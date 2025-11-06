OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

“El proyecto puede tener cambios y no alejarse de lo que queremos”: el íntimo balance del gobierno tras seminario FES

Voces del Ejecutivo aseguran que la instancia organizada por la Comisión de Educación del Senado y donde hubo 15 expositores, entre rectores y especialistas, sirvió para consolidar la idea de que el CAE no puede seguir como existe. Asimismo, aseveran que a pesar de los cambios sustanciales que se proyectan eso no implica necesariamente una derrota.

Roberto GálvezPor 
Roberto Gálvez
Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

La mañana de este jueves, y en medio de algunas entrevistas con radios y canales de televisión, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, visitó a su par de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, con quien se reúne regularmente para hablar de los proyectos de ley que tiene la cartera educativa, entre ellos el del nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior, más conocido como FES.

Pero la cita de esta jornada tomó un carácter especial luego de que el miércoles se desarrollara en el Congreso un seminario organizado por la Comisión de Educación del Senado como una suerte de puntapié inicial del segundo trámite constitucional del proyecto que busca superar el CAE, después de haber sido aprobado en la Cámara hace casi dos meses.

En la instancia, Lobos y Cataldo -además de los otros proyectos que competen al Mineduc- conversaron sobre lo ocurrido en el Congreso, instancia de la que el gobierno, en general, quedó con una idea positiva, a pesar de las públicas críticas que se le hicieron al FES y que se le avizoran cambios sustanciales. Que el escenario cambió para mejor, incluso, es la consigna que resumen altas fuentes del Ejecutivo.

Antes, en conversación con Radio Duna, el propio Cataldo expresó que quedó con “una buena sensación” tras todo lo que se habló en el seminario.

“Hay una discusión pública que se ha dado y pareciera ser con una perspectiva bien hegemónica de solo críticas al FES, pero que ayer, escuchando a expertos, investigadores, a las propias instituciones, hablar con más profundidad sobre el asunto, y te das cuenta de que no son solo críticas”, destacó el ministro, sumando que “hay valoraciones al proyecto, hay críticas también. Es decir, este proyecto tiene cosas buenas y hay cosas que tiene que mejorar porque son complejas a juicio de quienes expusieron”.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Y es que la impresión de algunos personeros de gobierno es que tras el seminario, si bien el norte del tipo de ajustes -copago o tope de pago, por ejemplo- que debe tener el proyecto no cambia porque son los mismos que se han planteado desde la discusión en la Cámara y a los que ya se abrieron, sí creen que después de la instancia se manifiesta más claramente la necesidad de dejar atrás el CAE como se le conoce, a sabiendas de que deberán hacerse cargo de los temas que se han puesto como necesidad de modificar. Y que, haciendo eso, el proyecto sí puede ver la luz.

En el gobierno, de hecho, por ahora no ven con muchos complejos que se le hagan cambios sustantivos al proyecto. La lectura es que, tal como en pensiones, es normal que a una propuesta de esta envergadura se le realicen modificaciones y que ningún proyecto sale del Congreso exactamente igual a como entró. “Abrirse a acuerdos no es una derrota”, señalan otros entendidos. Todo esto, según entendidos en La Moneda, mientras se enmarque en sus tres principios intransables: mejorar las condiciones de quienes hoy se están endeudando; mejorar las condiciones financieras de las instituciones de educación superior, y mejorar la condición para el Fisco por el detrimento que implica el CAE

Así lo ejemplifican: aunque se baje el límite de pago de un beneficiario del FES y con ello haya menos solidaridad, seguirá habiendo solidaridad intergeneracional. O que los bancos seguirán fuera, que hasta aquí se mantiene en el proyecto un tramo exento de pago -hoy no existe-, que se consolida la propuesta de cobro contingente al ingreso, o que nadie ha cuestionado el esquema de condonación.

Esto puede tomar muchos cambios y no necesariamente se aleja de lo que queremos”, resumen en privado en Palacio, donde se abren a que el FES pueda tornarse en un crédito propiamente tal e incluso así ser más parecido al FES que al CAE. La idea de no estar “enamorados” de un proyecto sino de la idea de fondo resuena fuerte internamente.

Eso, se apresuran en aclarar las mismas fuentes, en ningún caso significa que el FES terminará siendo un CAE con adornos. Y es que eso no se puede obviar del análisis político: el fin del Crédito con Aval del Estado es quizás si la promesa más emblemática del gobierno y lograrlo o no será una derrota o victoria relevante.

