Kast y Boric alistan presentación de nuevos equipos económicos de cara a la segunda vuelta

El tiempo apremia y eso los comandos lo tienen claro. Desde el mismo lunes los equipos programáticos de José Antonio Kast y Gabriel Boric comenzaron a delinear lo que será el diseño de cara a la segunda vuelta presidencial. La estrategia apunta a cómo ampliar el electorado y alcanzar una mayoría el 19 de diciembre.

Los propios candidatos han dado señales de que extenderán sus horizontes programáticos para buscar mayores consensos. De hecho, el martes José Antonio Kast en una minuta enfatizó que su programa no está escrito en piedra. “Un programa de campaña no es lo mismo que un plan de gobierno y esa es la meta que nuestro equipo programático va a desarrollar en las próximas semanas”. Y mencionó que “ahora es momento de sumar las propuestas e ideas de los otros candidatos y sectores políticos y, especialmente, de las organizaciones sociales”.

En esa instancia puso el acento en el crecimiento económico: “El progreso de Chile es indispensable para mejorar la calidad de vida de los chilenos. El crecimiento económico debe ser una prioridad y debemos generar las condiciones para que haya más inversión y mejor gasto. Sólo así se puede hablar de respeto y dignidad de todos los chilenos”.

Mientras que por el lado de Boric, el candidato ha señalado que se necesita la transversalidad para llegar a ser gobierno. Y por ello ha recibido el apoyo de varios personeros de Nuevo Pacto Social e incluso de la ex Concertación, como el expresidente Ricardo Lagos Escobar.

Para lograr lo anterior, la evaluación de ambos comandos es que deben integrar a personas reconocidas y que le den un segundo aire a la campaña y en eso han estado trabajando, con la noción de dar a conocer entre este jueves y viernes a sus equipos económicos reforzados por nuevos fichajes.

Y aunque no hay aún roles ni tareas tan definidas, se ha avanzado ya en algunas estructuras para operar en las semanas que quedan.

José Antonio Kast en Enade 2021

Los pasos de Kast

En el equipo del abanderado del Frente Social Cristiano comenzaron a tender puentes con otros economistas y profesionales de distintas materias antes del domingo pasado. Su eventual paso a segunda vuelta los llevó a apurar el diseño programático, lo que se hizo realidad con el primer lugar que obtuvieron con casi el 28% de las preferencias.

Según cuentan quienes han estado en esas conversaciones, desde el mismo lunes hubo un gran número de personas dispuestas a sumarse. Así, entre los personeros confirmados que se sumarían a este trabajo programático están el vicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, el exsubsecretario de Economía Tomás Flores, el economista Jorge Hermann y el jefe económico de Sebastián Sichel, Patricio Rojas. También en el comando han circulado los nombres de Juan Eduardo Coeymans, Gabriela Clivio e Ignacio Briones.

La otra duda que existe al respecto y que hasta el cierre de esta edición no estaba resuelta, es si se sumaría el economista chileno radicado en Estados Unidos, José Luis Daza, a quién el comando de Kast contactó en la segunda quincena de octubre, pero que no participó en el programa de primera vuelta.

Un personero que ha seguido de cerca estas tratativas dice que hubo gran interés en participar y colaborar con la candidatura de Kast. Por ello, el comando ha estado abocado en reorganizar los equipos y comisiones para integrar nuevos rostros y darle un mayor realce a lo programático.

El plan es anunciar el nuevo equipo este jueves, sin embargo, todo está sujeto a si logran definir todas las comisiones y sus integrantes. A algunos ya le han designados algunos labores. No obstante, aseguran que no pasará del viernes, puesto que es poco el tiempo que se tiene para reformular las propuestas.

Uno de los planteamientos que los expertos han señalado que debe reformularse es el tributario. La principal crítica apunta a que no están las condiciones para que el próximo año se pueda pensar en bajar impuestos, por lo que es un tema a analizar. Una señal la entregó el propio candidato al señalar en su minuta programática que se ocuparán “todas las herramientas tributarias y económicas posibles, pero, sin sacrificar nunca la responsabilidad fiscal. Debemos reactivar la economía sin debilitar los fundamentos que le permitieron a nuestra economía crecer y destacarse en la región”.

El consejo asesor de Boric

Por el lado de Gabriel Boric también se tiene previsto entre este jueves y viernes, presentar nuevos integrantes del Consejo Asesor Económico, con lo que se intenta dar una señal de transversalidad en sus propuestas y ampliar sus redes de acción. En una reunión que comenzó cerca de las 18 horas de este miércoles, los coordinadores programáticos se juntaron para zanjar los nombres de quiénes se integrarán al trabajo, ya sea a través del consejo asesor, o bien, de manera más directa elaborado el contenido programático.

Los nombres confirmados por el mismo candidato, hasta ahora, son los de la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto y del expresidente del Banco Central, Roberto Zahler. Otro nombre que se integrará tanto a esta instancia o bien al equipo programático sería Hernán Frigolett, quien asesoró a Paula Narvaéz y Yasna Provoste, y el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, FEN, Ricardo Ffrench-Davis.

“Voy a colaborar con él. Aparte de votar por él, me incorporo. Me alegro mucho que esté Andrea Repetto y Roberto Zahler. Una buena compañía, para que recojan nuestras ideas. Uno no está dentro de la campaña. Yo soy un técnico al servicio de la política y quiero que a Chile le vaya bien. Hay una enorme diferencia entre Boric y Kast. Entonces quiero que salga Boric y que haga mejor su programa”, dijo Ffrench-Davis en Radio Infinita.

Estos se sumarán a quienes ya están trabajando desde el 28 de octubre. Entre los integrantes está el también académico de la FEN y exjefe programático de Paula Narváez, Daniel Hojman. Junto a él los también académicos de la FEN, Dante Contreras y Fabián Duarte; Pamela Jervis, académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile; Rodrigo Pizarro, consultor internacional en economía ambiental; y Stephany Griffith-Jones, directora de mercados financieros en Initiative for Policy Dialogue, con sede en la Universidad de Columbia en Nueva York.

La principal misión que tiene este consejo es entregar una mirada externa en relación a las propuestas elaboradas desde el comando. Así, lo que están haciendo es revisar, discutir las iniciativas y proponer cambios.

La forma de trabajar, según quienes participan de esta instancia, se divide en dos etapas: una, los encargados de cada una de las comisiones temáticas exponen la propuesta de lo que se quiere realizar, los plazos a implementarse y el costo fiscal de cada una de ellas. Luego, viene la parte en que los expertos le hacen sus recomendaciones y propuestas de cambios.

Terminado ese intercambio, los equipos programáticos comienzan a hacer los ajustes que ellos consideran que son factibles. Precisamente en ese proceso es el que están hoy en día quienes trabajan en tres temas centrales del programa económico que Boric diseñó para la primera vuelta: reforma tributaria y consolidación fiscal, pensiones y modelo de desarrollo.

Las reuniones se realizan entre dos y tres veces por semana y se hacen principalmente por zoom. Al interior del comando afirman que este consejo asesor es un buen filtro para analizar las propuestas y realizar los ajustes y aseguran que el Consejo en ningún caso es una figura decorativa, sino que todo lo contrario, puesto que se les considera bastante en sus recomendaciones. Lo que se espera ahora es que, con los nuevos integrantes, se avance más rápido en el análisis del contenido programático. Todo a 26 días del último enfrentamiento entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.