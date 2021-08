Las dispares cifras de la presencialidad en los municipios: el 98% de los colegios de Aysén volvió a las aulas y en La Araucanía, solo el 14%

Con el segundo semestre escolar ya en marcha hace tres semanas, las cifras de adhesión a la presencialidad han aumentado, aunque con mucha disparidad entre las regiones y en los tipos de sostenedores de los recintos escolares.

Los extremos, por ejemplo, muestran que el 98% de los colegios municipales de Aysén volvieron a las salas, seguidos por los de Tarapacá (93%) y de Ñuble (90%); mientras que en La Araucanía solo lo hizo el 14%, en los Ríos, el 21%, y en la Metropolitana, el 31%, según las últimas cifras del Mineduc actualizadas ayer.

Desde Temuco, el municipio más grande de la región y que tiene 42 establecimientos, todos sin clases presenciales, su alcalde, Roberto Neira (PPD), señala que están trabajando en un plan de retorno, “porque estamos conscientes de que los niños, los jóvenes y sus familias también requieren avanzar en aprendizajes, inserción laboral y sobre todo en recuperar la salud mental”.

Así, el edil ahonda que han iniciado un trabajo de instalación de consejos asesores en cada uno de sus recintos, “que garanticen la participación de la comunidad educativa en tareas de actualización de protocolos sanitarios, responder dudas de apoderados y estudiantes sobre las medidas recomendadas por la autoridad sanitaria y generar un retorno a clases basado en la gradualidad, voluntariedad y evidencia científica”.

Para ello, asegura, están realizando una supervisión de espacios en 10 de sus colegios, donde en al menos cuatro quieren establecer pilotos durante las próximas semanas, para que guíen el retorno gradual en los demás establecimientos, lo que se proyecta para la última semana de agosto.

Ricardo Sanhueza (PPD), alcalde de Traiguén, en La Araucanía, también toma el guante: “La semana pasada tuve reuniones con los directores de colegio y la Dirección de Educación Municipal y ahí planteé que fueran ellos los que decidieran qué hacer, porque en cada colegio la situación es distinta”, señala.

Y aunque también advierte que de sus diez recintos (cinco rurales y cinco urbanos), cuatro comenzarían las clases en septiembre, también señala que los establecimientos “ya tienen un ritmo de trabajo y obligarlos a volver sería cambiar todo lo que están haciendo”. A modo de ejemplo, describe: “Una directora me decía: ‘¿Para qué voy a romper el esquema que ya tengo? No saco nada con volver, mantengamos el ritmo y preocupémonos de volver bien el próximo año’”.

Esto, dice el edil, ocurre por temas de conectividad, lo que complica sobremanera. “Hay chiquillos que suben a cerros, algunos profesores han buscado fórmulas, les entregan guías, van a las casas… ya tomaron esa mecánica”. De todas formas, la autoridad también reseña que sus consejos escolares se están reuniendo para cada uno elaborar su mejor propuesta.

“En el caso de Los Ríos se da porque acá lamentablemente se produjo un contagio muy grande, entonces hay mucho temor de una subida nueva”, dice por su parte Luis Cuvertino, gobernador de esa región, quien recuerda que Panguipulli era la única comuna del país que hasta este lunes se encontraba en cuarentena. “El rebrote fue masivo, estuvimos liderando los contagios a nivel nacional, estamos recién saliendo de eso y hay cierta reticencia”, añade.

El gobernador de Los Ríos asegura que ha visto una “comprensión” sobre la necesidad de que los alumnos vuelvan a clases, pero, dice, “hay claramente también una preocupación en distintos niveles”. Así, ejemplifica que “las manipuladoras señalan que las condiciones establecidas en los protocolos no se cumplen en casi ninguna cocina”, por lo que las comunas han ido estableciendo programas con fechas muy diversas y que dan más tiempo para salvar algunas situaciones de mejoras.

En esa región también está Futrono, donde su alcalde, Claudio Lavado (UDI), expone que si bien no han estado con clases presenciales, desde este lunes la situación comenzó a cambiar: “De los 12 colegios, hoy cuatro están empezando con los cuartos medios y también en algunos rurales con baja cantidad de matrícula, que tienen ocho o diez alumnos”.

