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    Expertos reflexionan sobre la importancia de las redes sociales en la percepción de las matemáticas

    La influencia de las redes sociales en la educación y la divulgación científica fue el principal eje de la charla “Las Matemáticas en la era de las redes sociales”, a cargo de Álvaro Lozano-Robledo, PhD en Matemáticas por Boston University, Massachusetts, Estados Unidos, en dependencias del Instituto de Matemática, Física y Estadística de Universidad de Las Américas.

     
    La importancia de las redes sociales en la percepción de las matemáticas.

    El Instituto de Matemática, Física y Estadística de Universidad de Las Américas realizó un coloquio de Educación Matemática con foco en el análisis de las redes sociales en la percepción pública de la materia. La charla titulada “Las Matemáticas en la era de las redes sociales” tuvo como expositor a Álvaro Lozano-Robledo, PhD en Matemáticas por Boston University, Massachusetts, Estados Unidos.

    La influencia de las redes sociales en la educación y la divulgación científica fue el principal eje de la actividad, que contó con una presentación dinámica de publicaciones realizadas por el conferencista en diferentes plataformas, como Instagram, Youtube y TikTok. La charla analizó el potencial de estos espacios digitales para acercar la disciplina a distintos públicos de una manera más accesible, dinámica y atractiva.

    Durante la jornada se reflexionó sobre la denominada «fobia a las matemáticas», un fenómeno ampliamente presente en la sociedad y que suele generar barreras para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades vinculadas al razonamiento lógico. En este contexto, Lozano-Robledo explicó cómo los contenidos digitales pueden convertirse en herramientas para derribar prejuicios y fomentar una relación más positiva con esta área del conocimiento.

    “Soy una persona muy entusiasmada por las matemáticas y produzco contenido en redes sociales para que más gente vea mi ejemplo. Está normalizada la fobia y el mal estar al momento de explicar la materia, y esto es algo que quiero combatir”, señaló.

    El expositor también comentó sobre las estrategias utilizadas por creadores de contenido, docentes y divulgadores que han encontrado en las redes sociales una oportunidad para presentar conceptos matemáticos de forma creativa, utilizando formatos breves, recursos visuales y ejemplos cotidianos que facilitan la comprensión y despiertan el interés de nuevas audiencias.

    “La gente se sorprende que la matemática siga avanzando, estamos descubriendo cosas nuevas a cada día. Suelo utilizar una estrategia que consiste en crear un video atractivo y con contenido interesante para informar a los demás”, afirmó Lozano-Robledo. La reflexión final sobre el rol que pueden desempeñar las plataformas digitales en la construcción de una cultura que valore las matemáticas, no solo como una asignatura escolar, sino como una herramienta fundamental para comprender el mundo, fue destacada por el expositor. “Debemos apropiarnos de las herramientas y utilizar un poco de humor para acercar las matemáticas a la sociedad”, concluyó Lozano-Robledo.

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