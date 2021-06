Alessia Injoque (PL), nueva jefa de comando de Narváez: “Paula tiene fuerza para ganarles a Boric y Jadue”

El miércoles la activista trans y directora de la fundación Iguales, Alessia Injoque, conversó con la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez y el diputado de Nuevo Trato, Pablo Vidal. Fue en ese diálogo en que los dos dirigentes le propusieron asumir el rol de jefa de campaña, con el parlamentario como coordinador general del comando.

Horas después de anunciarlo públicamente, la militante del Partido Liberal pone sus definiciones sobre la mesa y asegura que buscará ponerle una “impronta distinta” al equipo de campaña. “Soy una persona que tiene una experiencia de vida diferente al promedio. Me acerco desde el mundo de las diversidades y del activismo y no tanto desde la política”, dice.

¿Qué espera representar en este rol?

Llego muy emocionada. Es una oportunidad para poner mi corazón y mi trabajo donde están mis convicciones. Necesitamos una presidencia que lleve adelante los cambios que la ciudadanía está pidiendo y Paula Narváez es la persona más capaz para eso. Me sumo a este rol porque necesitamos darle una impronta distinta a este comando, para darle la visión diversa que tiene Chile a este equipo.

¿Una impronta distinta?

Soy una persona que tiene una experiencia de vida diferente al promedio. Me acerco desde el mundo de las diversidades y del activismo y no tanto desde la política y desde ese espacio mi intención es mantener la cercanía con la ciudadanía. Mi experiencia de vida me permite ver con un prisma un poco diferente a la persona promedio que suele ocupar mi cargo.

¿Remarca el compromiso con la diversidad sexual?

Absolutamente. Hay el mayor compromiso con todo lo que se refiere a diversidad sexual y de género, feminismo. Hay un compromiso absoluto de apoyar a los diferentes grupos vulnerables de la sociedad que hoy enfrentan enormes dificultades y más aún en pandemia.

¿Cómo espera lidiar con el mundo partidista, al no venir de ahí?

Llego acá a este rol a poder articular las diferentes visiones que conviven en este espacio y darles una voz a aquellas que no han estado tan presentes en la discusión. Me va a tocar salir un poco del espacio netamente activista que se dedica a levantar necesidades y más bien tomar un rol un poco más de gestión donde pueda articular voluntades.

¿Por qué apostar por una izquierda más tradicional, en vez de un mundo que podría representar Boric?

Lo que siempre trato de resaltar es que la Concertación se acaba el 2010. Cuando la Presidenta Bachelet llega a su segundo gobierno, llega con una impronta muy diferente, transformadora, a impulsar muchas reformas, de las cuales algunas se lograron y hoy muchas nos arrepentimos de no haberlas logrado. Esa era la oportunidad de anticiparnos a todos los problemas que vinieron por anticiparlas a tiempo. Es a esa impronta transformadora a la que me sumo y es la que representa Paula Narváez. El mejor espacio para articular un bloque amplio que impulse estas iniciativas es el PS y el PL, tenemos la vocación de convocar a grandes mayorías y no solo quedarnos en un discurso identitario y que se atrinchere en algunos ideales, sino que entendemos que esto solo se logra convocando a todo el mundo.

¿Hay un objetivo de que como PL representen una renovación de esta izquierda tradicional?

No puedo negar que dentro del PL y el Nuevo Trato somos en general gente joven y llegamos con la intención de poner frente nuestros ideales y eso está muy conectado con los momentos en que vivimos. La inclusión que nos han dado y el espacio que nos han dado refleja que se entiende que tenemos un rol importante de conectarnos con las necesidades que hoy Chile tiene.

¿Pero con la intención de sacar la carga de lo “tradicional”?

Indudablemente este comando representa el nuevo Chile, diverso y feminista y mi intención es poder articularlo. Esto no es en base a ningún antagonismo con quienes estuvieron antes, queremos que estén acá colaborando y, sin duda, es importante la experiencia de todas las personas que nos precedieron. Pero hay claridad que tienen que tener espacios las nuevas generaciones, las nuevas voces y la ciudadanía lo demanda.

¿Es Boric o Jadue un mejor escenario para Narváez?

Esa es una discusión en la cual no entraría en este momento, porque nuestro trabajo es posicionar lo mejor posible a Paula para que le gane a cualquiera de los dos candidatos. Siendo muy honesta, no hemos hecho una análisis respecto de qué candidatura podría ser más fácil o más difícil de derrotar, pero sí hay que hacer un trabajo para que podamos llegar con una única candidatura en este espacio a primera vuelta.

Pero Boric comparte un electorado con Narváez. ¿No sería más complejo ese escenario?

Paula tiene fuerza para ganarle a cualquiera de esas dos candidaturas. Es una fuerza que tenemos que construir, pero no me preocuparía de pensar quién va a ser quien vaya a llegar. Más allá de que con ambas candidaturas hay votantes compartidos, ideales comunes y puntos de encuentro, nuestra labor va a ser por qué los mejores llevarlos adelante somos nosotras.

¿Es partidaria de tener una primaria convencional con Provoste?

Le toca primero a la DC definir acercarse y poder iniciar las conversaciones para ver si ese es el camino que vamos a decidir, pero por supuesto siempre hemos estado abiertos a la mayor unidad posible. Imagino que la DC irá por ese camino, pero de nuestro lado va a estar la apertura para conversar con el equipo de Yasna, la DC y ver cómo resolvemos un camino común.

Narváez aún no resuelve su falencia con el conocimiento y apoyo en las encuestas. ¿Cómo revierte eso?

Es parte esencial de la estrategia poder lograr que nuestra candidatura se posicione y que se visibilice el trabajo que estamos haciendo a nivel programático. Más allá de la gran duda que hay sobre las encuestas, es indudable que tenemos que hacer un trabajo para que Paula sea conocida en todo Chile.