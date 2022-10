Boric valora “todo lo bueno” de últimos 30 años y ofrece puertas abiertas a los empresarios

Acompañado de nueve ministros y tres subsecretarios, el Presidente Gabriel Boric, asistió a su primer encuentro anual de la Sociedad Nacional Fabril (Sofofa). Y si bien había expectación por el tono que tendría su presentación, desde un comienzo el ambiente era positivo. Quizás el mismo tono del discurso del timonel de los industriales, Richard von Appen, marcó este encuentro que tuvo varios gestos y señales de acuerdos y de “puertas abiertas”.

En su discurso, el Presidente fue aplaudido en siete oportunidades, siendo seguridad pública y la ratificación del acuerdo del TPP11 los que tuvieron el mejor recibimiento de los poco más de 240 invitados que llegaron hasta el espacio Lo Matta.

Comenzó su discurso señalando que existen oportunidades de diálogo e intercambio de opiniones y, por ello, les señaló que “en este gobierno los empresarios van a tener la puerta abierta para buscar las mejores soluciones”.

Asimismo, dijo que “yo quiero que sepan que valoro profundamente la experiencia que Richard nos relató acerca de cómo el sector empresarial busca hacer frente a las malas prácticas que ha habido en algunas empresas. Es tan injusto cuando a todos los meten en un mismo saco, cuando en el caso de la colusión de los pollos, las farmacias o el papel higiénico se dice que todos los empresarios son tal cosa. Por eso es importante actuar con firmeza, por eso es importante que la política, por ejemplo, en los casos de corrupción actúe con firmeza. No todos son iguales, y la mayoría, no me cabe ninguna duda, de los empresarios en Chile son gente honesta, trabajadora y que quiere lo mejor para su país”.

Además, dijo que “personalmente tengo diferencias y discrepo con algunas de las cosas que usted Richard puede haber planteado, pero no me preocupa, sino que lo celebro, porque el tono y la disposición con la que siempre me he encontrado con el presidente de la Sofofa hace que podamos reunirnos y discutir estas diferencias en un marco respetuoso”.

En lo económico dijo que, si bien “tenemos problemas de estancamiento en la productividad y si tenemos esos diagnósticos compartidos, cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para sacarlos adelante. Acá, en este gobierno, y esto lo digo con mucha responsabilidad, van a tener las puertas abiertas para poder buscar esas mejores soluciones”.

También se refirió a los 30 años y el estallido social. “Acá no se trata de encontrar explicaciones unicausales, tenemos que abrir la cabeza, valorar todo lo bueno que hemos construido, que ha sido el esfuerzo de varias generaciones, desde el Presidente Patricio Aylwin en adelante”, dijo el Mandatario, agregando que “sería imprudente afirmar que los 30 años fueron negativos, pero también lo sería si dijera que no ha habido problemas”, y por ello, llamó a avanzar en las reformas que necesita el país, entre ellas, la tributaria, de pensiones, y las agendas de productividad y de inversión.

En ese sentido, agregó que “tenemos el deber de aprender del pasado reciente. Las injusticias que han generado descontento, y que coinciden con las demandas que se expresaron en el estallido social, no han sido resueltas; atenderlas hoy es prioridad para nuestro gobierno: seguridad, pensiones, salud, salud mental, la crisis de la vivienda. Pero tenemos que priorizar, porque los recursos son escasos”.

En su exposición envió un mensaje que fue bien recibido por los presentes: el gobierno ratificará el tratado del TPP11 en las próximas semanas. Si bien, Boric dijo que cuando era diputado votó en contra y que mantiene sus reparos, lo ratificará, ya que fue aprobado tanto por el Senado como en la Cámara de Diputados.

También envió varios mensajes de respaldo a Carabineros y al combate a la delincuencia. Como ejemplo, dio el caso del carabinero que utilizó su arma de servicio para repeler a un acusado de violencia intrafamiliar que lo iba a atacar, hiriéndolo en una de sus piernas. “A ese carabinero lo vamos a respaldar”, cerró el Presidente.