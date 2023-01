“Sería un suicidio”: el portazo de la bancada DC a la propuesta de lista única del PS

Un convencional de 155. Ese fue el resultado que obtuvo el Partido Demócrata Cristiano (DC) en las pasadas elecciones de constituyentes.

Tras ese fracaso electoral, que implicó que tuvieran una representación del 0,6% en la Convención Constitucional a través del hoy independiente Fuad Chahin, dentro del partido se replantean las formas en las que pueden participar del nuevo proceso constituyente, que, de forma preliminar, tendría elecciones de consejeros el 7 de mayo.

En conciencia de ese replanteamiento, la mañana del miércoles la directiva del Partido Socialista, encabezado por Paulina Vodanovic, emitió un comunicado en que señaló que “ante la arremetida de la derecha en contra de la gestión del Presidente Gabriel Boric”, instan a que los 10 partidos de gobierno, tanto los del Socialismo Democrático como los de Apruebo Dignidad, impulsen un “Acuerdo por la Democracia”, con el fin de “formar una alternativa electoral del conjunto de las fuerzas democráticas con vistas a los comicios de los miembros del Consejo Constitucional del que emanará la nueva Constitución”. La particularidad de la declaración es que explicitan que -en este acuerdo- pretenden invitar también a la DC, colectividad que no forma parte del gobierno.

Consultada respecto del comunicado, la vicepresidenta del PS, Nicole Cardoch, indicó que “no podemos darnos el lujo de plantear fórmulas electorales que solo midan fuerzas particulares (...). Ya fuimos una vez en dos listas, así que espero que, con todo lo vivido y los desafíos que tenemos en este nuevo escenario, los partidos podamos tomar la mejor decisión para el país”. En esta misma línea, el diputado Leonardo Soto, quien también integra la directiva, señaló que lo ideal para ellos sería “lograr una lista que agrupe a todos los partidos del progresismo chileno, desde el Partido Comunista hasta la DC, para tener mayor electividad y construir una Constitución como la que quiere la mayoría de los chilenos”.

Sin embargo, la invitación del PS no cayó bien en la DC. En representación de la bancada de diputados decé, Ricardo Cifuentes descartó integrar una lista en conjunto con la totalidad de los partidos de gobierno. “No son atendibles las razones que ha dado el PS para ir en una sola lista, creemos que sería un error profundo ir en una sola lista que responda al escenario del plebiscito. Hay que ver cómo está el gobierno. Hacer eso sería un suicidio. Chile ya dio una señal política respecto de que el proceso se tiene que hacer con calma, respetando la institucionalidad. No hay que cambiar Chile, hay que mejorarlo”, argumentó.

“Nosotros como bancada proponemos alinearnos con gente del PPD, de liberales, de radicales y otros, muchos independientes, incluso gente del Partido de la Gente”, agregó Cifuentes. Esta alternativa también es respaldada por Gianni Rivera, vicepresidente del partido, quien señaló que “la nueva lista que debemos presentar debe ser una lista mucho más amplia, superar esta lógica del Apruebo y el Rechazo, y apuntar necesariamente a incorporar ambos mundos (...). Me encantaría tener una lista de PPD, liberales, radicales y demócratas (...), para poder generar un gran proyecto”.

Esta postura, en todo caso, no es ninguna sorpresa, pues es justamente la que ha defendido el timonel de la DC, el diputado Alberto Undurraga. De hecho, la semana pasada la decé tuvo una seguidilla de reuniones con algunos de los partidos del Socialismo Democrático, en las que se abordó la eventual conformación de listas. El propio Undurraga señaló la semana pasada que espera volver a “aliarse” con sus antiguos socios del PS y del PPD como uno de los objetivos de su gestión.

Bancada de diputados de la Democracia Cristiana.

En todo caso, no solo hubo reparos de la DC ante la propuesta del PS. La timonel del PPD, Natalia Piergentili, aseguró que “esto no puede ser solo buena voluntad, sino, además, basarse en un planteamiento programático en común que, siento, todavía no está lo suficientemente maduro (...). Me parece que es una declaración que hay que analizar”.

Y es que precisamente desde el PPD, como también desde el Partido Liberal y el PR, ya notificaron la semana pasada que prefieren ir en una lista aparte de Apruebo Dignidad, y junto a la DC. En los partidos del Socialismo Democrático transmiten que es importante volver a hablarle al público votante de la ex Concertación, que no encuentra resonancia política en la unidad con Apruebo Dignidad. Esto, con el objetivo de no ceder espacio a nuevos proyectos como Amarillos y Demócratas, que podrían captar parte de su electorado.

Por otro lado, el presidente del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, sostuvo que “el ánimo del PR antes de iniciar las negociaciones es ir en lista única (...). Lo que creo que es importante es ver cómo se compone y cómo quedan representados en ella los partidos pequeños. Si no, hay que mirar nuevas alternativas”.

En Apruebo Dignidad, por otro lado, insisten en la idea de una lista única del oficialismo. “En RD definimos un voto político amplio de respaldo a la unidad del oficialismo para una lista conjunta al órgano constituyente. Entiendo que en Apruebo Dignidad también hay una disposición positiva a invitar a la DC a la lista unitaria del oficialismo con mínimos constitucionales comunes. La pregunta es si la DC está disponible a ir en una lista con nosotros”, dijo el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, respecto del comunicado del PS.

Entre los críticos a esta alternativa dentro de la DC sostienen que conformar una lista única con los partidos de gobierno sería el primer paso para entrar al Ejecutivo, un escenario que la propia junta nacional del partido descartó a fines de noviembre de 2021, tras la primera vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast (republicanos). En este sentido, el jefe de bancada de los diputados DC, Eric Aedo, afirmó que “la lista única pretende dar un paso para entrar al gobierno, pero es un error político. Los que buscan una sola lista son los que estuvieron por el Apruebo. ¿Para qué se van a exponer a otra derrota política? Todo lo que aparezca ligado al gobierno va a tener una derrota segura. Por eso debemos ir en listas separadas. Y por orden práctico, ¿por dónde se meten tantos partidos? Tendrías que generar omisiones de distintos partidos en las regiones”.

En esta misma línea, Cifuentes complementó que “como bancada hemos manifestado que no vamos a entrar a este gobierno, ese es un acuerdo de la junta nacional. En la próxima junta (fijada para el 21 de enero) vamos a defender lo mismo. Tenemos muchas diferencias con lo que el gobierno está haciendo, especialmente estas últimas semanas”.

En la DC, en todo caso, también hay voces que difieren y que sí ven con buenos ojos integrar una lista junto a todos los partidos de gobierno. Una de ellas pertenece a Hugo Lara, consejero nacional del partido, quien cree que “no es posible” ir solo con el Socialismo Democrático, en consideración de que “ellos son parte de el gobierno. Si el PS se viene con nosotros, le deja a la alianza de gobierno liderando al PC”. Eso sí, según precisó Lara, la alianza funcionaría con condiciones y con “pactos por omisión”.

Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla (DC) sostuvo que “la pregunta es qué podemos hacer la DC si la última vez tuvimos un convencional. Para dar respuesta a eso es muy difícil tener una posibilidad en medio de dos grandes coaliciones (...). No me cierro a ninguna de las dos, porque creo que lo que hay que ver es qué es más eficiente”.

El debate en torno a la conformación de listas electorales tendrá una primera instancia de discusión dentro de la DC este sábado, cuando el partido realice su consejo nacional, en el que también se abordará el relato que se le quiere dar al partido tras las renuncias que experimentó el año pasado y la integración de la mesa nacional.