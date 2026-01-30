SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    La necesaria tarea de aterrizar las expectativas económicas

    Por 
    Editorial La Tercera
    Luis Barriga Abarca Fotografo Ch

    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha delineado recientemente los principales ejes del plan económico que pretende implementar la futura administración. En tal sentido, el objetivo es que apenas se instale el gobierno comience a desplegarse gradualmente un conjunto de medidas de corte administrativo y otras de carácter legal, además de un ajuste fiscal que en el período podría llegar a unos US$ 6 mil millones. Las metas son sin duda ambiciosas, partiendo por la reforma tributaria que el secretario de Estado pretende enviar a tramitación legislativa en abril, la cual tendrá una primera fase consistente en un crédito tributario asociado a la contratación, para luego dar pie a una rebaja del impuesto corporativo, desde el 27% al 23%, en un horizonte de cuatro años.

    Quiroz también ha puesto de relieve la intención del nuevo gobierno por destrabar en un plazo acotado inversiones por US$ 12 mil millones que ya pasaron por el proceso de tramitación ambiental; también busca introducir incentivos tributarios para la exportación de servicios, combatir la “permisología” y devolver mayores grados de libertad en el uso del suelo, lo que a su juicio es rápido de hacer y sería una forma muy efectiva de apuntalar la inversión. Existe confianza en las nuevas autoridades en cuanto a que este sello procrecimiento que pretende caracterizar a esta administración -poniéndose como meta tasas de expansión de la economía en torno al 4%- marcará una importante diferencia, lo que ha llevado a Quiroz a afirmar que “creo que tendremos un segundo semestre extremadamente dinámico”.

    No cabe duda de que resulta positivo que la nueva administración se haya puesto metas audaces para reactivar la economía y que para el logro de dicho objetivo busque dar señales concretas, con un plan cuyos ejes en lo grueso han sido ampliamente compartidos por diversas voces. En cierto modo ello ya se está reflejando en un notorio cambio en las expectativas de mercado, con índices accionarios en niveles récord y anuncios de nuevas inversiones, lo que además se acompaña con un precio del cobre en niveles especialmente altos, lo que favorece los ingresos fiscales.

    Con todo, es fundamental que las futuras autoridades eviten caer en una simplificación de los desafíos que vienen y en alimentar expectativas desmedidas en cuanto a lo que el gobierno podrá lograr en materia de crecimiento, inversión y ajuste fiscal, tal como parece estar ocurriendo a la luz del excesivo optimismo que trasluce Quiroz, de cuyas palabras se podría desprender que se avecinan resultados extraordinarios ya en el primer año.

    Volver a poner en marcha a la economía chilena y ordenar las cuentas fiscales será un desafío de enorme envergadura, donde no basta con las buenas ideas y la voluntad de llevarlas adelante, sino que también debe confrontarse con las posibilidades que permite la realidad. Así, por ejemplo, no podría cuestionarse que la nueva administración se empeñe en destrabar inversiones por US$ 12 mil millones, pero dar la idea de que para ello basta con la decisión del Ejecutivo para asegurar su aprobación parece excesivamente optimista, cuando probablemente algunos de esos proyectos enfrentarán presiones ambientalistas o podrían ser objeto de judicialización -el caso del proyecto minero-portuario Dominga resulta en tal sentido paradigmático-, variables que escapan a la voluntad de un gobierno. También parece un exceso de optimismo pronosticar tan anticipadamente que vendrá un segundo semestre particularmente dinámico, sin antes esperar que los indicadores sectoriales vayan confirmando tal reactivación. Es claro que si las cifras de crecimiento terminan siendo más modestas este año respecto de lo anticipado, el gobierno corre el riesgo de que tempranamente se le reproche una promesa incumplida y se ponga en duda la efectividad de su plan.

