SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    El crecimiento económico como prioridad nacional 

    Es acertado que el gobierno haya establecido como hoja de ruta el mayor crecimiento y la generación de empleos. Esto abre una oportunidad para el país, con el exigente desafío de asegurar que las propuestas sean fiscalmente sustentables.

    Por 
    Editorial La Tercera

    Esta semana, en su primera cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast realizó el anuncio de su esperado proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, considerado uno de los ejes centrales de su administración. Ciertamente es positivo que una de las prioridades del gobierno sea impulsar el crecimiento económico mediante metas exigentes, para que de esa forma nuestra economía pueda salir del letargo y aumentar el crecimiento del 2% al 4% anual, así como superar la emergencia laboral, considerando que el país lleva 37 meses consecutivos con una tasa de desempleo superior al 8%.

    Para alcanzar estos objetivos, la propuesta anunciada por el Ejecutivo contempla un conjunto de 43 medidas, de las cuales aún no se conocen todas, pero se agrupan en torno a cinco pilares para impulsar el crecimiento económico: rebajas tributarias transitorias y permanentes; otro conjunto de medidas para la agilización regulatoria, y dar más certezas a los inversionistas. También se incorporan incentivos tributarios para fortalecer el empleo formal, la reactivación del sector de la construcción y la reconstrucción tras los incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso.

    En el conjunto de medidas tributarias y de agilización regulatoria, se espera un mayor impacto en el aumento de la tasa de crecimiento de la economía. Sin embargo, paradójicamente es también donde se han concentrado las mayores críticas de la oposición. La rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23% y la reintegración del sistema tributario no son propuestas nuevas. Reducir el impuesto corporativo fue propuesto por el gobierno anterior, mientras que la reintegración del sistema tributario fue una iniciativa del segundo gobierno del expresidente Piñera, pero no logró superar el Senado. De allí que el principal desafío político del gobierno será lograr una mayoría en el Congreso para su aprobación, considerando, además, la importante merma de aproximadamente US$ 2.800 millones en la recaudación fiscal que generan ambas medidas, la cual deberá ser debidamente compensada.

    Por otra parte, las medidas que hoy concitan mayor consenso técnico son aquellas que permiten reducir la llamada “permisología” y otorgan invariabilidad tributaria a proyectos de inversión de largo plazo para nacionales y extranjeros. Agilizar los trámites de aprobación de las inversiones acelera el inicio de los proyectos, mientras que la invariabilidad tributaria reduce la incertidumbre en esta materia, considerando que llevamos más de una década con reformas tributarias en los distintos gobiernos y, por lo tanto, con una medida así aumenta la probabilidad de que el proyecto de inversión se materialice en el país.

    En las propuestas que buscan contener o reducir el gasto se prevé un intenso debate. Así como se incorpora una moratoria a la gratuidad universitaria durante cuatro años y se limita el plazo para obtener el beneficio hasta 12 años después de haber egresado de la educación secundaria, también se propone el término de la franquicia Sence, de reconocido impacto en la productividad, pero que será resistido por sus administradores e intermediarios, representados por las OTIC y las OTEC.

    Si bien aún no se conocen los detalles del impacto fiscal de las medidas y su fuente de financiamiento, algunas voces expertas han señalado que el costo neto en régimen rondaría los US$ 3.500 millones, los cuales serían compensados por el impacto positivo del crecimiento de la economía. La fórmula de compensación será un tema muy relevante en este debate, dada nuestra situación fiscal estrecha. El bajo crecimiento de la última década no solo ha afectado al mercado laboral sino también a las arcas fiscales, considerando que cada punto de crecimiento agrega US$ 800 millones de ingresos al fisco. Por eso, este proyecto no puede transformarse en un ejercicio de “suma cero” para la economía, en el que las compensaciones por el impacto fiscal de las medidas terminen neutralizadas por el aumento de otros impuestos, que generen un efecto contrario sobre el crecimiento económico.

    Ahora que al país se le abre una oportunidad concreta para debatir una propuesta que permita retomar el crecimiento, cabe esperar que esta vez no sea una oportunidad perdida, sin perjuicio de la necesaria deliberación para asegurar un buen nivel técnico de las propuestas. En ese orden de cosas, si bien es legítimo que la oposición tenga fuertes objeciones y busque defender sus puntos de vista, lo que se espera de este sector es que tenga una actitud propositiva. Después de todo, en la reciente campaña las fuerzas de izquierda también tenían al crecimiento dentro de sus ejes programáticos, que claramente es una de las demandas más sentidas de la ciudadanía.

    Más sobre:Presidente KastCrecimientoAhorroInversiónSistema tributario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales

    CNTC aclara petición al gobierno: buscan “morigerar” alza del diésel y no “congelar” precios

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano “minutos antes” de la entrada en vigor de la tregua

    Trump afirma que para lograr un acuerdo de paz es esencial que EE.UU. tome el control del material nuclear de Irán

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales
    Chile

    Mesa DC rechaza megarreforma del gobierno de Kast y advierte que “afecta severamente” ingresos fiscales

    CNTC aclara petición al gobierno: buscan “morigerar” alza del diésel y no “congelar” precios

    Ya suman 17 las salidas: Renuncia Ángela Valdebenito al cargo de seremi de las Culturas de Aysén

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio
    Negocios

    Informe preliminar de la CNE: Cuentas de la luz subirán 2% a partir de julio

    OTIC advierte sobre impacto de la eliminación de la franquicia tributaria Sence

    FMI pone bajo la lupa la megarreforma del gobierno de Kast y advierte ante propuesta de baja de impuestos

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría
    Tendencias

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    Con un inspirado “Popin” Castro: Limache vence de principio a fin a la U. de Concepción y es puntero del campeonato
    El Deportivo

    Con un inspirado “Popin” Castro: Limache vence de principio a fin a la U. de Concepción y es puntero del campeonato

    Alarma en el Monumental: Carabineros incauta cientos de fuegos artificiales a días del aniversario de Colo Colo

    Roland Garros deberá esperar: Matías Soto cae en semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García
    Cultura y entretención

    José Manuel Lattus lanza su colaboración con Manuel García

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16
    Mundo

    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16

    El Ejército israelí lanzó una operación en Líbano “minutos antes” de la entrada en vigor de la tregua

    Trump afirma que para lograr un acuerdo de paz es esencial que EE.UU. tome el control del material nuclear de Irán

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico