómo describirán lo que sucede después? Al eludir la pregunta de la predilección de Jackson por acostarse con niños pequeños, estás transmitiendo un mensaje a millones de sobrevivientes de abuso sexual infantil. Ese mensaje es: si un pedófilo es lo suficientemente rico y popular, la sociedad lo perdonará“.