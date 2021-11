La llamada del día de la victoria y las negociaciones por una reunión: la trastienda del apoyo de Kast a Kast

Era un diálogo pendiente que se tenía que producir. Fue el domingo pasado cuando el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y su sobrino y fundador de Evópoli, el senador Felipe Kast, se comunicaron telefónicamente.

El líder de Republicanos venía de vencer en primera vuelta a la carta oficialista Sebastián Sichel, lo que abría una difícil negociación con Evópoli, que se ha presentado como la colectividad más liberal de la derecha, en contraposición al proyecto más conservador del abanderado.

A lo anterior se suma la relación particularmente tensa entre ambos Kast, enmarcada por diferencias en temas ideológicos y por la competencia interna que comenzó el 2017, cuando ambos plantearon aspiraciones presidenciales.

Quienes conocieron el contenido del diálogo entre tío y sobrino el domingo aseguran que fue José Antonio quien llamó y que el contacto fue cordial, pero breve. El senador de Evópoli felicitó a su tío por vencer, pero le aclaró que no haría ninguna declaración de apoyo hacia su candidatura hasta terminado el consejo general de Evópoli, que tuvo lugar el martes en la tarde.

Algo que finalmente ocurrió. El partido decidió en un voto político llamar a votar por José Antonio, pero no formar parte de un eventual gobierno suyo.

Al día siguiente, el senador declaraba en un punto de prensa: “Evópoli ha tomado una decisión que habla de su responsabilidad política. Hemos tomado la decisión de apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta. Evópoli no es lo mismo que el Partido Republicano (...). Pero frente a la alternativa de Gabriel Boric y el PC no nos perdemos un segundo. Lo mejor para Chile es que no gane Boric ni el PC”.

La decisión de apoyar al líder de Republicanos estuvo antecedida por un tenso consejo general que terminó pasadas las dos de la mañana. Entremedio hubo de todo: recriminaciones por chat del Zoom entre militantes que estaban por una u otra opción, la suspensión de la instancia ante la acusación de que había militantes del Partido Republicano infiltrados y emotivos discursos.

Las posturas fueron variadas. Uno de los más duros fue el vicepresidente Francisco Undurraga, quien recalcó que “los dos candidatos no son mis candidatos”.

Otros, como el timonel, Andrés Molina, fueron más abiertos. “Los invito a apoyar en este caso sin bemoles, para que efectivamente no gane Gabriel Boric”, dijo durante el debate.

Y si bien hubo tensión por algunos dirigentes de regiones que defendían la idea formar parte de un eventual gobierno de José Antonio, los principales referentes del partido plantearon que el camino era apoyar, pero sin acompañar en La Moneda. Esa línea defendieron el senador electo Luciano Cruz-Coke, el constituyente Hernán Larraín Matte, el exministro Gonzalo Blumel y el expresidenciable Ignacio Briones.

Con la decisión ya tomada, el plan de Evópoli es hacer campaña por cuenta propia. La idea, dicen en el partido, es recorrer las regiones haciendo un llamado que apunte más en contra de Boric que a favor de Kast.

Tras el encuentro algunos aseguran que no formarán parte del comando, ni de la primera línea de la redacción de un programa de gobierno.

Las mismas fuentes recalcan que pese a las diferencias, Felipe Kast tendrá el mismo rol que otros dirigentes en campaña. Eso sí, hay algunas voces del partido que, en privado, transmitían que sí les gustaría estar en la primera línea de la campaña del abanderado y que también aspiraban a que hubiese un encuentro más formal.

De hecho, en el comando y en el partido reconocen que ha habido diálogos durante los últimos días, los cuales se intensificaron este miércoles, tras la resolución del consejo general. Esto, con el objetivo de que se concretara un encuentro entre la directiva y Kast.

De hecho, las mismas fuentes sostienen que se abordó la posibilidad de que fuera este miércoles, incluso, con la asistencia del propio Felipe Kast, sin embargo, por motivos de agenda no se pudo concretar.

En todo caso, en el entorno del senador Kast transmiten que no hay ánimo para una cita y que con el pronunciamiento del consejo es suficiente.

Como sea, al igual que en otras decisiones partidarias, como es habitual, no todos quedaron felices con el voto político del consejo general. Durante la jornada, algunos militantes comenzaron a compartir en redes sociales su ficha de renuncia a la militancia ante el Servel.

