    Educación

    Rankings internacionales revelan cuáles son las universidades chilenas más destacadas

    La presencia de universidades chilenas en los principales rankings internacionales es amplia y sostenida. El paso pendiente es definir una visión y una ruta compartidas que permitan transformar ese reconocimiento en una posición estratégica para el país.

    Por 
    Ceina Iberti
    Imagen referencial.

    Si las universidades de Harvard y Oxford simbolizan el liderazgo histórico en los rankings globales, en Chile ese rol lo cumplen la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile. Ambas funcionan como ejes del sistema y puntos de referencia obligados.

    Pero más allá de los nombres que encabezan la tabla, lo que revelan los rankings internacionales de este año es algo mayor: Chile ya está instalado en el mapa global de la educación superior, con una presencia amplia para un país de escala media.

    Universidades chilenas más destacadas según rankings internacionales

    El Academic Ranking of World Universities (ARWU), QS World University Rankings, Times Higher Education (THE), el Center for World University Rankings (CWUR), el Nature Index 2025 Research Leaders, Scimago, QS Latinoamérica y THE Impact Rankings coinciden en mostrar un sistema que no depende de una sola institución ni de un solo tipo de universidad, sino de un conjunto diverso de tradicionales, privadas y regionales que han encontrado modos distintos de posicionarse.

    La foto varía según el prisma con que se mire. El ARWU, o ranking Shanghái, es el más exigente en investigación: premia premios Nobel, medallas Fields, publicaciones en Nature y Science y presencia de investigadores altamente citados.

    En su edición 2025, solo dos universidades chilenas lograron entrar en el rango 501–600: la PUC y la U. de Chile. Ambas sostienen una tradición investigadora reconocida y estable.

    Otros rankings de ciencia dura amplían el mapa. El Nature Index confirma el peso de las universidades tradicionales en investigación científica, pero también muestra movimientos relevantes en el sector privado: la U. Andrés Bello se ubicó como la quinta chilena y la U. San Sebastián escaló del puesto 11 al sexto.

    Casona de Las Condes UNAB PABLO SANHUEZA

    En tanto, clasificaciones como QS y THE, donde reputación entre académicos, empleadores e internacionalización tienen un peso central, permiten la entrada de universidades que han construido posicionamiento global a través de alianzas e inserción internacional. Un ejemplo es la U. de Tarapacá, que ocupa la tercera posición chilena en THE.

    Finalmente, en mediciones como CWUR, que combina investigación, docencia e innovación, la presencia chilena es amplia: 18 instituciones aparecen. Pocos países de escala similar pueden exhibir este nivel de cobertura.

    Un mapa en movimiento

    Al mirar los rankings en conjunto, aparece con claridad un sistema con distintos niveles de reconocimiento, que responden a la historia, estrategia y foco institucional de cada plantel. Arriba del todo se mantienen, sin discusión, la PUC y la UChile.

    Un segundo bloque lo conforman las universidades tradicionales, que sostienen la presencia en distintos frentes. La U. de Concepción aparece entre las mejores en casi todos los listados: quinta en QS Latinoamérica, tercera en Nature Index y 861 en CWUR. La U. Santa María destaca en ingeniería y tecnología —fue tercera en Nature Index y cuarta en CWUR—, mientras que la U. de Santiago se mantiene como un actor estable en QS World, CWUR y Nature Index.

    Estudiantes universitarios. Foto: Andres Perez Andres Perez

    En este mismo grupo entran casas de estudio como la U. Austral, la PUC de Valparaíso, la U. de La Frontera y la U. de Talca, que refuerzan la diversidad territorial y disciplinar del país.

    El tercer nivel está compuesto por las privadas, que en los últimos años han ganado protagonismo. La U. Andrés Bello es la que más alto llega: octava en QS World 2026 y quinta en Nature Index, CWUR y Scimago. En QS Latinoamérica, la U. Diego Portales figura en el top 10 nacional, mientras que la U. Adolfo Ibáñez ocupa el cuarto puesto tanto en QS World como en THE.

    De la visibilidad al liderazgo

    Lo que dejan estos rankings es la evidencia de que Chile tiene dos universidades —la PUC y la UChile—, capaces de instalarse dentro del top 500 en ARWU, QS y CWUR.

    También muestran un esfuerzo fragmentado: no hay una política país que impulse a todo el sistema, sino que cada institución apuesta a su ventaja, ya sea reputación, investigación disciplinar o innovación.

    Aunque ninguna universidad está en el top 100 mundial, la presencia sostenida en todos los rankings y la diversidad de instituciones —18 en CWUR, más de 30 en THE, 20 en QS— constituyen un activo valioso. Pocos sistemas de tamaño medio pueden exhibir este nivel de cobertura.

    Más que una competencia entre instituciones, estos rankings muestran un punto de inflexión. Chile ya superó la etapa de “aparecer” en las tablas globales: está en ellas de forma consistente, diversa y reconocible. Lo que está pendiente no es demostrar capacidad, sino decidir cómo avanzar.

    Más sobre:EducaciónUniversidad de ChileUniversidad CatólicaRankingCalidadAcademic Ranking of World Universities (ARWU)Educación Superior

