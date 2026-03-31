SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    La salida para la crisis cubana

    El camino de la recuperación no pasa por consignas políticas ni movimientos de solidaridad con el gobierno de La Habana, sino por favorecer un cambio político que permita dejar atrás un sistema que ha sumido a la isla en la pobreza.

    Por 
    Editorial La Tercera
    [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    Hace algunos días llegó a Cuba la primera embarcación de una denominada flotilla de ayuda humanitaria para la población de la isla, a la que se sumaron luego otras dos naves. La primera, en un gesto simbólico, fue rebautizada Granma 2.0, en referencia a la nave que llevó a Fidel Castro a ese país en el inicio de la Revolución cubana. El movimiento de ayuda denominado Nuestra América, que cuenta con el apoyo de la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y de diversos grupos de izquierda, ha centrado su mensaje en la necesidad de ir en ayuda de la isla ante las dificultades que enfrenta por el bloqueo de Estados Unidos. En enero pasado, el mandatario estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva advirtiendo con la aplicación de aranceles a quienes provean de petróleo a la isla, que enfrenta, entre otros problemas, una severa crisis energética, criterio que por estos días Trump parece haber flexibilizado, al permitir que recalara un petrolero ruso.

    Si bien la población cubana enfrenta graves carencias, apuntar a Estados Unidos como la causa de los problemas que enfrenta el país pasa por alto que el principal responsable de esa realidad es el propio régimen. Más allá de que la ayuda humanitaria es cada vez más urgente en la isla y el propio Departamento de Estado anunció en febrero que destinaría US$ 6 millones en asistencia humanitaria, canalizada por organismos independientes para la población cubana, el camino de la recuperación no pasa por consignas políticas ni movimientos de solidaridad con el gobierno de La Habana, sino por favorecer un cambio político que permita dejar atrás un sistema que ha sumido a Cuba en la pobreza.

    Durante los 67 años que lleva el régimen en el poder, el sistema cubano ha dependido del apoyo externo, incapaz de generar por sí solo los recursos para sostener a su población. Hasta inicios de la década de los 90 era clave la asistencia de la Unión Soviética, que veía en el régimen de La Habana a un aliado clave a escasos kilómetros de Estados Unidos. Sin embargo, tras el colapso soviético, el régimen se sumió en uno de sus momentos más complejos, conocido como “el periodo especial”, que lo obligó a una leve apertura económica para hacer frente a la situación. A fines del siglo pasado, la llegada de Hugo Chávez en Venezuela le dio un nuevo respiro al régimen, pero la crisis económica venezolana primero redujo la ayuda y la intervención de Estados Unidos a comienzos de este año acabó definitivamente con el flujo de petróleo venezolano hacia la isla.

    Así, más que el endurecimiento de las presiones de Estados Unidos, la dramática realidad que se está viendo hoy en la isla -que sólo este año ya ha sufrido dos apagones generales- es consecuencia de años de nula inversión en el campo energético y de un modelo que restringe las libertades individuales. Frente a ello, las misiones con ayuda humanitaria poco ayudan al real mejoramiento de la población. Es el caso también de parlamentarios del PC y del Frente Amplio, que recientemente visitaron la isla y asistieron a una asamblea encabezada por Miguel Díaz-Canel. El único camino para que la isla pueda salir de su crítica situación es impulsando un verdadero proceso de apertura democrática.

    Más sobre:Estados UnidosRégimenApertura democrática

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast alista su primer viaje al extranjero: visitará Argentina y tendrá cita con Javier Milei

    Contraloría refuerza exigencias de probidad a ministros y advierte sanciones por conflictos de interés y faltas a la transparencia

    Parte Operación Renta 2026: Contribuyentes que declaren desde el 1 de abril recibirán su pago a fin de mes

    Juez ordena a la administración Trump que detenga la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

    Justicia ficha a abogada con experiencia en el INDH como nueva jefa del Programa de Derechos Humanos y del Plan de Búsqueda

    “Intentan reescribir la historia”: Oposición condena desvinculación de funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming

    Kast alista su primer viaje al extranjero: visitará Argentina y tendrá cita con Javier Milei
    Chile

    Kast alista su primer viaje al extranjero: visitará Argentina y tendrá cita con Javier Milei

    Contraloría refuerza exigencias de probidad a ministros y advierte sanciones por conflictos de interés y faltas a la transparencia

    Justicia ficha a abogada con experiencia en el INDH como nueva jefa del Programa de Derechos Humanos y del Plan de Búsqueda

    Parte Operación Renta 2026: Contribuyentes que declaren desde el 1 de abril recibirán su pago a fin de mes
    Negocios

    Parte Operación Renta 2026: Contribuyentes que declaren desde el 1 de abril recibirán su pago a fin de mes

    Quiroz y Pacheco se reúnen para conversar de la situación de Codelco de cara a la próxima junta de accionistas

    Canal 13 cerró el 2025 con una fuerte reducción en sus pérdidas y un alza en sus ingresos

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación
    Tendencias

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    Copa de la Liga: la U de Gago recobra la memoria y vence con contundencia a Audax Italiano en su visita a La Florida
    El Deportivo

    Copa de la Liga: la U de Gago recobra la memoria y vence con contundencia a Audax Italiano en su visita a La Florida

    En el peor momento de su historia: Italia cae ante Bosnia y Herzegovina y se pierde su tercer Mundial consecutivo

    Repasa la victoria de la U sobre Audax Italiano, en el primer triunfo de Fernando Gago en los azules

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar
    Tecnología

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy
    Cultura y entretención

    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy

    Lanzan tráiler de la película sobre Backrooms: el fenómeno de terror analógico que perturba a Internet

    Centro para las Artes Zoco inicia su Temporada de Piano 2026 con concierto de la pianista alemana Beatrice Berthold

    Juez ordena a la administración Trump que detenga la construcción del salón de baile de la Casa Blanca
    Mundo

    Juez ordena a la administración Trump que detenga la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

    Presidente de Irán asegura a la UE que está dispuesto a frenar la guerra si recibe garantías de que terminarán los ataques

    Jefe de DD.HH. de ONU dice que ley israelí sobre pena de muerte dirigida contra palestinos viola el derecho internacional

    La palabra no es suficiente: el riesgo de acordar la pensión de alimentos fuera del tribunal
    Paula

    La palabra no es suficiente: el riesgo de acordar la pensión de alimentos fuera del tribunal

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Cómo no tener red de apoyo afecta el bienestar de la niñez