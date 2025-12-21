A la par de Cristiano Ronaldo: el récord anotador que mete a Kylian Mbappé de lleno en la historia del Real Madrid

Kylian Mbappé se mete de lleno en la historia del Real Madrid. En el triunfo de los merengues por 2-0 ante el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, el francés convirtió la segunda cifra de penal y se matriculó con un nuevo hito en la Casa Blanca: igualó el récord anotador de Cristiano Ronaldo, quien, en 2013, anotó 59 dianas en un año calendario.

El parisino sabía que estaba ante la gran posibilidad de alcanzar el registro de su gran ídolo, sin embargo, el trámite no se le había hecho favorable para lograrlo. El partido frente a los andaluces no estaba siendo cómodo para los blancos, sobre todo por el asedio del ataque que comandaba el Niño Maravilla sobre la portería de Thibaut Courtois.

De hecho, hasta entrado el minuto 85, la diferencia era apenas de un gol a favor del Real Madrid, y el Sevilla amenazaba con empatarlo en cualquier momento. Fue allí que, a partir de un cobro dentro del área por una falta sobre Rodrygo, se sancionó penal y Mbappé tomó la responsabilidad: una definición al centro del arco le permitió al ex PSG sentenciar el triunfo y, de pasada, celebrar con la característica celebración de CR7 en señal de homenaje.

MBAPPE EMPATA A CRISTIANO Y HACE SU CELEBRACIÓN. EL MAYOR BICHILOVER DEL MUNDO. pic.twitter.com/CAF1JSTbm6 — (fan) Trunks (@trunksRM) December 20, 2025

El festejo con el tradicional ‘Siuuu’ era especial. El campeón del mundo en Rusia 2018 sabía que había empatado el registro goleador del Bicho a lo largo de un año. Por ello, al término del partido no dudó en dedicarle unas palabras de admiración al portugués. “Es increíble, en mi primer año hacerlo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid. La celebración es para él, quería tener un guiño para él porque siempre ha estado bien conmigo, me ha ayudado a adaptarme a Madrid y ahora me tocaba ayudar al Madrid a ganar partidos. Hoy quería compartir eso con él, tengo una muy buena relación con él, es mi amigo ahora y le mando un saludo a él y a todos los madridistas y una feliz Navidad y feliz año nuevo”, dijo.

Mbappé, que poco a poco comienza a asumir el liderazgo de la ofensiva de los merengues, necesitó 61 partidos para llegar a los 59 goles. Cristiano Ronaldo, en tanto, lo hizo en 50 duelos.

Ahora, si se habla del récord a nivel mundial, este privilegio corresponde a Lionel Messi: en 2012, el rosarino anotó 79 goles en 60 compromisos con el Barcelona. La cifra asciende a 91 si se suman los 12 con la Selección Argentina.