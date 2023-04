El camino de las denuncias por acoso sexual en el Metro: 12 de los llamados han derivado en detenciones

Según la encuesta del Observatorio Contra el Acoso Chile, realizada en 2021, nueve de cada 10 mujeres son víctimas de acoso callejero y 73% de ellas siente temor al usar el transporte público. Una cifra que quedó en evidencia luego de que, en 2022, Metro de Santiago recibiera distintas denuncias por actos de acoso y connotación sexual a través del “Fono 1488″: canal lanzado en 2019 con el fin de recepcionar llamados de emergencia relacionados a situaciones de este tipo y así reforzar la seguridad de usuarios. Sobre todo de mujeres.

En ese sentido, en el primer trimestre de 2023 (de enero a marzo), Metro revela a La Tercera que ha recibido 52 llamados denunciando actos de connotación sexual dentro de la red subterránea. De ese total, 13 de los casos se han convertido en denuncias efectivas en Carabineros y 12 de estas han finalizado con personas detenidas. El dato no es menor.

Paulina del Campo, gerenta de Clientes y Sostenibilidad de Metro de Santiago, señala que tales resultados dan cuenta de la efectividad que representan los canales de prevención de Metro, sobre todo al comparar la cifra actual con trimestres de años anteriores. Por ejemplo, el primer trimestre de 2021, Metro presentó 11 denuncias en Carabineros por hechos de connotación sexual, mientras que en 2022 la cifra bajó a nueve, para luego subir a las 13 del primer trimestre de 2023. “Si nosotros nos vamos a años anteriores, las tasas de efectividad de denuncias respecto de detenidos ha estado siempre por sobre el 73%”, dice.

Y es que dentro del total de denuncias efectivas (concepto distinto al de llamados para reportar hechos) que se recibió en 2021, 73% terminó con detenidos por parte de Carabineros. En 2020 fue 76%.

Otras cifras de Metro muestran que entre enero de 2021 y septiembre de 2022, su línea telefónica recibió 283 llamados relacionados con acoso, tocaciones, actos deshonestos y agresiones por dispositivos digitales. En ese sentido, la gerenta de Metro señala que lo que siempre hacen es “fomentar a realizar la denuncia, dadas las altas tasas de efectividad que tiene (...) Esto nos da la posibilidad de generar investigación o actuar inmediatamente”.

Alejandra Castillo Ara, académica UDP y directora del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la misma casa de estudios, recalca que pese a que el número de detenidos ha aumentado durante los últimos años, “es difícil evaluar si es positivo o negativo”.

La experta desarrolla su punto: “Primero, porque 12 de 52 llamados que quedaron en denuncias no dan cuenta de lo que pasó con los 40 casos restantes. Si es que las víctimas no se atrevieron a denunciar es un problema grave, porque significa que hay un temor respecto de sus agresores y/o una alta desconfianza en el sistema. Luego, si es que se tratara de casos en que no se pudo hacer la denuncia por falta de antecedentes respecto del eventual agresor, da cuenta de lo difícil que resulta perseguir este tipo de delitos, que es algo que también suele ocurrir. O, bien, la falta de testigos”.

Las denuncias

Metro tiene incorporados dos canales de comunicación directa con sus usuarios: el 1411 para cualquier tipo de emergencia y 1488, que está dedicado a temas de acoso. Ambos funcionan indistintamente para situaciones de esta índole.

Además, hay un grupo de control que cuenta con personal fijo de Carabineros, “por lo tanto, cuando se produce cualquier incidente, junto con activar nuestros protocolos, el equipo policial también activa el apoyo de su personal, coordinación que es permanente”, afirma Del Campo.

Frente al aumento de denuncias, en 2022 Metro comenzó un despliegue comunicacional para dar mayor visibilidad al número 1488 en su página web, altoparlante, redes sociales y sistema de pantalla en estaciones. También, en noviembre del mismo año, la empresa lanzó la campaña “Stand Up” contra el acoso callejero, que ha tenido como foco dar a conocer la metodología de las 5D: distraer, delegar, documentar, dar asistencia y dirigirse al acosador, además de llamar a denunciar este tipo de casos en Carabineros o la PDI, para así poder activar el apoyo legal gratuito con el que cuentan para estas situaciones.

“Lo que hacemos como Metro y nuestro personal de vigilancia es acudir al lugar donde se está produciendo la situación para generar la asistencia a la víctima y retener al agresor, si es que se logra hacer en ese mismo momento. Ahí se pone a disposición de Carabineros y son ellos quienes continúan el procedimiento”, comentan desde la empresa de transporte.

Eso sí, para que la denuncia se haga efectiva esta debe ser realizada ante Carabineros para activar el proceso de investigación, donde Metro dispone de asistencia jurídica gratuita para acompañar a las personas que hayan sufrido este tipo de situaciones.