El Ever Given fue liberado y el tráfico en Canal de Suez se reanuda

El tráfico de embarcaciones a través del Canal de Suez se reanudó en ambas direcciones el lunes, luego de que un enorme portacontenedores que había estado bloqueando la vía por casi una semana fue reflotado, mientras unos 400 barcos esperaban poder pasar.

El presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, dijo que el canal se podía navegar ya que el buque Ever Given, de 400 metros de eslora, fue liberado sin daños a primera hora del lunes.

“El barco ha salido intacto y no tiene ningún problema. Acabamos de registrar el fondo y el suelo del Canal de Suez y, afortunadamente, está sano y no tiene problemas, y los barcos pasarán por él hoy lunes”, declaró a Nilo TV.

La autoridad informó a las agencias navieras de que los convoyes de barcos volverían a circular en ambos sentidos por el canal a partir de las 1700 GMT del lunes, dijeron dos agentes a Reuters.

El Ever Given había quedado atascado en diagonal en una sección del sur del canal en medio de fuertes vientos el martes, deteniendo el tránsito en la ruta marítima más corta entre Europa y Asia.

Un canal de televisión local mostró el lunes por la tarde al barco rodeado de remolcadores moviéndose lentamente en el centro del canal. La emisora, ExtraNews, dijo que el barco avanzaba a una velocidad de 1,5 nudos.

Tras los trabajos de dragado y excavación realizados durante el fin de semana, los socorristas de la SCA y un equipo de la empresa holandesa Smit Salvage habían conseguido reflotar parcialmente el barco a primera hora del lunes.

“La presión de tiempo para completar esta operación era evidente y no tenía precedentes”, dijo Peter Berdowski, director general de Boskalis, propietaria de Smit Salvage, tras reflotar el Ever Given.

La empresa dijo que se dragaron aproximadamente 30.000 metros cúbicos de arena para reflotar el portacontenedores de 224.000 toneladas y que se utilizaron 11 remolcadores y dos potentes remolques de mar para sacar el barco.

Al menos 400 buques esperaban para transitar por el canal, entre ellos decenas de portacontenedores, cargueros a granel, petroleros y buques de gas natural licuado (GNL) o gas licuado de petróleo (GLP), afirmó el presidente de la SCA, reportó Nilo TV.

La SCA había dicho más temprano que podía acelerar los convoys a través del canal una vez que el Ever Given fuese liberado. “No desperdiciaremos ni un segundo”, dijo Rabie a la televisión estatal.

Rabie dijo que podrían necesitarse entre dos días y medio y tres días en poner fin al atasco, pero el grupo transportista Maersk afirmó que las perturbaciones en el tráfico global de envíos podría durar semanas o meses.

Alrededor del 15% del tráfico marítimo mundial transita por el Canal de Suez, que es una importante fuente de ingresos en divisas para Egipto. El paro le costaba al canal entre 14 millones y 15 millones de dólares al día.