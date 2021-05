38% de colegios reabre en la RM y municipales vuelven a clases en solo tres de las diez comunas desconfinadas el jueves

hace 59 minutos

Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea son los únicos municipios que optaron por abrir las puertas de sus establecimientos. En los casos en que no, algunos mantuvieron su postura inicial y otros prefirieron no regresar porque sus alumnos viven en otras comunas que siguen en cuarentena. El retorno in situ se vivió en mayor medida en los recintos particulares y particulares subvencionados.