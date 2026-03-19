SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    A cuatro golpes de los líderes: Joaquín Niemann se mete en el top 20 en un apretado comienzo del LIV Golf de Sudáfrica

    El talagantino realizó 67 golpes y completó una tarjeta de -4, compartiendo el puesto 17° con varios golfistas. Los líderes son Charles Howell III y Bryson DeChambeau, que tienen -8 en su papeleta.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Joaquín Niemann durante la primera jornada del LIV Golf de Sudáfrica (Photo by Pedro Salado/LIV Golf). Pedro Salado/LIV Golf

    Joaquín Niemann continúa en búsqueda de su mejor nivel en el LIV Golf. Tras dejar escapar el título en el cierre de Singapur, donde recuperó sensaciones luego de un pésimo inicio de temporada, tuvo un positivo comienzo en Sudáfrica. El chileno terminó una apretada jornada inicial como T17, con una vuelta bajo par y a solo cuatro golpes de los líderes.

    El circuito saudí llegó por primera vez al continente africano, específicamente al The Club at Steyn City de Johannesburgo, en su pretensión por expandir el certamen. Ahí, el talagantino completó una papeleta -4 tras 67 golpes. En tanto, el liderato lo comparten los estadounidenses Charles Howell III y Bryson DeChambeau, ambos representantes de Crushers GC y con -8 en su tarjeta (63 golpes). El podio lo cierran Branden Grace y Sergio García, con -7.

    Torque no encuentra el rumbo

    Niemann comenzó con complicaciones luego de sufrir un doble bogey en el hoyo 2, en un circuito donde resulta clave descontar en el día inicial. Tras ello, el talagantino reaccionó y comenzó un positivo tramo.

    Completó birdies en las banderas 5, 13, 16 y 18, además de realizar un Eagle en la 10, en un recorrido que premia la agresividad. Esto le permitió escalar para no alejarse de los que están en la cima.

    Por otra parte, Torque GC sigue con su tranco irregular. El equipo que es capitaneado por el chileno está lejos de su mejor momento.

    Marcha como T7, con una tarjeta acumulada total de -14, ubicándose muy por detrás de los líderes. Los locales Southern Guards GC comanda el certamen, con -18. Mientras que Smash GC (-17) Y Crushers GC (-16) completan el podio.

    Precisamente, Southern Guards, equipo capitaneado por Louis Oosthuizen e integrado únicamente por sudafricanos, tuvo un rol clave para la llegada del certamen al país. El evento generó una alta expectativa en Sudáfrica, logrando una exitosa masividad. Se han vendido más de 100 mil entradas para las cuatro rondas del certamen.

    Más sobre:GolfPolideportivoLIV GolfLIV Golf de SudáfricaJoaquín NiemannTorque GC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Rabat afirma que la prisión preventiva del exfiscal Guerra demuestra que “instituciones funcionan”

    Cirugía exprés a la mamá de Aguilera: parlamentarios oficialistas evalúan envío de antecedentes al Ministerio Público y AC

    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    Instalan y prueban la primera cabina del Teleférico Bicentenario, proyecto que conectará Huechuraba y Providencia

    Fabiana Castro, la sicóloga que hará el primer filtro a los indultos que otorgará el gobierno de Kast

    El revival del PSC: busca volver como Partido Cristiano de Chile tras su disolución

    Lo más leído

    1.
    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    2.
    “Malo conch...”: Jugador de Everton recibe sanción tras los duros insultos al árbitro Carvajal en la igualdad frente a la UC

    “Malo conch...”: Jugador de Everton recibe sanción tras los duros insultos al árbitro Carvajal en la igualdad frente a la UC

    3.
    En vivo: el Midtjylland de Darío Osorio quiere asegurar su paso a los cuartos de la Europa League

    En vivo: el Midtjylland de Darío Osorio quiere asegurar su paso a los cuartos de la Europa League

    4.
    El nuevo golpe que recibe el Santos de Neymar en el Brasileirao

    El nuevo golpe que recibe el Santos de Neymar en el Brasileirao

    5.
    La extrema condición que pone la selección de Irán para disputar la próxima Copa del Mundo

    La extrema condición que pone la selección de Irán para disputar la próxima Copa del Mundo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Ministro Rabat afirma que la prisión preventiva del exfiscal Guerra demuestra que “instituciones funcionan”
    Chile

    Ministro Rabat afirma que la prisión preventiva del exfiscal Guerra demuestra que “instituciones funcionan”

    Cirugía exprés a la mamá de Aguilera: parlamentarios oficialistas evalúan envío de antecedentes al Ministerio Público y AC

    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    Aguas Andinas cerró 2025 con alza en ganancias por mayores tarifas y volumen de ventas
    Negocios

    Aguas Andinas cerró 2025 con alza en ganancias por mayores tarifas y volumen de ventas

    CAP aumentará su participación en Aclara Resources para reforzar su presencia en tierras raras

    FNE acusa que los cobros por derechos de formación en el fútbol profesional son desproporcionados

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora
    Tendencias

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    A cuatro golpes de los líderes: Joaquín Niemann se mete en el top 20 en un apretado comienzo del LIV Golf de Sudáfrica
    El Deportivo

    A cuatro golpes de los líderes: Joaquín Niemann se mete en el top 20 en un apretado comienzo del LIV Golf de Sudáfrica

    El nuevo golpe que recibe el Santos de Neymar en el Brasileirao

    En vivo: el Midtjylland de Darío Osorio quiere asegurar su paso a los cuartos de la Europa League

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    El actor Chuck Norris fue hospitalizado de urgencia en Hawaii
    Cultura y entretención

    El actor Chuck Norris fue hospitalizado de urgencia en Hawaii

    Cancamusa reimagina un clásico con su versión de “Entre mis recuerdos”

    “Algunos se vuelven más conservadores cuando envejecen”: Julian Barnes y el arte de cambiar de opinión

    Un F-35 de EE.UU. aterriza de emergencia en una base tras “una misión de combate” en Irán
    Mundo

    Un F-35 de EE.UU. aterriza de emergencia en una base tras “una misión de combate” en Irán

    El debate abierto en Bolivia por los cambios en la conmemoración del Día del Mar con la llegada de Paz a la presidencia

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal