SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Educación

De robótica a minería: lanzan 34 carreras para adultos con hasta 100% de descuento

Las becas Plateada y Dorada son parte de una iniciativa lanzada por Inacap. El beneficio aplica en un 100% para personas desde los 60 años y en un 50% para personas de 50 años. El descuento comenzará a regir en el proceso de Admisión 2026 para alumnos nuevos en los formatos diurno y vespertino.

Por 
La Tercera

Carreras técnicas con hasta 100% de descuento para personas desde los 60 años y un beneficio de 50% para futuros estudiantes de 50 años, es parte de la iniciativa que lanzó Inacap.

El beneficio, destacan desde la institución, surge considerando que la población de Chile está envejeciendo, que las personas mayores de 65 años representan el 14% del total, según el Censo 2024 y que para el año 2050, las personas sobre 60 años serán el 25% del total de nuestro país.

Lanzan 34 carreras para adultos con hasta 100% de descuento

Frente a este escenario, la posibilidad de reinventarse, perfeccionarse y adquirir nuevos conocimientos a través de la educación se convierte en “una oportunidad para ampliar horizontes, recuperar sueños postergados y construir un futuro con más protagonismo para las personas mayores”, destacan.

En este sentido, en el marco de la conmemoración de sus 60 años de vida y del Día Internacional de las personas mayores, Inacap anunció el lanzamiento de innovadores beneficios, las Becas Plateada y Dorada.

Desde la institución detallaron que esta beca contempla dos modalidades, con oportunidades educativas para las personas desde 50 años en todo Chile:

  • Beca Plateada: 50% de descuento en la mensualidad para personas entre 50 y 59 años.
  • Beca Dorada: 100% de descuento en la mensualidad para personas de 60 años o más.

“La educación actual debe ser flexible, accesible y relevante, permitiendo a cada persona, sin importar su etapa de vida, adquirir nuevas herramientas, desarrollar sus talentos y proyectar un futuro con más oportunidades”, aseguró Lucas Palacios, rector de Inacap.

La autoridad académica agregó que “con la Beca Plateada y Dorada queremos decirle a Chile que nunca es tarde para aprender, para emprender o para reinventarse. Sabemos que muchas personas han postergado el sueño de estudiar, y hoy abrimos un camino para que lo puedan concretar con oportunidades reales y sin barreras económicas, en una institución de excelencia. El futuro de Chile también se escribe con la experiencia, la motivación y el talento de quienes tienen 50, 60 años o más. Ellos son parte fundamental de la fuerza laboral, de la innovación y de la cohesión social que necesitamos como país”, destacó el rector Palacios.

Beca Dorada y Plateada

Las Becas Dorada y Plateada está pensada para Admisión 2026 de alumnos nuevos, contempla 34 carreras técnicas (cuatro semestres) impartidas por el Instituto Profesional Inacap, en sus 29 sedes, en todas las regiones del país, en áreas como Administración; Agroindustria, Automatización y Robótica; Energía, Minería y Construcción. Así como también carreras vinculadas a Diseño; Gastronomía; Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones; Logística; Mecánica; Salud y Turismo y Hospitalidad.

La beca, que incluye las mensualidades y matrícula del primer semestre, es para el formato diurno y vespertino en todas las sedes de Inacap de Arica a Punta Arenas.

Este beneficio se suma a otros apoyos desplegados por la casa de estudios como la Beca STEM dirigida a mujeres estudiantes que se matriculan en el primer semestre 2026 en carreras técnicas STEM.

Impacto del aprendizaje a lo largo de la vida

El lanzamiento de la Beca Plateada y Dorada se enmarca en una tendencia al alza: entre 2018 y 2024, la matrícula de alumnos nuevos mayores de 50 años en Inacap aumentó un 185%.

Solo en 2025, cerca de 950 personas de este grupo etario se incorporaron a la institución, lo que representa un crecimiento acumulado del 284% desde 2018.

Al respecto, el rector Palacios agregó que “la matrícula total de estudiantes mayores de 40 años en nuestra institución ya bordea los 4.500 en todo el país, consolidando la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida como motor de desarrollo personal y social. Nunca es tarde para aprender, para crecer y para estudiar”.

Lee también:

Más sobre:Educa LTEducaciónInacapBecascarreras técnicas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Soy absolutamente inocente”: exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, se refiere al inicio del juicio en su contra

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

Jefaturas del nivel central de Contraloría se someten a test de drogas

OpenAI, la matriz de ChatGPT, extiende sus alianzas con AMD y la acción de la firma de chips se dispara

Guillermo Ramírez por presidenciales: “Vamos a apoyar en segunda vuelta a quien compita contra Jeannette Jara”

Las empresas no financieras y los hogares impulsan el ahorro en Chile durante el segundo trimestre

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

4.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

5.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Libertad .vs Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Libertad .vs Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Comenzó el Cyber Monday: ¿Hasta cuándo se extienden las ofertas?

Comenzó el Cyber Monday: ¿Hasta cuándo se extienden las ofertas?

Temblor hoy, lunes 6 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 6 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

“Soy absolutamente inocente”: exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, se refiere al inicio del juicio en su contra
Chile

“Soy absolutamente inocente”: exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, se refiere al inicio del juicio en su contra

Jefaturas del nivel central de Contraloría se someten a test de drogas

Dónde y a qué hora ver a Libertad .vs Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

OpenAI, la matriz de ChatGPT, extiende sus alianzas con AMD y la acción de la firma de chips se dispara
Negocios

OpenAI, la matriz de ChatGPT, extiende sus alianzas con AMD y la acción de la firma de chips se dispara

Las empresas no financieras y los hogares impulsan el ahorro en Chile durante el segundo trimestre

Expectativas de inflación a dos años de las empresas baja, pero se mantiene sobre la meta del Banco Central

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes
Tendencias

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Mira acá el Tiny Desk completo de 31 Minutos

“Yo no les voy a hablar de métricas”: el filoso sarcasmo del DT de Antofagasta que toca a Nicolás Córdova
El Deportivo

“Yo no les voy a hablar de métricas”: el filoso sarcasmo del DT de Antofagasta que toca a Nicolás Córdova

La CBF suspende a los árbitros del partido entre Sao Paulo y Palmeiras: “Estarán sujetos a perfeccionamiento”

Alexis Sánchez comparte su momento de gloria con Chile y se llena de elogios en España

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Teatro Zoco estrena “La verdad”, de Florian Zeller
Cultura y entretención

Teatro Zoco estrena “La verdad”, de Florian Zeller

31 Minutos estrena su esperado Tiny Desk: puedes verlo aquí

Louis Tomlinson lanza single y promete regreso a Sudamérica: “Quiero volver a ese caos, en el mejor de los sentidos”

Incidentes con drones gatillan preocupación en los países de la OTAN
Mundo

Incidentes con drones gatillan preocupación en los países de la OTAN

Rusia reitera que “no hay base” para las acusaciones contra Moscú por los avistamientos de drones en Europa

Nobel de Medicina para los estadounidenses Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia