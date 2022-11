Boric llama a recuperar confianzas y se reúne con AMLO en su primer día en México

Hasta el Palacio Nacional del gobierno de México -ubicado en el centro de su capital- llegó la tarde de este miércoles el Presidente Gabriel Boric. Acompañado de su pareja y coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos, el Mandatario fue recibido con honores por su par Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez. Tras una ceremonia en que se cantaron los himnos nacionales de ambos países, los jefes de Estado sostenían al cierre de esta edición una bilateral privada, la que luego ampliarían a sus respectivas comitivas.

Por Chile estaría la canciller Antonia Urrejola; el ministro de Economía, Nicolás Grau; la embajadora Beatriz Sánchez; el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Aumada; la directora de la Dirección de América del Norte, embajadora Beatriz de La Fuente; la jefa de gabinete de la ministra de Relaciones Exteriores, Carola Muñoz, y el director ejecutivo (S) de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Enrique O’Farrill.

El encuentro entre ambos mandatarios se da en el marco de la visita oficial que realiza en ese país el Presidente Boric y luego de que López Obrador decidiera suspender la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico que tendría lugar este viernes en la capital mexicana. La determinación de AMLO respondió a la negativa del Congreso del Perú a su par, Pedro Castillo, para viajar a recibir la presidencia pro tempore de la instancia multilateral. Una definición, que pese a que Chile mantuvo en parte su agenda en territorio azteca, desconcertó al gobierno. “Lo vamos a conversar”, dijo al aterrizar la noche del martes el Jefe de Estado chileno al ser consultado si le parecía una mala señal por parte de México la suspensión abrupta de la cumbre.

Al finalizar el intercambio, estaba previsto que ambos mandatarios entregaran una declaración conjunta ante la prensa. Uno de los temas que se esperaba que AMLO y Boric abordaran es la fecha tentativa para reagendar el encuentro de líderes del foro. La propuesta del mexicano y que ya aceptó Perú es que esta se realice el 7 y 8 de diciembre en Lima.

“Las confianzas en mi país están resquebrajadas”

El Mandatario inició su jornada con un desayuno en el que compartió con más de 100 empresarios de la delegación chilena, pero mayoritariamente mexicanos. Entre ellos, representantes de Scotiabank, Sodimac, Samsung, Wallmart, entre otros. También estuvieron presentes el presidente de la Sofofa, Richard von Appen, y otros representantes del mundo empresarial chileno, como Evelyn Henríquez, de ChileSertur; Marco Illesca, de Asexma, y Juan Ignacio Dougnac, de Sky Airlines.

En ese contexto, Boric entregó un mensaje llamando a reconstruir las confianzas y redistribuir las riquezas con mayor equidad. “La inversión extranjera tiene que venir de la mano también con una distribución más justa de la riqueza, son los países cohesionados socialmente los que logran crecer de manera sostenible en el largo plazo y para eso se requieren reglas claras y confianzas, construir confianzas, que suena obvio, suena fácil, pero las confianzas en mi país están resquebrajadas, estamos intentando volver a articularlas. Y en el mundo también”, afirmó.

Asimismo, destacó la necesidad de impulsar un nuevo modelo de desarrollo y de proteger las democracias. Fue en ese contexto, de hecho, que calificó el plebiscito constitucional como un “traspié”.

“Proteger y profundizar nuestras democracias es esencial para proveer la estabilidad necesaria para que nuestros países se desarrollen de manera integral, equitativa y sostenible. Las crisis políticas, en general, derivan también en crisis económicas y las crisis económicas las terminan sufriendo los más pobres y más vulnerables de nuestra patria. Por lo tanto, la democracia es un fin en sí mismo, pero, además, nos entrega mejores resultados. En Chile hubo una crisis intensa, quizás la más grande que hemos vivido en nuestros años desde la recuperación de la democracia, en 1988, 1990. En 2019 tomamos una decisión que fue difícil en su momento: resolver nuestros problemas, de nuestro país, con más democracia y no con menos. Y en eso todas las fuerzas políticas y sociales se han ido haciendo parte de ese proceso, que tuvo un traspié democrático importante, o sea no un traspié, o sea un traspié democráticamente ejecutado importante, que fue el plebiscito, el plebiscito de hace pocos meses en donde se rechazó la propuesta que la Convención Constitucional le hizo al país”, sostuvo aludiendo al fracaso de su sector, el que defendió el Apruebo.

Sobre el momento constitucional aseguró, sin embargo, que “hoy día hay plena conciencia -espero- en la gran mayoría de los actores políticos de que Chile necesita una nueva Constitución. Los motivos que nos llevaron a esta crisis social siguen vigentes. Evidentemente, hay urgencias de las que como gobierno tenemos que hacernos cargo: la seguridad, el costo de la vida, la crisis de vivienda. Pero no perdamos de vista que el fortalecimiento de nuestras instituciones, no por no estar en el ojo del huracán, en medio de una crisis, deja de ser importante. Entonces, por eso, desde nuestro país estamos tratando de hacernos cargo de esa promesa y tener un nuevo pacto social. En este momento los diferentes partidos políticos están conversando para llegar al mejor mecanismo y llegar justamente a ese resultado”.

Tras la intervención del Mandatario, Von Appen valoró sus palabras. “Sin duda que tenemos un desafío para restablecer las confianzas y en eso estamos y, justamente, por eso aprecio mucho la invitación del Presidente a acompañarlo a este viaje muy relevante, porque la Alianza del Pacífico forma parte de la estrategia que ha tenido Chile de abrirse en distintos bloques y fortalecer también la integración regional (…) Su mensaje ha estado alineado con el compromiso de Chile no solamente con la apertura comercial, sino también restablecer las confianzas e invitar a los inversionistas mexicanos que serán muy bienvenidos en nuestro país”.

El ministro Grau, en tanto, confirmó que el Presidente invitó a los empresarios mexicanos a visitar Chile en los próximos meses y valoró la instancia. “El Presidente ha podido mostrar las ventajas económicas del país, su fortaleza institucional y democrática. Estos son espacios muy útiles para nuestro país para fortalecer confianzas y dar continuidad a un trabajo y un nexo económico de Chile que tiene mucho tiempo y hay que darle más fuerza”, dijo.

Durante la tarde, el Presidente -además- se dio tiempo para llevar una ofrenda floral al Monumento Héroes de la Patria en el Parque Chapultepec.

En paralelo, el subsecretario de Relaciones Internacionales, José Miguel Ahumada, participó del Grupo del Alto Nivel de la Alianza del Pacífico. “Tuvimos una nutrida agenda de trabajo; revisamos el avance de las declaraciones que firmarán los presidentes en la XVII Cumbre, reprogramada para ser realizada en Lima en fecha por confirmar, y que este año contempla temas sobre paridad de género, medioambiente, bienestar, Mipymes y juventudes, así como los avances del último año bajo la presidencia pro tempore de México, junto con los trabajos en desarrollo con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacifico y del Banco Interamericano del Desarrollo”, afirmó a La Tercera.