    La llamada “luna de miel” -ese período de gracia que suelen disfrutar los gobiernos en sus primeros meses, cuando todavía se conservan dosis razonables de popularidad y existe mayor control de la iniciativa política- deben ser aprovechados con astucia justamente para aterrizar expectativas, evitando caer en la tentación de alimentar un exceso de optimismo. Es también el período donde el futuro gobierno debe procurar ser mucho más claro en el detalle de sus propuestas. Si bien en campaña se acepta que puedan esgrimirse los grandes lineamientos como estrategia para conquistar votos, una vez electo es fundamental que empiece a centrarse en cómo se van a llevar a cabo. En ese orden de cosas, una de las medidas que sigue despertando dudas es cómo se logrará un recorte de US$ 6 mil millones y a la vez conseguir un equilibrio fiscal, cuando por otra parte se propone una rebaja tributaria considerable y los reportes indican que el cierre fiscal de 2025 puede terminar con una desviación del déficit estructural que supere el 3% del PIB, es decir, tres veces la meta original.

    El futuro ministro Quiroz confía en que la combinación de recortes de gasto, mayor crecimiento y cerrar el último año con balance estructural permitirían lograr un equilibrio, pero a la par mantiene su predicamento que una parte importante del ajuste debe ocurrir el primer año -por un asunto de economía política-, sin que hasta aquí se hayan entregado mayores detalles del plan ni qué grado de sintonía existe con el futuro Congreso.

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast llegará al poder precedido de un considerable triunfo electoral; sin duda es sano para el país que se esté observando un mejor ánimo en el mercado, pero ahora viene por delante la delicada tarea de bajar a piso las propuestas y ser realistas con sus resultados.

    Más sobre:Jorge QuirozInversionesPermisologíaEconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Han tomado decisiones duras, pero necesarias”: los elogios de Kast a Bukele tras reunión en El Salvador

    Quién es Alberto Larraín, el psiquiatra detenido por el caso ProCultura

    EE.UU. da un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque

    Kast llega a Casa Presidencial de El Salvador y se reúne con Bukele

    El Show de los Muppets regresa para un especial de Disney Plus con Sabrina Carpenter y Seth Rogen

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    Lo más leído

    1.
    Inaudito retraso del nuevo Hospital del Salvador

    Inaudito retraso del nuevo Hospital del Salvador

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    “Han tomado decisiones duras, pero necesarias”: los elogios de Kast a Bukele tras reunión en El Salvador
    Chile

    “Han tomado decisiones duras, pero necesarias”: los elogios de Kast a Bukele tras reunión en El Salvador

    Quién es Alberto Larraín, el psiquiatra detenido por el caso ProCultura

    Kast llega a Casa Presidencial de El Salvador y se reúne con Bukele

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025
    Negocios

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    Bolsa de Santiago extiende su caída tras sucesivos récords anotados en la semana

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años
    Tendencias

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    “Cero ocio”, el plan de Nayib Bukele para que los presos de su megacárcel puedan trabajar y reinsertarse en la sociedad

    Barristas de la U interrumpen el partido ante Audax Italiano y queman parte de la galería sur del Estadio Nacional
    El Deportivo

    Barristas de la U interrumpen el partido ante Audax Italiano y queman parte de la galería sur del Estadio Nacional

    Hinchas de la U entran a la galería sur y causan daños en el Estadio Nacional

    Problemas para la U: la expulsión de Felipe Salomoni ante Audax Italiano

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    El Show de los Muppets regresa para un especial de Disney Plus con Sabrina Carpenter y Seth Rogen
    Cultura y entretención

    El Show de los Muppets regresa para un especial de Disney Plus con Sabrina Carpenter y Seth Rogen

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    De las dudas a la leyenda: Catherine O’Hara, el corazón maternal de Mi Pobre Angelito

    EE.UU. da un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque
    Mundo

    EE.UU. da un ultimátum a Irán para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear antes de un posible ataque

    Detienen a conocido periodista estadounidense por su cobertura de las protestas en Minnesota contra el ICE

    “Marte puede esperar, la humanidad no”: La respuesta de Pedro Sánchez a Elon Musk por criticar su regularización migratoria

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos