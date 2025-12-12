VOTA INFORMADO por $1100
    Hugo Lavados, rector de la U. San Sebastián: “Se están gastando demasiados recursos en la gratuidad”

    El magíster en Economía de la U. de Boston y máxima autoridad de la Universidad San Sebastián asevera que el nuevo modelo de financiamiento de la educación superior propuesto por el Ejecutivo implica un retroceso en el sistema universitario en materia de calidad. “Tendremos universidades más pobres, lo cual lleva a un menor nivel académico”, afirma.

    Polo RamírezPor 
    Polo Ramírez
    Hugo Lavados, rector de la Universidad San Sebastián. Foto. Pedro Rodríguez / La Tercera. PEDRO RODRIGUEZ

    Como rector de la Universidad San Sebastián (USS) en dos ocasiones -2013 y 2018, y desde 2023-, Hugo Lavados Montes (77 años) ha sido protagonista del crecimiento de esta casa de estudios privada que nació en Concepción en 1989, y que se expandió a Santiago, Valdivia y Puerto Montt. A pesar de no estar adscrita a la gratuidad, la USS cuenta con la segunda matrícula más numerosa de la educación superior, con fuerte presencia en el área de la salud y desde hace cinco años experimenta un salto en investigación.

    Fiel a su estilo directo y reflexivo, el exministro de Economía y magíster en Economía de la U. de Boston, asegura que la educación primaria y secundaria no están entregando una buena formación, y que eso lo saben porque lo ven en los estudiantes que ingresan a las universidades cada año, con los cuales se deben hacer esquemas de nivelación. “Tenemos un problema severo: la educación básica y media no están cumpliendo bien su función: los egresados no tienen el nivel que se espera que tengan. Creo que todas las universidades estamos tratando de suplir estas insuficiencias. No hay otro camino, porque uno no puede quedarse esperando que la educación media mejore, ojalá mejore; pero mientras tanto, los estudiantes están”, afirma Lavados.

    Respecto del tema del financiamiento de la educación superior y el proyecto FES. ¿Qué importancia tienen para el sistema hoy día los recursos estatales?

    Este año hemos estado debatiendo de manera importante sobre el proyecto del FES que envió el Ejecutivo. El financiamiento estatal a los estudiantes es fundamental, y eso ocurre en prácticamente todos los países del mundo. En el caso particular de la gratuidad, creo que es un poco excesiva desde el punto de vista que, primero, llega hasta el 60%, que no es menor, y segundo, porque está abierta. En general, en los sistemas que tienen gratuidad, regulaciones al respecto, hay un número de cupos que el Estado negocia con el sistema universitario de cuánto va a ser la admisión. Dejarlo abierto es una de las razones de que el costo de la gratuidad se haya ido a las nubes. Hay temas que son políticamente incorrectos, muy impopulares, pero hay que mirar de nuevo qué es lo que pasa con la gratuidad. Se están gastando demasiados recursos en la gratuidad, que es un sistema muy abierto y se requieren algunos controles adicionales.

    ¿Qué opinión tiene del proyecto FES y qué impacto podría tener en el sistema universitario?

    El proyecto FES tiene dos elementos fundamentales que son muy dañinos para el sistema, especialmente para las universidades privadas. Porque si hay una masa de ingresos totales, una parte importante de ellos son aportes de las familias, por la vía del copago, y se reduce el copago. Para que los ingresos totales se mantengan, es evidente, lógico, que los aportes del Estado tengan que crecer. Pero aquí lo que pasa es que se está reduciendo el copago y no aumentan los recursos totales. Segundo, el FES introduce severas distorsiones en términos de lo que las universidades pueden hacer, porque está fijando los aranceles, no sólo de gratuidad, también está fijando los aranceles del CAE, más el copago. Porque al decir que no existe copago hasta cierto segmento socioeconómico en que sí puede existir, pero con un porcentaje del arancel que está fijado por el gobierno. En el fondo también está fijando como una pequeña escalera de aranceles, que es insuficiente para cubrir los costos de una parte significativa de las carreras. Y va a afectar la calidad.

    ¿Está de acuerdo en que, además de una baja en calidad, habría pérdida de autonomía de las universidades?

    Las dos cosas. Primero, pérdida de autonomía, porque si a una universidad le dicen cuántas vacantes tiene que tener, en qué áreas del conocimiento, cuánto va a cobrar las penalizaciones que existen en determinadas situaciones o regulaciones, bueno, es evidente que se pierde la autonomía. Son variables fundamentales de decisión de una casa de estudios. Y segundo, hay pérdida de ingresos. Entonces tendremos universidades más pobres, lo cual lleva a un menor nivel académico, y estamos teniendo universidades que, de acuerdo al proyecto, serían completamente controladas. Yo creo que es un muy mal proyecto, es una mala respuesta frente a los déficits y los problemas que tiene el sistema en general y el CAE particular.

    ¿Cree que el proyecto FES va a impactar negativamente en el recientemente reformulado sistema de acreditación de la educación superior?

    Este nuevo sistema de aseguramiento de la calidad es más exigente que el anterior. Para que las universidades tengan el nivel que esperan, el de excelencia, obliga a hacer muchas actividades que significan muchos recursos. Y en la medida en que los recursos se reduzcan, las universidades no van a ser de excelencia, lo que va a impactar en una reducción en los niveles de calidad.

