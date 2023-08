Trump incombustible: Encuestas lo muestran a paso firme en su carrera por la Casa Blanca, pese a acusaciones judiciales

hace 18 minutos Tiempo de lectura: 9 minutos

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Foto: Reuters

La estrategia de Ron DeSantis, el hasta ahora principal contrincante republicano en la carrera presidencial de Estados Unidos, no está siendo suficiente para opacar a Donald Trump. Así lo reveló la primera encuesta The New York Times/Siena College, donde el exmandatario sobrepasaría a su rival por 37 puntos de diferencia, a pesar de la batería de casos judiciales abiertos en contra del empresario.