“Lo que quedó muy claramente, salvo un par de intervenciones quizá, es que es necesario superar el CAE. Primera conclusión transversal: el CAE, como lo conocemos, no da para más”, apuntó Cataldo en Duna. “Y eso es unánime prácticamente (...) es necesario avanzar en la ley legislar considerando todos estos cambios, todos estos ajustes. O sea, tampoco se trata de avanzar en la ley legislar como una firma de hoja en blanco, sino que comprometiendo aquellos ajustes”, continuó.

Y es que la lectura interna del Ejecutivo, además, apunta a que hay un escenario peor a que al FES se le hagan cambios: que el CAE siga tal cual.

Eso sí, este jueves el senador Javier Macaya había minimizado las buenas sensaciones del gobierno: “Quiero hacer una reflexión respecto del optimismo del ministro, de llegar a un acuerdo. Si bien hay un diagnóstico compartido de que el CAE fracasó, cuando uno vota la idea de legislar no vota algo abstracto, entonces salvo que veamos un cambio sustancial que se haga cargo de errores de cálculo que son manifiestos...”.

Indicaciones

Otro de los puntos de análisis obligados es el cuándo introducir las indicaciones comprometidas, lo que en el fuero interno se proyecta recién para diciembre y con la idea de votarlo definitivamente en enero. En qué momento de diciembre dependerá mucho de cómo avance todo en el Senado y si termina siendo considerado en el análisis del Ejecutivo como un elemento que pueda inclinar la aguja de la segunda vuelta presidencial. Además, durante noviembre ya no podrá ser porque la discusión del Presupuesto se tomará todo el espacio, y por temas operativos: antes de presentar indicaciones el proyecto debe aprobarse en general en la Comisión de Educación del Senado -donde a su vez analizan sus propias estrategias legislativas-, y luego de ello dar plazo para presentar las indicaciones, entonces no es algo que el Ejecutivo pueda hacer en cualquier momento.

Luego de que eso ocurra y una vez cerrada la discusión presupuestaria, el proyecto del FES, según diversas fuentes, pasará a ser prioritario para el gobierno, porque destrabando la postura de los rectores sí se le ve posible una salida antes del 11 de marzo del próximo año. El único proyecto que podría equiparse en relevancia es el de eutanasia, dicen los mismos entendidos.

“Yo espero, porque también ayer quedó muy clara la necesidad de que esto ocurra, y ocurra pronto”, afirmó Cataldo en Duna. Y añadió: “Si pasamos a otro gobierno, otro gobierno va a tener que revisar, va a tener que analizar, va a tener que elaborar, seguramente, dependiendo de quién gane, el rediseño de lo que esté va a ser más grande o menos grande, porque es legítimo, por lo demás (...) Chile no tiene espacio para esperar tanto tiempo".

Más sobre:EducaciónEducación superiorFESCAENicolás CataldoGobiernoCondonación

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Incendios forestales: Elizalde afirma que “cada año nos preparamos de mejor forma”

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

Lo que busca La Moneda al enfrentar a Kaiser en la recta final de la campaña presidencial

Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

4.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

5.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Incendios forestales: Elizalde afirma que “cada año nos preparamos de mejor forma”
Chile

Incendios forestales: Elizalde afirma que “cada año nos preparamos de mejor forma”

Lo que busca La Moneda al enfrentar a Kaiser en la recta final de la campaña presidencial

“El proyecto puede tener cambios y no alejarse de lo que queremos”: el íntimo balance del gobierno tras seminario FES

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera
Negocios

El riesgo país de Argentina sigue cayendo y analistas creen que perforará una importante barrera

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

Elon Musk se juega su futuro en Tesla y la opción de alcanzar una fortuna personal sin precedentes

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

Con una visita ilustre: el deporte se toma la pista atlética Eliana Gaete de Las Condes
El Deportivo

Con una visita ilustre: el deporte se toma la pista atlética Eliana Gaete de Las Condes

Turboman, Felipe Mora y equipos mixtos: los episodios que marcan la desgastada relación entre Gustavo Álvarez y Azul Azul

Lionel Messi recibe la llave de Miami y anticipa su futuro fuera del fútbol: “Me gusta lo empresarial”

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana
Cultura y entretención

La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

Earth, Wind & Fire Experience ft. Al Mckay All Star llega al Teatro Caupolicán

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York
Mundo

Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
Paula

Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años