Asimismo, en distintos niveles del partido se analizó la decisión. Así, varios sacaron un balance positivo respecto de que la colectividad no perdería su identidad al no formar parte del gobierno, muy similar a lo que hizo José Antonio Kast en 2017 cuando llamó a votar por Sebastián Piñera frente a Alejandro Guillier, pero no lo acompañó dentro de su misma coalición.

Otra tesis es que esta decisión implicaba el fin de la coalición Chile Podemos Más como tal. Esto ya que otros partidos -como la UDI, RN y el PRI- sí estarían dispuestos a conformar un gobierno de José Antonio Kast, mientras que Evópoli se restaría de ello. En todo caso, en el partido liderado por Francisco Chahuán también existe un debate interno al respecto, pero que algunos quieren postergar para después de la segunda vuelta.

Los mensajes de extimoneles RN

“Creo que frente a la candidatura de izquierda más la extrema izquierda, hay que apoyar a José Antonio Kast. He conversado con él y su equipo y están haciendo cambios en el programa, en temas que ellos mismos reconocen que era necesario modificar”, manifestó el exabanderado y expresidente de RN Mario Desbordes en un grupo de WhatsApp de militantes del partido.

El mensaje Desbordes lo envió en la antesala del consejo general de la colectividad, que hasta el cierre de esta edición continuaba realizándose, en el cual también recalcó que “si gana, ¿seremos oposición o parte de su gobierno? Eso discutámoslo después y si es que gana. Hoy lo importante es que no quiero un gobierno con Hugo Gutiérrez o con Ukamau decidiendo el destino de Chile. Por supuesto que tenemos diferencias importantes con Republicanos, y hemos tenido desencuentros y hasta duras peleas con algunos de ellos, pero nada de eso me hace dejar de estar seguro que para el bien de Chile debemos evitar que la izquierda dura nos gobierne”.

Y agregó: “Trabajemos en paralelo para perfilar nuestra centroderecha socialcristiana, solidaria, republicana y popular. Hemos sembrado, pero falta mucho aún”.

De esta manera, Desbordes, quien según publicó La Tercera el martes ha hablado con Kast y su equipo para ver de qué manera aportar, apoyó la idea de respaldar a Kast de cara al balotaje.

En la misma línea, el extimonel y convencional Cristián Monckeberg también envió un mensaje a la militancia. “La elección del día domingo no nos dejó indiferentes. Evidentemente es un fracaso político electoral de proporciones, uno se pregunta ¿responsables?, no es el minuto, pero claramente esto se empezó a perforar cuando nuestro partido no apoyó con la fuerza debida la candidatura presidencial propia.

¿La parlamentaria?, de dulce y agraz, un retroceso respecto de la elección anterior, ¡pero estamos ahí como el partido más votado!”, partió diciendo Monckeberg.

Y añadió: “¿Qué se nos viene? Es mucho lo que está en juego, más aún con el candidato Boric al frente, por eso a todas luces el 19/12 apoyar a JAK , cambios de fondo al programa de gobierno son urgentes y confío en que nuestra directiva los liderará. Luego de la segunda vuelta veremos pasos a seguir, pero desde ya solicito a Francisco Chahuán convocar a un consejo ideológico de RN”.

Como sea, el tema también ha dividido a RN, debido a que algunos han planteado que se debe apoyar a Kast sin condiciones, mientras que otros, como Chahuán y los extimoneles, han solicitado que se hagan ajustes en el programa. Eso sí, la mayoría coincide en que deben sumarse activamente a la campaña.

Con todo, en RN transmitían que lo que era seguro es que el consejo iba a acordar apoyar a Kast. De hecho, al cierre de esta edición estaba contemplado que el líder del Partido Republicano llegara a RN y entregara unas palabras a los militantes, mientras que la directiva le haría entrega de propuestas programáticas.

En el caso de la UDI, en tanto, también se está coordinando para que haya un encuentro durante esta jornada, en la cual también se abordará el tema de las iniciativas para el plan de gobierno, el cual el comando de Kast ha ido modificando con el objetivo de ser más convocantes y lograr que se sumen los partidos de manera más efectiva.

Asimismo, el comando está afinando cómo será la colaboración de los partidos para el despliegue territorial. De hecho, este miércoles el secretario general del Partido Republicano, Antonio Barchiesi, recibió al presidente del PRI, Rodrigo Caramori, y también al diputado UDI Juan Antonio Coloma. En la cita, uno de los temas que se abordaron es que es relevante que durante la campaña haya un fortalecimiento de rostros femeninos, sobre todo, luego de los cuestionamientos que ha recibido el candidato por el tema de género, lo que se ha transformado en un flanco constante.