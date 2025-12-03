VOTA INFORMADO por $1100
    Vicky Colbert, la colombiana creadora de un modelo pedagógico que ha dado la vuelta al mundo: “Fue una revolución que se dio desde abajo”

    De paso por el World Innovation Summit for Education, en Qatar, la colombiana creadora del modelo Escuela Nueva reflexiona sobre la actual paradoja de la tecnología en las aulas: aunque advierte que la IA podría aumentar la inequidad en zonas rurales, plantea que es una oportunidad para recuperar el verdadero papel del docente como mentor

    Por 
    Martín Cifuentes
     
    Martín Cifuentes, desde Doha
    Son cerca de las 11 de la mañana en Doha, Qatar, y Vicky Colbert acaba de aterrizar para participar en la duodécima versión del World Innovation Summit for Education (WISE 12), uno de los eventos de educación más importantes a nivel mundial, en donde también ahora conforma parte del jurado encargado de decidir el Wise Prize for Education, que reconoce cada año a los mejores innovadores mundiales en educación.

    Como creadora de un modelo pedagógico que ha dado la vuelta al mundo y que sigue vigente, la colombiana Vicky Colbert sabe que la innovación no siempre depende de la última tecnología. Su programa, Escuela Nueva, nació antes de la digitalización masiva y fue diseñado para resolver problemas en el sector en la ruralidad de Colombia, donde la deserción y la repitencia eran parte del día a día, y los recursos, escasos.

    ¿Cuál es la clave para que el modelo subsista? Según Colbert, se trató de una “revolución” que se dio “desde abajo”.

    Los impulsores no fueron decretos ministeriales, sino los propios profesores que necesitaban respuestas prácticas para sus salas de clase, donde coexistían alumnos de distintos cursos. Así como si varias generaciones, entre sexto y octavo básico —u otras combinaciones— compartieran un único espacio y su aprendizaje dependiera del mismo educador.

    Vicky Colbert, la innovadora colombiana que creó un modelo pedagógico que ha dado la vuelta al mundo

    Con el contexto actual, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) implica nuevos desafíos para las regiones, ciudades o poblaciones donde la conectividad es precaria.

    En dos días de actividades, la duodécima versión del WISE recibió a miles de representantes del mundo de la educación e interesados.

    Para la exviceministra de Educación de Colombia, la realidad latinoamericana demuestra que la IA, en esta primera etapa, aumentará las brechas en las zonas rurales por el solo hecho de que no hay suficiente ancho de banda para aprovecharla.

    Lejos de lo catastrófico, la socióloga es optimista y plantea que esta “ola tecnológica” va a “obligar a sacar la esencia de lo educativo”, a rescatar lo verdaderamente humano del proceso de aprendizaje y que las máquinas aún no pueden replicar.

    “Esto va a obligar a sacar al verdadero rol del docente como un mentor”, acota Colbert. Considerando que el mundo actual presenta paquetes de información en todas sus formas y a cada momento, el profesor ya no puede ser un simple transmisor de datos y debe plantearse como un orientador que guíe la construcción social del conocimiento.

    La transformación se sostiene en tres ejes fundamentales del acto educativo que, según la experta, no han cambiado en cien años: tiempo, espacio y la acción misma de aprender. Ya no se trata de que todos aprendan lo mismo a la misma hora, sino de introducir estrategias personalizadas.

    “Ya no solamente se aprende en la escuela, sino en cualquier parte, con la familia, en la comunidad”, afirma, sobre lo que ya se podía ver en su modelo de Escuela Nueva. Es una visión sistémica donde la tecnología puede ser una herramienta, pero nunca la totalidad del proceso.

    Uno de los paneles que se prsentó durante el segundo día de WISE estuvo compuesto por las primeras damas de El Líbano, Nigeria y Siria. SHAAD FOTOS

    Frente a la fascinación por los algoritmos, la especialista recalca que no hay que olvidar lo básico. Aunque la educación personalizada ha cobrado fuerza en los últimos 40 años, Escuela Nueva siempre apostó por el modelo cooperativo. “Nadie habla de aprendizaje cooperativo”, lamenta la socióloga, que cita a referentes como Slavin y Johnson & Johnson.

    Para ella, el peligro que presenta la digitalización es el aislamiento, y la respuesta está en fomentar la interacción real entre los pares dentro del aula. Mientras las plataformas adaptativas prometen eficiencia, el colegio y las salas de clase deben garantizar la convivencia.

    “Si algo he aprendido es que hay que tener evidencias”, apunta, recordando cómo le hicieron demostrar con datos empíricos que su método no solo mejoraba las matemáticas, por ejemplo, sino el autoestima de los niños.

    De esta manera, sugiere que la IA se propone como una paradoja; como una herramienta que, al automatizar lo cognitivo, deja al usuario sin excusas para no centrarse en lo socioemocional. “Vamos logrando equilibrar las cargas”, concluye.

    Mirar a los ojos, no las nucas

    Ganadora del WISE Prize Education en su primera edición, en 2013, Vicky Colbert se encargó de nominar este año a Fundación ReImagina con su solución AprendoLab, iniciativa chilena que fue presentada en junio en Santiago en el marco del proyecto Years of Culture y que tuvo su propio espacio en la edición de este año.

    AprendoLab se presentó durante los dos días del Summit en uno de los escenarios especiales. SHAAD FOTOS

    AprendoLab es una plataforma que está orientada a los docentes, diseñada para fortalecer sus habilidades y enseñarles a mediar el aprendizaje utilizando nuevas tecnologías. La herramienta trabaja en formato de módulos, en donde los profesores aprenden sobre un tema a través de un video, para luego pasar a una serie de tips para su enseñanza.

    “Lo importante es que los niños se miren a los ojos, no a las nucas, y aprendan a dialogar”, enfatiza. Con esto resume la filosofía de Escuela Nueva, y cuya idea es organizar el aula para que los estudiantes interactúen, debatan y construyan conocimiento juntos, en lugar de mirar pasivamente al frente y puedan así también reforzar sus vínculos.

    Para Colbert, mirarse a los ojos impacta directamente en las habilidades socioemocionales. Al observarse, conversar y establecer contacto, los alumnos aprenden a aceptar perspectivas distintas, desarrollan habilidades como la tolerancia y reducen estereotipos, que son pilares fundamentales para la convivencia pacífica.

    Esa va a ser la habilidad más difícil de todas: aprender a trabajar en equipo”, advierte sobre una de las competencias clave del siglo XXI. Considerando el avance progresivo de la automatización, saber cómo colaborar tendrá más peso que saber seguir instrucciones y que es algo que las máquinas ya pueden hacen mejor.

    La esencia de Escuela Nueva es que los niños aprenden a través del diálogo, la interacción, mirándose a los ojos, aprendiendo a tomar decisiones en grupos y escuchando otras ideas, pero también a trabajar en equipo. JUAN FARIAS

    Eso sí, la experta recuerda que tuvo que publicar los resultados de sus investigaciones en la Universidad de Londres para ser creída en su propio país. “Nadie es profeta en su propia tierra”, recuerda entre risas.

    El estudio demostró el impacto positivo de su modelo Escuela Nueva en la convivencia pacífica, que es de “enorme importancia” en contextos de violencia como los que ha vivido Colombia y que llevan aún a niños a desertar de la escuela presencial.

    ¿Cómo se debe reconfigurar el rol del docente en este entorno lleno de tecnologías? “La IA obligará a sacar la dimensión humana de la relación alumno-profesor... Esa dimensión entre los mismos compañeros es central para el aprendizaje cooperativo, que casi nunca se conoce”, propone.

    Sobre el riesgo de que la tecnología agrande las brechas tecnológicas en la ruralidad, dice que claro que las aumenta, pero ahí es donde los docentes tienen que ser capaces de recordar la esencia de la educación. “No solamente es medir conocimientos, sino que también existe esa otra dimensión de desarrollo humano”, afirma.

    Si tuviera que crear una Escuela Nueva 2.0 hoy, ¿qué mantendría? Vicky Colbert es clara en su respuesta: dice que buscaría las habilidades del siglo XXI. Entre ellas, sugiere, están aprender a aprender, liderar procesos y tomar iniciativas. “Pero, insisto, la más difícil de todas es trabajar en equipo, porque en casi todas partes las cosas se caen porque no saben trabajar de esta manera”, sugiere.

    —A veces se deja mucho a disposición de la IA, incluso la creatividad...

    —Lo que no va a poder hacer un computador es pensar creativamente y críticamente, sintetizar información y trabajar en equipo. Eso hay que deducirlo.

    Vicky Colbert

    Lo humano en tiempos de algoritmos

    Más allá de la sala de clases, a Colbert le preocupa el contexto global de conflicto y cómo la tecnología puede aislarnos de la realidad. Lo que podría suponer conexión, nos desconecta del entorno.

    “Cuando uno piensa en los valores humanos, está pensando mundialmente en el respeto, en desarrollar la empatía y la compasión”, reflexiona Colbert. Para la experta, estas son las características que verdaderamente nos van a diferenciar de cualquier máquina en el futuro.

    Vicky Colbert destaca la relevancia de la colaboración con algunos ejemplos en la naturaleza, así como las hormigas o abejas. Citando al profesor francés François Talley, también presente en Wise, apunta a que estos “seres más organizados” sobreviven precisamente porque saben trabajar en equipo, lo que los grupos humanos suelen olvidar.

    Pero los esfuerzos no pueden venir solo de las mismas instituciones y el llamado es precisamente a formar alianzas. Los procesos educativos y el devenir de la sociedad es tan relevante, apunta, que no se puede dejar solo al Estado y se requiere de cooperación del público/privado, e incluso de la sociedad civil, para lograr calidad y sostenibilidad, así como propuso la Conferencia Mundial de Educación en los noventa.

    “La educación es una cuestión de las almas, no es una cuestión de piedras”, concluye Colbert y recalca que, sin importar lo avanzada que sea la tecnología, el corazón del verdadero aprendizaje es lo profundamente humano.

    Más sobre:Years of CultureDohaQatarEducaciónEscuelasVicky ColbertEducaLTWise Prize for Education

