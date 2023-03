Comisión Experta aprueba el índice y rechaza por un solo voto incorporar un capítulo especial para regular a las FF.AA.

Era el único nudo que dividía de manera relevante a los expertos, y al momento de votar el escenario se dio tal como estaba previsto. El pleno de la Comisión Experta aprobó su estructura constitucional -índice de capítulos- y la mayoría de los comisionados rechazó la enmienda de la oposición que pretendía incluir, tal como lo establece la Constitución vigente, un capítulo especial para las “Fuerzas Armadas (FF.AA.), de Orden y Seguridad”.

La indicación tuvo 13 votos favorables: los 12 expertos de la oposición y el de la comisionada de la DC Paz Anastasiadis. La derecha quería darles una regulación en un capítulo especial a las FF.AA. siguiendo la lógica que le dio la Junta Militar en el texto constitucional de 1980. Dado que desde ese año ha estado en la Constitución y que, por ejemplo, el proyecto de nueva Carta Magna de la expresidenta Michelle Bachelet también lo incluía, entonces la oposición argumentó que había que respetar esta tradición y mantener el acápite.

“Resulta necesaria la existencia de un capítulo específico que incluya tanto a las FF.AA. como a Carabineros y la PDI, ya que estas instituciones no sólo son clave para la sociedad y la democracia, sino que también muchas veces tienen que actuar de manera conjunta en defensa de la nación y la seguridad interior de nuestro país”, argumentó la comisionada de RN Katherine Martorell.

Sin embargo, los 11 expertos restantes del oficialismo se opusieron tajantemente a esa idea. Esto, comentaron los comisionados, debido a que querían respetar la tradición constitucional chilena que durante más de un siglo reguló las FF.AA. bajo el capítulo de gobierno y el Poder Ejecutivo.

“Creo que acá hay un gran acuerdo sobre la importancia de las instituciones de las FF.AA., de Carabineros y la PDI, y que pertenecen a todos y todas. La discrepancia dice relación fundamentalmente, como dice el profesor Jaime Arancibia, con la geografía constitucional”, dijo el experto del PS Gabriel Osorio.

El comisionado socialista luego profundizó en su argumento. “La discrepancia no dice relación ni con la valoración de las instituciones ni con su fundamento, ni menos aún con la noble función que desempeñan, sino más bien con su ubicación constitucional, la cual nosotros consideramos que debiese estar en el capítulo referido al Poder Ejecutivo”, agregó Osorio, citando al constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán y recordando el índice capitular de las Constituciones de 1833 y 1925.

Sus palabras fueron secundadas por la comisionada de la DC Alejandra Krauss, quien pidió no tergiversar el debate. “Esta votación no es entre quienes apoyamos o no apoyamos a las FF.AA., de Orden y Seguridad. ¿Queremos politizar este debate? Confío, de verdad confío, en que la respuesta mayoritaria será no”, comentó la exministra del Trabajo.

Martorell, en tanto, recalcó que su enmienda no significaba poner en duda la subordinación de las FF.AA. al Ejecutivo. “La incorporación de las FF.AA., de Orden y Seguridad en un capítulo no significa en caso alguno que estas no queden subordinadas al poder civil, lo dicen claramente nuestras bases que nos guían”, añadió la exsubsecretaria.

La votación implicó la primera medición de fuerzas entre ambos bloques, evidenció lo relevante que serán los votos de los expertos de la DC y lo difícil de conseguir los 3/5 necesarios para aprobar una norma.

Incluso, el asunto repercutirá en la campaña de los consejeros constitucionales. Esto ya había sido adelantado por el candidato de Evópoli por la Región Metropolitana Jaime Ravinet, quien envió un oficio a la comisión pidiendo mantener el capítulo. “Me parece lamentable que la extrema izquierda chilena, con su prejuicio antimilitar y anti Carabineros, haya primado en lo que se supone una Comisión de Expertos, en orden a no incluir con un capítulo especial las FF.AA. y las policías, en cuanto a reglamentar sus atribuciones, funciones, carrera , ascenso y perfección, de manera que puedan ejercer sus importantísimas funciones de resguardar nuestra soberanía externa de las FF.AA. y seguridad interna de las policías”, afirmó el exministro de Defensa.

La indicación que no fue

El oficialismo sorprendió en la votación al retirar la enmienda que pretendía incluir un capítulo especial sobre “Seguridad ciudadana y protección a la comunidad”. La indicación se pensó, en un inicio, como una manera de empatar con la oposición y evitar que se instalara que los partidos de gobierno no estaban interesados en las temáticas de seguridad.

Sin embargo, la enmienda fue retirada y no se votó. Fuentes del oficialismo comentan que la indicación no tenía el consenso de los 12 expertos y, al no tener los votos, era mejor retirarla para que no quedara en evidencia la división que existía en el sector.

Algunos comisionados de centroizquierda insistieron en que esa materia no era de rango constitucional, sino que legal. Además, en caso de incluirse, se abría una puerta para que la oposición pudiera meter normas “populistas” o que terminaran provocando el efecto contrario al deseado por los expertos oficialistas.

“La retiramos porque no contamos con los votos suficientes. Así como mis colegas comisionados (de oposición) lamentan que no esté el capítulo de FF.AA., yo también lamento que no nos hayan querido apoyar para proteger a la ciudadanía”, explicó Leslie Sánchez (PL designada en cupo del PPD).

La estructura final

Finalmente, la estructura constitucional -es decir, el índice que guiará todo el trabajo de la Comisión Experta- quedó compuesto de 15 capítulos:

1. Fundamentos del orden constitucional

2. Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales

3. Representación política y participación

4. Congreso Nacional

5. Gobierno y administración del Estado.

6. Gobierno y administración regional y local

7. Poder Judicial

8. Corte constitucional

9. Ministerio Público

10. Justicia electoral y servicio electoral

11. Contraloría General de la República

12. Banco Central

13. Protección del medioambiente, sostenibilidad y desarrollo

14. Procedimientos de cambio constitucional

15. Disposiciones transitorias

Otro de los puntos destacables fue la incorporación de un acápite sobre el medioambiente. En este tema ambos sectores presentaron una propuesta, pero finalmente la que concitó el apoyo de los 3/5 fue la enmienda de la oposición, que bautizó este asunto como “Protección del medioambiente, sostenibilidad y desarrollo”.

Otro asunto relevante fue que el capítulo sobre el Congreso quedó liderando el orden de los ítems que abordan a los distintos poderes del Estado, siguiendo la lógica instaurada en la Constitución de 1833 y 1925. En tanto, también se rechazó la indicación de la oposición que quería rebautizar el capítulo sobre la Corte constitucional para mantener el de Tribunal Constitucional.