La Moneda pide a partidos defender política nacional del litio tras críticas opositoras

Defender la estrategia nacional del litio anunciada por el Presidente Gabriel Boric. Ese fue parte del llamado que le hizo la ministra del Interior, Carolina Tohá, a los partidos oficialistas que este lunes participaron en el tradicional comité político ampliado en La Moneda.

Según presentes, en el marco de la revisión de la agenda de la semana, la jefa del gabinete llamó a los dirigentes a contrarrestar la ofensiva de sectores opositores -pero también del mundo empresarial- en contra del plan que fue presentado el viernes pasado por el Mandatario y que pretende entregar al Estado el control de la producción de litio, permitir la participación de privados y renegociar los acuerdos con SQM y Albemarle, las dos empresas que hoy producen litio en Chile, en el salar de Atacama.

La petición del gobierno a los partidos se dio justamente tras una recepción crítica de parte de sectores de derecha en torno a la propuesta, sobre todo, respecto de que sea el Estado el que asegure una participación mayoritaria en la explotación del mineral cuando se trate de yacimientos considerados estratégicos. Pero también, luego de que en La Moneda advirtieran que el mensaje de colaboración público-privada que quería instalar el gobierno quedara en segundo plano e, incluso, medios internacionales apuntaran a una nacionalización del mineral.

Por lo mismo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se vio forzado a salir a clarificar en las últimas horas las formas de control estatal que tendrá la nueva política y, asimismo, destacar que el Estado ahora tendrá que abrir una negociación con SQM y Albemarle para entrar al negocio a través de Codelco y Corfo.

“No se puede nacionalizar algo que ya es propiedad del Estado. Hablar de nacionalizar el litio es como hablar de privatizar el Banco de Chile (...) Eso creo que es algo que deberían saberlo todos los que están más vinculados a este sector, pero algo que sea propiedad del Estado no quiere decir que no lo pueda desarrollar en conjunto con el sector privado”, dijo el ministro en Estado Nacional, este domingo.

Ese mensaje -además- fue reforzado ayer por el propio Presidente. En la inauguración de la XVII versión de la Exhibición y Congreso Expomin, el Mandatario dio varias señales que apuntaron a que lo propuesto por La Moneda busca una colaboración virtuosa y no va contra sus intereses.

“Quiero decirles que he observado a varios de ustedes en los últimos días y he estado atento a las diversas reacciones que ha generado dicho anuncio, a las positivas, a las escépticas, a las críticas, a las entusiastas (...). A todos quiero decirles que la propuesta que hemos hecho persigue un solo fin, que es generar mayor bienestar para el pueblo de Chile y en esto, como ustedes saben, no hay una receta única, cada país lo ha hecho de maneras distintas. Y hoy nosotros estamos proponiendo una hoja de ruta para desarrollar la industria del litio que tenga una participación importante del Estado, con una estrecha colaboración entre lo público y lo privado, principios quiero decir que de ninguna forma son contradictorios”, dijo.

Y agregó: “Hay muchos que han entendido la estrategia que presentamos de esta manera y han valorado la propuesta, y esa valoración no es sólo política, sino que es económica, es también comercial porque ven en ella alternativas para desarrollar nuevos negocios donde antes no los había. Ahora, también, sería absurdo negarlo: hay quienes han tenido reparos y observaciones a lo que hemos planteado”.

En esa línea, respondió directamente a una crítica que realizó por este mismo tema el timonel de la UDI, Javier Macaya. “Un dirigente (...) decía que ‘no se puede hablar en la mañana como Lagos y en la noche como Allende’, que sería contradictorio. Yo le digo a Javier y a quienes expresan sus dudas y observaciones respecto a esto, primero, que yo no pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende, que sí aspiro a aprender de la experiencia larga de nuestro país y de todos quienes me antecedieron, en lo bueno y en lo malo. Pero mi aspiración no es a replicar un modelo que ya pasó, mi aspiración hoy, como me invitara Karen Thal justamente en la Enade, es a ser el Presidente que una a todos los chilenos y chilenas detrás de una visión país que podamos compartir conjuntamente”, manifestó.

El Jefe de Estado, además, llamó al mundo minero a bajar la guardia y a abrir puentes de diálogo, dejando de lado las desconfianzas aprendidas y los prejuicios.

La vocera Camila Vallejo, en tanto, llamó este lunes a evitar las caricaturas tras las críticas del presidente de la CPC, Ricardo Mewes, quien calificó la propuesta del gobierno como una verdadera “ola estatizadora”.

Los partidos, a su vez, recogieron el guante y salieron a destacar el anuncio presidencial. “Saludamos la buena expectativa, por decirlo de algún modo, que empresas internacionales que son expertas en litio hayan recibido como buena noticia el anuncio del gobierno, la política nacional del litio, a diferencia tal vez del empresariado nacional, el empresariado chileno, que tal vez tiene una mirada más rentista, más acostumbrada a que se le entreguen condiciones demasiado favorables, donde el Estado prácticamente tiene un rol residual, digamos, en este modelo subsidiario neoliberal”, afirmó el timonel de RD, Juan Ignacio Latorre.

“Acá ha habido una ofensiva bien fuerte de la derecha respecto del litio. Y este debate se está ensuciando de mentiras y hay que ponerle límite a eso y decir las cosas cómo son: el litio desde 1979 pertenece al Estado de Chile, por lo tanto, aquí no hay ninguna intención de nacionalizar ni estatizar nada”, dijo, a su vez, su par de Comunes, Marco Velarde.

El debate interno y advertencias de la izquierda

Hace poco más de una semana que el ministro de Economía, Nicolás Grau, y su par de Minería, Marcela Hernando, venían haciendo rondas de reuniones con los partidos oficialistas por la estrategia nacional del litio. En los encuentros que se tuvieron con las distintas coaliciones -según presentes-, los ministros adelantaron los ejes de lo anunciado el viernes, pero también recogieron impresiones de las colectividades.

Una de las advertencias que hizo el PC y también el Frente Amplio fue la necesidad de que -más allá del camino que tomara el gobierno- el Estado tuviera una participación mayoritaria en los contratos de explotación de mineral, resguardando la soberanía de Chile sobre el litio, lo que fue acogido en la propuesta definitiva.

Así lo explicó el secretario general del PC, Lautaro Carmona, a este medio. “Nosotros manifestamos explícitamente nuestra mirada a los ministros Grau y Hernando y es clara e inequívoca: valoramos altamente que se avance en el programa de gobierno, que permita tener una Empresa Nacional del Litio, pero que simultáneamente se avance en filiales con capitales mixtos a través de Codelco y Corfo, pero en una proporción en que -en todo momento- el Estado tenga el control en un 50+1 como base. En eso hemos encontrado coincidencia con La Moneda”, indicó el dirigente.

Las formas de control estatal fue materia de amplio debate a nivel de partidos y del gabinete y se evaluaron distintas alternativas, incluso no asumir un rol productivo de manera inmediata. Si bien en La Moneda tenían claro que tendrían que llegar a acuerdos con SQM por tener contratos vigentes hasta 2030 y porque tienen las capacidades instaladas para su explotación, admitían que no era lo más cómodo.

“Sabemos que revive los fantasmas del financiamiento irregular de la política”, dice un miembro del gabinete. Mientras que el senador PC Daniel Núñez reconoció que “a nadie del gobierno le gusta tener que negociar con SQM”.

Una materia no menor y que también se analizó en el gobierno fueron los efectos electorales que una señal demasiado promineras pudiese haber tenido. La fórmula final -en todo caso- dejó contentos a sectores de la izquierda, donde se valora principalmente que el Estado asuma un rol preponderante.

Así lo comentó también el senador Esteban Velásquez (FREVS), quien abordó el tema con el propio Presidente Boric. A juicio del legislador, la decisión de avanzar en esta asociación transitoria con control del Estado para el salar de Atacama fue uno de los elementos “novedosos” y que “me parece que va en la dirección acertada”.