En los demás, asegura, se están facilitando protocolos “y el lunes que viene esperamos sumar más establecimientos”. ¿Por qué no se han sumado hasta aquí? “Salimos hace poquitos días de cuarentena, los ánimos no eran muy buenos, las condiciones no eran óptimas y eso hace que recién estemos retomando”.

Lavado concuerda con su par de Traiguén y asegura que en las comunas rurales lo más complicado es la conectividad, puesto que asistir es voluntario para los alumnos, por lo que hay algunos que se mantendrían en las casas. “Los colegios son de muy baja matrícula y el transporte es un problema, porque hay que respetar protocolos en el vehículo y hay algunos alumnos muy apartados. Esperemos que todo se pueda dar bien para ir avanzando, pero la última palabra la tienen los apoderados”.

El alcalde revela, además, que buena parte de los estudiantes, sobre todo los más grandes, quieren retornar a clases: “Ellos se querían preparar para la PTU. Han tenido bastante retraso en el aprendizaje. Los profesores han hecho tremendos esfuerzos, pero no es lo mismo estar presencial que por guías”.

Región Municipales SLEP Part. Subvencionado Part. Pagado Admin. Delegada Total Arica y Parinacota - 86% 98% 100% - 91% Tarapacá 93% - 97% 83% 100% 96% Antofagasta 35% - 92% 86% - 56% Atacama - 72% 56% 88% - 70% Coquimbo 47% 100% 97% 100% 100% 70% Valparaíso 37% 96% 97% 99% 100% 72% Metropolitana 31% 91% 93% 92% 100% 76% O’Higgins 53% 91% 87% 94% 100% 69% Maule 40% - 85% 100% 100% 52% Ñuble 90% - 99% 100% 100% 92% Biobío 47% 87% 88% 96% 100% 67% La Araucanía 14% 81% 79% 90% 100% 54% Los Ríos 21% - 62% 100% - 42% Los Lagos 81% 94% 96% 100% 100% 88% Aysén 98% - 100% - 100% 99% Magallanes 62% - 82% 100% - 70%

Retorno por dependencias

Al comparar el tipo de establecimiento a nivel nacional, la brecha que se ha reflejado a lo largo de la pandemia se mantiene: el 94% de los colegios particulares del país volvió a las aulas, frente al 47% de los colegios municipales.

Y esto es, incluso, más evidente en siete regiones donde el 100% de los recintos pagados retomó las clases presenciales: Arica, Coquimbo, el Maule, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. Y Valparaíso está a punto: el 99% de ya está recibiendo a sus alumnos.

Con todo, la cifra de colegios que tienen como sostenedor a los municipios y que han abiertos muestran un claro repunte respecto de marzo, cuando eran apenas el 15%. Hasta este lunes, en cambio, 2.055 establecimientos de esta clasificación tuvieron clases en aula.

En tanto, las instituciones que dependen de un Servicio Local de Educación Pública han vuelto en un 87%; los particulares subvencionados, en un 89%, y los de administración delegada, en un 100%, según las mismas cifras del Mineduc, mientras que de forma general 6.623, es decir el 70% de los establecimientos escolares del país, ya están abiertos.

“Ya contamos con más de 10.600 establecimientos educacionales (lo que incluye jardines infantiles) abiertos y si bien los colegios municipales siguen estando por debajo de las demás dependencias, se han seguido incorporando a lo largo de Chile para estar a disposición de la familias”, señala al respecto Raúl Figueroa, ministro de Educación.

Dependencia N° de colegios con clases presenciales % de colegios con clases presenciales Municipal 2.055 47% Servicio Local de Educación Pública 554 87% Particular subvencionado 3.455 89% Particular pagado 489 94% Administración delegada 70 100% Total 6.623 70%

En efecto, según la información que manejan en el Mineduc, las regiones han ido aumentando progresivamente los números de la adhesión escolar municipal, donde destacan O’Higgins, Coquimbo, Los Ríos, Los Lagos y la Metropolitana.

Además, hay cuatro regiones del país que, tras recibir paulatinamente a los estudiantes de vuelta en las aulas, están a punto de marcar otro hito: Aysén (99%), Tarapacá (96%), Ñuble (92%) y Arica y Parinacota (91%) están a un paso de tener al 100% de sus establecimientos con clases presenciales.