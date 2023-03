Molestia de senadores obliga al Minsal a reagendar reunión por plan ante crisis de isapres

Otra piedra en el zapato para el Minsal. A menos de tres meses de que se cumpla el plazo dispuesto por la Corte Suprema para que la Superintendencia de Salud defina cómo se implementará el fallo que ordena que las isapres apliquen una tabla de factores única para todos sus afiliados, la cartera había dispuesto para este viernes una reunión con expertos para explicarles su propuesta. Sin embargo, la jornada fue reagendada tras las críticas de senadores de la Comisión de Salud, quienes se mostraron molestos por esta agenda paralela.

Las autoridades del Ministerio de Salud y exautoridades y académicos se reunirían este viernes, a las 10.30, en las dependencias de la cartera, jornada en la que la ministra Ximena Aguilera expondría los lineamientos generales de la propuesta para superar la crisis. Entre los asistentes estarían el exministro Enrique Paris, el expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y doctor en Salud Pública Marco Antonio Núñez, el exsubsecretario de Redes Asistenciales y consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ricardo Fábrega, y el exjefe de la cartera sanitaria Osvaldo Artaza.

Según Artaza, ellos querían marcar énfasis en que el foco del plan debe estar puesto en torno a “mejorar la capacidad de Fonasa de ofrecer mejor cobertura y protección financiera en la modalidad con prestadores privados a través de la oferta de seguros complementarios”, además de proteger a las personas por sobre las isapres.

No obstante, al conocerse la cita, los senadores de oposición Francisco Chahuán (RN), Javier Macaya (UDI) y Felipe Kast (EVO) levantaron la voz e hicieron ver su molestia en la sesión de la Comisión de Salud desarrollada el miércoles en el Congreso.

Chahuán, presidente de la instancia, afirmó en la sesión que el contacto con el Minsal ha sido constante, pero que no han recibido comentarios ni propuestas durante las últimas semanas. “Quiero recordarles al gobierno, al ministerio y a la superintendencia que los que aprueban o no ese proyecto son los parlamentarios”, añadió.

En la misma sesión, Macaya expuso que “estuvimos todo febrero con nuestros asesores convocados a la mesa y ahora nos enteramos por la prensa de que hay una mesa paralela (...) Me llama la atención que en ninguna de las reuniones se planteó una luz ni similar a lo que se plantea”.

Al finalizar la jornada, el Minsal invitó a los parlamentarios a un almuerzo el lunes (de 13.00 a 15.00) para explicarles las líneas generales del plan que buscan proponer para que se discuta en el Congreso.

No obstante, el senador Macaya prosiguió este jueves con sus críticas y en conversación con La Tercera detalló que “durante todo febrero se convocó a tres reuniones, el gobierno ha estado durante todo este tiempo sabiendo del impacto que va a tener el fallo de la Corte Suprema, ganando tiempo, ya sea porque no le ha tomado el peso o han sido ingenuos de no darse cuenta del impacto que va a tener en tres millones de personas este tema”.

“La otra opción es que lo estén haciendo a propósito para hacer morir las isapres por la vía administrativa; se ha convocado a muchas reuniones, pero no se han planteado soluciones”, prosiguió.

Pero la piedra siguió molestando al Minsal. Y las autoridades de la cartera, en búsqueda de un camino más llano, decidieron reagendar la reunión con expertos y académicos para el martes a las 17 horas, con posterioridad al encuentro que sostendrán con los senadores. De igual forma, mantuvieron una cita con exsuperintendentes de Salud para este viernes a las 8.30 donde abordarán la misma temática.

Para el senador e integrante de la Comisión de Salud Iván Flores (DC), la recalendarización se debe a que “parte de los reclamos significan que primero se reúnan con la Comisión de Salud del Senado; la consideración que se le debe tener al Congreso Nacional debe ser importante para el ministerio, tiene algo que ver con eso”.

El exministro Artaza, en tanto, señala que “probablemente el cambio de día se deba a que los senadores quisieron enterarse antes que otros, cosas de la política. Lo importante es que todos apoyen el futuro proyecto de ley que enviará el Minsal”.

Paris, quien también preside el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, sostiene que “los parlamentarios dijeron algo muy razonable, los que legislan son los parlamentarios, por eso es que se sintieron molestos con que a nosotros nos pidan opinión”. Sin embargo, precisa que “les recuerdo a los parlamentarios que todas estas leyes que están en el Parlamento, si hubiésemos trabajado en forma conjunta y no con visiones políticas partidarias, habríamos solucionado esta crisis mucho antes”.

Flores añade que “a nosotros lo que nos importa en la comisión es que avancemos rápido y que se nos consulte todo lo que tiene que ser consultado”, algo que comparte el senador e integrante de la Comisión de Salud Juan Luis Castro (PS), quien sostiene que a él le interesa que “avancemos rápido en el compromiso de salvar a los tres millones de usuarios de las isapres. Con quien hable la autoridad, está en su total libertad”.

Este jueves, Chahuán sostuvo que “hay que generar una interpretación legislativa del pago de excedentes por parte de las isapres de acuerdo al fallo de la Corte Suprema; hacemos el llamado de atención para que el gobierno no siga dilatando una propuesta legislativa”.

El proyecto de ley

Tras el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema del 30 de noviembre de 2022, a partir de esa fecha la Superintendencia de Salud dispone de seis meses para cumplir lo fallado: dejar sin efecto la tabla de factores, sistema con que las aseguradoras privadas establecen los precios de los planes en función de los factores de riesgo de un usuario y aplicarlo a la totalidad de los afiliados y no solo respecto de quienes recurrieron a la justicia. En ambos casos, sin pago de costas.

En ese contexto es que el Minsal y la superintendencia buscan una salida. Conocedores de la situación sostienen que el plan se sostendría en tres pilares: el pago de las aseguradoras a sus afiliados de la diferencia de precio respecto de la tabla de riesgo aplicada desde el 1 de abril de 2020, denegar el reajuste de precios base a las isapres a lo largo de este año y, como una forma de apaciguar las pérdidas, se piensa en ajustar el precio base, pero solo hacia las personas que se vean beneficiadas de la nueva tabla de factores, de esa forma las isapres no verían afectados sus ingresos.

El exministro Artaza sostiene que aún no conoce en detalle el plan, pero “por lo que tengo entendido tiene dos ámbitos: mejorar la capacidad de Fonasa de ofrecer mejor cobertura y protección financiera en la modalidad con prestadores privados a través de la oferta de seguros complementarios”, de manera que esto significaría una apertura de “espacio para los grupos medios que les interesa seguir atendiéndose en sectores privados. Es muy interesante e innovadora, todo lo que les da posibilidades a las familias me parece bueno”.

Y el segundo ámbito que menciona el exministro busca “proteger a las personas que quieran seguir en las isapres que eventualmente podrían entrar en quiebra”. Es decir, definir “cómo van a funcionar (las isapres) de aquí en adelante, de tal manera que no dejen desprotegidas a las personas que quieran seguir ahí”, explica.

Para Héctor Sánchez, exsuperintendente de Isapres, los lineamientos más relevantes del proyecto de ley debiesen girar en torno a que “la solución no puede implicar gasto fiscal y no puede implicar una crisis financiera irreversible de las isapres”, pues se “podría generar no solo la destrucción de las isapres, sino que una crisis financiera al sistema de prestación e implicaría la suspensión de los tratamientos y procedimientos”.