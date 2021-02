Vacunación avanza en sector salud: El 44,6% del personal en Chile ya recibió su primera dosis

Hace 43 días atrás, la técnico en enfermería del Hospital Sótero del Río, Zulema Riquelme, se convertía en la primera funcionaria de salud en ser inoculada. Siguiendo el esquema de vacunación de la inyección de Pfizer, 21 días más tarde, recibió la segunda dosis. Junto a ella, los funcionarios de salud inoculados con al menos la primera dosis de Pfizer o de Sinovac ya suman 194.771, lo que corresponde al 44,6% de la población de referencia cuantificada como personal de salud: 435.866 funcionarios, acorde a los datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS).

Desde el Colegio Médico (Colmed), su secretario nacional, el doctor José Miguel Bernucci, destaca este porcentaje de avance y explica que a nivel del personal, la sensación “no es solo de protección que entrega la vacuna misma, sino que entrega tranquilidad y mejoras en salud mental del personal que la recibe, porque la exposición al riesgo en las labores clínicas se va a mantener, al menos, durante el todo 2021″.

El médico internista plantea que la llegada de la CoronaVac es la que le ha dado mayor masividad al proceso. “Si no tuviéramos Sinovac no tendríamos vacunación masiva. Dentro de las buenas cosas que hizo el Gobierno, las negociaciones fueron adelantadas, y aunque no las conocemos en detalle, apostar por este laboratorio fue una buena apuesta. Es una vacuna segura y útil”, asegura.

Pese a ser un proceso de vacunación voluntario, el jefe de la Unidad de Paciente Crítico de Clínica Indisa, el doctor Sebastián Ugarte, apuesta a que se llegará a cifras altas de adhesión de la campaña dentro del gremio de la salud. ”No me cabe ninguna duda que se va a superar el 80% del personal de salud. Probablemente en el estamento profesional, cualquiera sea la profesión, la cifra va a ser un poco más alta. El estamento no profesional podría ser más susceptible de las campañas de desinformación sobre las vacunas”, asevera.

El facultativo agrega “que se haya alcanzado a inocular a un 44% con la primera dosis es que estamos hablando de cifras cercanas a las 200 mil las personas en el personal de salud, lo que es una proeza lograrlo en un tiempo tan corto. Para cualquier país tener un ritmo de casi 100 mil personas al día, es grande. Decenas de miles se vacunaron antes con Pfizer, pero el grueso de esta cifra responde a la vacunación iniciada ayer por Sinovac”.

Reportes de eventos adversos asociados a las vacunas

Con dos jornadas ya superadas de vacunación masiva, uno de los reportes entregados por el seremi de Salud de la Región del Biobío, Héctor Muñoz, señaló que de las 29.227 personas inmunizadas, casi 50 presentaron Eventos Supuestamente Asociados a las Vacunas e Inmunizaciones (ESAVI). Eventos que, en general, correspondían a dolor de brazo en la zona de la vacunación o fiebre.

En contraste, en la Región Metropolitana la Seremi de Salud, Paula Labra, comentó a La Tercera que “hasta la tarde del 4 de febrero, no hemos tenido reportes de personas con efectos adversos a la vacuna en ninguno de los 286 puntos de vacunación de la capital”.

En esa línea, el Instituto de Salud Pública (ISP), encargado de consolidar este tipo de situaciones, hizo hoy un llamado a reportarlos en la plataforma habilitada para ello. “Los profesionales de la salud que tengan conocimiento de la presentación de un ESAVI, producto de alguna vacuna Covid-19, deberán enviar el reporte directamente al centro nacional de farmacovigilancia del ISP”, señalaron a través de su cuenta de Twitter.

Desde la entidad reguladora explican que aún no existe certeza de cuántas reacciones anormales están asociadas a algunas de las vacunas, pues no basta con el solo reporte del hecho. Verónica Vergara, jefa (s) del Subdepartamento de Farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública, detalla que una vez informado el ESAVI, este entra a investigación por parte de dicha unidad.

“Los eventos pueden estar posiblemente asociados a la vacuna o no. Y los que son de especial interés, se hace todo un seguimiento, se recopilan todos los antecedentes de patologías de base, de medicamentos concomitantes que estaba ingiriendo la persona al momento de la inoculación, alergias a fármacos, incluso a alimentos. Ahí concluimos si ese evento está asociado a la vacuna o no, porque puede ser un evento coincidente, mas no asociado a la vacuna”, señalan.

Próximas fechas del calendario

Con la confirmación de que durante la tercera semana de febrero se seguirá vacunando al tramo de las personas mayores desde los 70 años, hasta completar todo el tramo hasta los 60 años, las autoridades de Salud esperan mayor masividad de la vacunación durante esas jornadas: a medida que baja la edad de los adultos mayores, hay más personas por tramo.

Acorde a la planificación, a la que accedió La Tercera, el 15 de febrero estará destinado para el grupo de 70-69 años, seguido por los adultos de 68 años el martes 16, para continuar con las personas de 67 años el día miércoles 17.

Solo durante esos tres días, y sumado al personal de salud restante y a quienes cumplen funciones críticas durante la pandemia, se espera sumar a 627.409 vacunados.

15 de febrero 16 de febrero 17 de febrero Personas mayores (70-69 años) Personas mayores (68 años) Personas mayores (67 años) Estimado: 296.614 vacunados Estimado: 161.590 vacunados Estimado: 169.205 vacunados

Sin embargo, el calendario podría moverse con más rapidez, dado que el ministro de Salud, Enrique Paris, abrió la puerta a que los municipios puedan seguir vacunando durante los fines de semana, específicamente el día sábado. “Nosotros estamos abiertos a ampliar los días de vacunación porque nos interesa vacunar rápidamente”, confirmó ayer durante la vocería por Covid-19.

En ese sentido, y al menos en la Región Metropolitana, la Seremi de Salud comenta que “de momento, no hay coordinaciones ni gestiones formales con la Seremi de Salud RM por parte de ningún municipio, para distribuir vacunas y realizar el proceso de inoculación el fin de semana”.

En esa línea, Labra advierte que si algún municipio se abriera a esa posibilidad, tendría que retirar nuevas dosis durante este viernes. “Si nos basamos en la experiencia de campañas de vacunación pasadas como la de influenza, por ejemplo, los establecimientos comunales de salud se programan con el stock que tienen asignado, para realizar el proceso durante los fines de semana, para lo cual hacen retiro el día viernes en los Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulinas (DVI), donde ellos administran el proceso”.

Sobre el proceso, que debe ser cautelado por la autoridad sanitaria, la seremi añade que “de ser necesario, se programan las salidas a fiscalizar los puntos de vacunación. Nuestros departamentos de fiscalización disponen de turnos los fines de semana, por lo que no habría dificultades para asignar funcionarios a esas tareas”.