De robótica a minería: lanzan 34 carreras para adultos con hasta 100% de descuento

Carreras técnicas con hasta 100% de descuento para personas desde los 60 años y un beneficio de 50% para futuros estudiantes de 50 años, es parte de la iniciativa que lanzó Inacap.

El beneficio, destacan desde la institución, surge considerando que la población de Chile está envejeciendo, que las personas mayores de 65 años representan el 14% del total, según el Censo 2024 y que para el año 2050, las personas sobre 60 años serán el 25% del total de nuestro país.

Lanzan 34 carreras para adultos con hasta 100% de descuento

Frente a este escenario, la posibilidad de reinventarse, perfeccionarse y adquirir nuevos conocimientos a través de la educación se convierte en “una oportunidad para ampliar horizontes, recuperar sueños postergados y construir un futuro con más protagonismo para las personas mayores”, destacan.

En este sentido, en el marco de la conmemoración de sus 60 años de vida y del Día Internacional de las personas mayores, Inacap anunció el lanzamiento de innovadores beneficios, las Becas Plateada y Dorada.

Desde la institución detallaron que esta beca contempla dos modalidades, con oportunidades educativas para las personas desde 50 años en todo Chile:

Beca Plateada : 50% de descuento en la mensualidad para personas entre 50 y 59 años.

Beca Dorada: 100% de descuento en la mensualidad para personas de 60 años o más.

“La educación actual debe ser flexible, accesible y relevante, permitiendo a cada persona, sin importar su etapa de vida, adquirir nuevas herramientas, desarrollar sus talentos y proyectar un futuro con más oportunidades”, aseguró Lucas Palacios, rector de Inacap.

La autoridad académica agregó que “con la Beca Plateada y Dorada queremos decirle a Chile que nunca es tarde para aprender, para emprender o para reinventarse. Sabemos que muchas personas han postergado el sueño de estudiar, y hoy abrimos un camino para que lo puedan concretar con oportunidades reales y sin barreras económicas, en una institución de excelencia. El futuro de Chile también se escribe con la experiencia, la motivación y el talento de quienes tienen 50, 60 años o más. Ellos son parte fundamental de la fuerza laboral, de la innovación y de la cohesión social que necesitamos como país”, destacó el rector Palacios.

Beca Dorada y Plateada

Las Becas Dorada y Plateada está pensada para Admisión 2026 de alumnos nuevos, contempla 34 carreras técnicas (cuatro semestres) impartidas por el Instituto Profesional Inacap, en sus 29 sedes, en todas las regiones del país, en áreas como Administración; Agroindustria, Automatización y Robótica; Energía, Minería y Construcción. Así como también carreras vinculadas a Diseño; Gastronomía; Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones; Logística; Mecánica; Salud y Turismo y Hospitalidad.

La beca, que incluye las mensualidades y matrícula del primer semestre, es para el formato diurno y vespertino en todas las sedes de Inacap de Arica a Punta Arenas.

Este beneficio se suma a otros apoyos desplegados por la casa de estudios como la Beca STEM dirigida a mujeres estudiantes que se matriculan en el primer semestre 2026 en carreras técnicas STEM.

Impacto del aprendizaje a lo largo de la vida

El lanzamiento de la Beca Plateada y Dorada se enmarca en una tendencia al alza: entre 2018 y 2024, la matrícula de alumnos nuevos mayores de 50 años en Inacap aumentó un 185%.

Solo en 2025, cerca de 950 personas de este grupo etario se incorporaron a la institución, lo que representa un crecimiento acumulado del 284% desde 2018.

Al respecto, el rector Palacios agregó que “la matrícula total de estudiantes mayores de 40 años en nuestra institución ya bordea los 4.500 en todo el país, consolidando la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida como motor de desarrollo personal y social. Nunca es tarde para aprender, para crecer y para estudiar”.