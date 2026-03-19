A cuatro golpes de los líderes: Joaquín Niemann se mete en el top 20 en un apretado comienzo del LIV Golf de Sudáfrica

Joaquín Niemann continúa en búsqueda de su mejor nivel en el LIV Golf. Tras dejar escapar el título en el cierre de Singapur, donde recuperó sensaciones luego de un pésimo inicio de temporada, tuvo un positivo comienzo en Sudáfrica. El chileno terminó una apretada jornada inicial como T17, con una vuelta bajo par y a solo cuatro golpes de los líderes.

El circuito saudí llegó por primera vez al continente africano, específicamente al The Club at Steyn City de Johannesburgo, en su pretensión por expandir el certamen. Ahí, el talagantino completó una papeleta -4 tras 67 golpes. En tanto, el liderato lo comparten los estadounidenses Charles Howell III y Bryson DeChambeau, ambos representantes de Crushers GC y con -8 en su tarjeta (63 golpes). El podio lo cierran Branden Grace y Sergio García, con -7.

Torque no encuentra el rumbo

Niemann comenzó con complicaciones luego de sufrir un doble bogey en el hoyo 2, en un circuito donde resulta clave descontar en el día inicial. Tras ello, el talagantino reaccionó y comenzó un positivo tramo.

Completó birdies en las banderas 5, 13, 16 y 18, además de realizar un Eagle en la 10, en un recorrido que premia la agresividad. Esto le permitió escalar para no alejarse de los que están en la cima.

Por otra parte, Torque GC sigue con su tranco irregular. El equipo que es capitaneado por el chileno está lejos de su mejor momento.

Marcha como T7, con una tarjeta acumulada total de -14, ubicándose muy por detrás de los líderes. Los locales Southern Guards GC comanda el certamen, con -18. Mientras que Smash GC (-17) Y Crushers GC (-16) completan el podio.

Precisamente, Southern Guards, equipo capitaneado por Louis Oosthuizen e integrado únicamente por sudafricanos, tuvo un rol clave para la llegada del certamen al país. El evento generó una alta expectativa en Sudáfrica, logrando una exitosa masividad. Se han vendido más de 100 mil entradas para las cuatro rondas del certamen.