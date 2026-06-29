SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Reino Unido y los costos del Brexit

    A una década del referéndum que decidió su salida de la UE, el país no solo se apresta a tener siete primeros ministros en diez años, sino que enfrenta un complejo escenario, con la economía estancada y una creciente fragmentación política.

    Por 
    Editorial La Tercera

    Reino Unido cumplió la semana pasada 10 años desde que en junio de 2016 una estrecha mayoría de británicos votó a favor de dejar la Unión Europea. Y lo hizo sumido en una nueva crisis política que llevará al país a mediados del próximo mes a sumar siete primeros ministros en una década. La decisión del jefe del gobierno laborista Keir Starmer de anunciar su dimisión, a solo dos años de haber logrado una histórica mayoría en la Cámara de los Comunes tras más de 13 años de gobiernos conservadores, da cuenta de las dificultades que enfrenta el sistema político británico para asegurar gobernabilidad. Una realidad que se ha agravado desde que el país decidió dejar la UE y que ha ido acompañada de la fragmentación de su sistema político.

    En la década anterior al referéndum del Brexit, Reino Unido tuvo solo tres primeros ministros; sin embargo, desde 2016 la duración promedio de los jefes de gobierno ha sido de poco menos de dos años. El problema afecta tanto a laboristas como a conservadores. Si bien el último en anunciar su salida antes de tiempo fue Starmer, en los ocho años anteriores los conservadores acumularon cinco primeros ministros, incluyendo a Liz Truss, quien permaneció en el cargo por poco más de 50 días. Si bien las razones que gatillaron las renuncias han sido diversas, desde el escándalo por violar la restricción del Covid que afectó a Boris Johnson hasta la tormenta política desatada por el agresivo plan de baja de impuestos de Truss, las consecuencias del Brexit han sido claves en la inestabilidad.

    El eje de la campaña de quienes impulsaban la salida de Reino Unido del bloque europeo era que pertenecer a la UE representaba un lastre para el país. Por eso, liberarse de las obligaciones que planteaba el pacto europeo permitiría no solo responder de mejor manera a la presión migratoria, sino también favorecer el crecimiento de la economía al no estar constreñido por la normativa comunitaria. Nada de eso, sin embargo, sucedió. La inversión se redujo y la economía creció a un promedio anual de apenas 1,2% desde 2016; a su vez, el PIB per cápita de Reino Unido por paridad de compra, que antes de esa fecha superaba, por ejemplo, al de Francia y al promedio de la UE, hoy quedó rezagado. Según algunas estimaciones citadas por The Economist, sería hasta un 8% más bajo de lo que habría sido si el país hubiera seguido dentro del bloque.

    Los costos económicos del Brexit, que obligaron por una parte a tomar medidas para limitar subsidios -como la ley de recortes a las ayudas por discapacidad y enfermedad de Starmer- y que fueron, por otra, la justificación del agresivo paquete de bajas impositivas de Liz Truss para reactivar la economía, han tenido serias consecuencias políticas. Lo mismo que la fuerte alza de la inmigración de países extracomunitarios -derivada en parte por la baja de los flujos desde la UE-, que aumentó el descontento en sectores que apoyaron el Brexit. Frente a ello, los partidos tradicionales han sido incapaces de dar respuestas efectivas, potenciando a otras fuerzas políticas, como el Partido de la Reforma, en la derecha, y el Partido Verde, en la izquierda, que no solo están acabando con el bipartidismo, sino que hacen cada vez más difícil asegurar la gobernabilidad en el país.

    Más sobre:Reino UnidoStarmerprimeros ministrosfragmentación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Líbano eleva a casi 4.250 los muertos y 12.200 los heridos por ataques de Israel desde marzo

    Persecución policial en San Bernardo termina con un detenido: habría intentado atropellar a carabinero con vehículo robado

    Reportan que Irán y Estados Unidos acordaron detener los ataques y reanudar las conversaciones

    Argentina: Milei confirma a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni

    María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela para acompañar a afectados por terremotos

    Manuel Adorni renunciaría a su cargo en el directorio de YPF tras su salida del gobierno argentino

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Senapred declara alerta amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 100 hectáreas

    Senapred declara alerta amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 100 hectáreas

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    “Peaje a luca” y fiscalizaciones: el plan de contingencia para el retorno vehicular a la RM tras fin de semana largo

    “Peaje a luca” y fiscalizaciones: el plan de contingencia para el retorno vehicular a la RM tras fin de semana largo

    Persecución policial en San Bernardo termina con un detenido: habría intentado atropellar a carabinero con vehículo robado
    Chile

    Persecución policial en San Bernardo termina con un detenido: habría intentado atropellar a carabinero con vehículo robado

    Decretan prisión preventiva para imputado por porte ilegal de arma y homicidio ocurrido en 2025 en La Florida

    Mirosevic se baja de visita de Estado con Kast para votar contra acusación constitucional a Grau

    ¿Las startups necesitan un directorio?
    Negocios

    ¿Las startups necesitan un directorio?

    Trabajo en plataformas: el desafío de pasar de la ley a la protección efectiva

    Historias de Azul Azul en los cinco años de Sartor

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos
    Tendencias

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    Estudio revela cuántos años tardó el T. Rex en alcanzar su tamaño adulto de ocho toneladas

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    Con el regreso al gol de Lucero: la U vence a San Felipe y le arrebata el liderato de su zona en la Copa Chile
    El Deportivo

    Con el regreso al gol de Lucero: la U vence a San Felipe y le arrebata el liderato de su zona en la Copa Chile

    Repasa el triunfo de la U sobre San Felipe en Copa Chile

    Canadá reescribe su historia: gana sobre la hora y clasifica por primera vez a los octavos de final de un Mundial

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable
    Tecnología

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes
    Cultura y entretención

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Líbano eleva a casi 4.250 los muertos y 12.200 los heridos por ataques de Israel desde marzo
    Mundo

    Líbano eleva a casi 4.250 los muertos y 12.200 los heridos por ataques de Israel desde marzo

    Reportan que Irán y Estados Unidos acordaron detener los ataques y reanudar las conversaciones

    Argentina: Milei confirma a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni

    Cosiendo en comunidad
    Paula

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía