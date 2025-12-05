VOTA INFORMADO por $1100
    Estas son las 5 carreras más demandas en el país: uno de cada tres alumnos las elige

    Cinco carreras reúnen casi el 30% de la matrícula. Si se mira solo el ingreso a primer año 2025, las 10 carreras más masivas concentran el 42% de los nuevos estudiantes.

    Por 
    Ceina Iberti
    Estas son las cinco carreras más demandas en el país: uno de cada tres alumnos las elige JONNATHAN OYARZUN/ ATON CHILE

    En el sistema universitario, el mapa de las preferencias sigue fuertemente concentrado. Cinco carreras Psicología, Derecho, Ingeniería Comercial, Enfermería e Ingeniería Civil Industrial— reúnen cerca del 30% de la matrícula total. Si se mira solo el ingreso a primer año 2025, las 10 carreras más masivas concentran el 42% de los nuevos estudiantes.

    Las 5 carreras más demandas en el país y que tres alumnos las elige

    Se trata de un grupo estable, con alta inercia histórica y fuerte peso simbólico y laboral. Psicología continúa al alza y se mantiene como una de las carreras más demandadas del sistema: 56.500 personas se encuentran matriculadas en programas impartidos por 41 universidades. En contraste, Enfermería muestra una pérdida de impulso tras el boom vivido durante la pandemia.

    Esta reproducción casi automática de las preferencias no es casual. Responde a un entramado de señales sociales, familiares y laborales que se refuerzan año tras año: prestigio histórico de ciertas profesiones, alta visibilidad mediática, expectativas de ingresos y una estructura de admisión que tiende a consolidar las mismas jerarquías

    En ese contexto, Leonor Varas, directora del DEMRE de la U. de Chile, advierte la importancia de mirar con detención la oferta completa de carreras, información que se encuentra publicada oficialmente en el sitio del DEMRE. Enfatiza que existe hoy una “amplísima oferta de programas que muchos postulantes no conocen, y que pueden ser alternativas muy interesantes de desarrollo, más allá de las carreras tradicionales que concentran la mayor parte de las postulaciones y elevan los puntajes de corte”.

    La carrera que más crece

    Aun dentro de este núcleo estable, comienzan a aparecer movimientos que anticipan transformaciones. Ingeniería Civil en Computación e Informática es la carrera que más crece: 51% entre 2021 y 2025, superando hoy los 17.800 estudiantes.

    Para Andrés Fuentes, vicerrector académico de la U. Técnica Federico Santa María, este crecimiento responde a un cambio estructural global. “Vivimos una explosión de progreso tecnológico: inteligencia artificial, robótica, computación en la nube, big data, internet de las cosas y ciberseguridad se están incorporando aceleradamente en casi todos los sectores productivos”.

    A ello se suma, explica, una brecha de talento significativa en áreas como ciberseguridad e inteligencia artificial, lo que asegura una demanda sostenida de profesionales. “Estas disciplinas no solo sostienen la economía digital: son clave para enfrentar desafíos como el cambio climático, la gestión de desastres y el desarrollo de ciudades inteligentes”.

    Tatiana Kolesnikova

    El verdadero remezón

    Donde el movimiento es más abrupto es en el sistema técnico-profesional. En los institutos profesionales, aunque Ingeniería en Computación e Informática, Administración de Empresas y Técnico en Enfermería siguen encabezando la matrícula, las carreras que más crecen no son las tradicionales. Entre 2021 y 2025, las alzas más pronunciadas se observan en Ingeniería en Logística, que crece un 111%, Ingeniería en Electricidad, con un aumento del 128%, e Ingeniería Industrial, que se dispara un 201% en el mismo período, aunque muestra una leve baja en 2025.

    Estas disciplinas se han convertido en la base operativa de la era digital. Impulsan desde la automatización de procesos productivos hasta el comercio electrónico, las redes logísticas inteligentes, la gestión energética y la seguridad de infraestructuras críticas. Para Fuentes, esa combinación entre aplicación inmediata e impacto estructural explica por qué hoy presentan altos niveles de empleabilidad, independiente del nivel formativo o del tipo de institución que las imparte.

    El factor empleo

    A diferencia del mundo universitario, donde la elección está más marcada por tradición, identidad profesional y estatus social, en el sistema técnico-profesional pesa con mayor fuerza la empleabilidad inmediata y los sueldos de entrada.

    La expansión de la logística, la electrificación de procesos industriales, la automatización y la digitalización de servicios están reconfigurando rápidamente la demanda por técnicos e ingenieros de ejecución. Este fenómeno explica en buena parte por qué las curvas de crecimiento en los IP son mucho más abruptas que en las universidades.

    Para Diego Errázuriz, director de Admisión de Duoc UC, el fuerte crecimiento de Logística y Electricidad responde a un cambio marcadamente pragmático en las decisiones vocacionales, especialmente entre el segmento adulto-trabajador. “Hoy muchas personas buscan caminos formativos que entreguen certeza, rápida reconversión y empleabilidad real, y estas áreas ofrecen justamente eso”.

    En Electricidad, explica, la demanda está impulsada por la transición energética y la inversión en infraestructura, con especial fuerza en regiones como Biobío y Los Lagos, donde el empleo ha crecido sobre un 10%. En Logística, en tanto, se vive una profesionalización acelerada: “La industria ya no busca solo operarios, sino técnicos capaces de mejorar procesos, gestionar eficiencia y enfrentar los desafíos de la última milla”.

    En el Instituto Profesional IACC observan este fenómeno de manera directa. Carlos Aravena, director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas, recuerda que en Chile hay cerca de 1,5 millones de adultos entre 30 y 44 años sin educación superior, además de una actitud creciente hacia la formación a lo largo de la vida. “Las carreras de tecnologías resultan más atractivas por su mayor empleabilidad e ingresos, tanto para trabajadores con estudios técnicos como para quienes cursan una segunda carrera”, explica. En este escenario, la modalidad online se vuelve decisiva: responde a la realidad familiar y laboral del adulto trabajador y permite mayor acceso en regiones —donde vive el 75% de sus alumnos.

    EducaciónCarrerasUniversidadInstitutos

