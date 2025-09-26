“Acabaron con el minibar”: revelan la indisciplina por la que el técnico de Colombia marginó a dos futbolistas del Mundial Sub 20

La indisciplina por la que el técnico de Colombia marginó a dos jugadores del Mundial Sub 20. Foto: @FCFSeleccionCol / X.

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 comienza este fin de semana y los equipos clasificados se alistan para sus respectivos estrenos. Uno de ellos es Colombia, conjunto que llega en medio de una polémica por la marginación de dos futbolistas.

En el momento en el que el técnico César Torres informó de la lista de jugadores que estarían presente en el torneo, llamó la atención por dejar afuera a dos deportistas que habían destacado en el proceso previo. Estos son Keimer Sandoval y John Montaño por haber realizado un acto de indisciplina.

“El tema de Montaño y Keimer, son chicos que creo que antes que futbolistas son seres humanos, que uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos, chicos que más allá de su talento tienen aspectos disciplinarios que mejorar. Agotamos todos los recursos con ellos y, bueno, finalmente se tomó la decisión de que no iban a estar más con el equipo”, reveló el adiestrador en la instancia.

Así mismo, resaltó que “el comportamiento fuera del campo es tan importante como el rendimiento dentro de él”.

¿Qué fue lo que hicieron?

Según ha reportado la prensa colombiana, tanto Keimer Sandoval y John Montaño se vieron involucrados en un acto de indisciplina relacionado con el alcohol. Así lo dieron a conocer en el programa radial La FM más Fútbol por los periodistas Sebastián Heredia y Guillermo Arango.

En el diálogo, Heredia comenta que “abrieron la puerta de la habitación y estaban acabando con el minibar”.

“Era cerveza ¿No? Un montón de cerveza, un poco de latas de cerveza. Eso me contaron”, complementó Arango.

A continuación, expusieron que parte del equipo técnico estaba revisando cómo se encontraban los jugadores en sus respectivas habitaciones en la concentración y se encontraron con ellos bebiendo alcohol. “La cifra que me dieron excede la de esta mesa de trabajo. La cifra (de cervezas) es exagerada”, cerró Arango.

El análisis de los rivales

Además de tratar el hecho de indisciplina, el técnico César Torres también habló de los rivales que tendrán en el Grupo F donde aparecen Nigeria, Noruega y Arabia Saudita, esta última contra la cual se verán en el debut.

“A Arabia lo enfrentamos en Egipto, aquí hemos tenido la oportunidad de verlo competir con Paraguay. Información tenemos de todos los rivales. Al igual que Noruega, Arabia también tienen un par de jugadores que han estado en la Selección Sub 23. Creo que son rivales respetables, todos con ideas distintas de juego y características propias, pero muy competitivo las dos selecciones. Es un grupo que va a estar parejo, pero Colombia tiene que tener el liderazgo y asumir el rol de protagonista, buscar clasificar de primero, respetando lógicamente cada rival”, remarcó.

Otra duda resuelta fue la de la situación física de Néiser Villarreal quien fue transferido a Cruzeiro desde Millonarios.

“Néiser viene bien, vino a hacer su última parte de la recuperación con la Selección. El staff médico siempre estuvo muy pendiente de él, con el médico de Millonarios se trabajó conjuntamente. Creeríamos que los tiempos y su respuesta son adecuadas, incluso un poco más rápido de lo que se pensaba. Seguramente va a estar disponible para el primer partido, no sé si de titular”, adelantó.

“Además, es un chico que, más allá de todas las controversias que ha generado, es un chico noble, tranquilo, que entrena muy bien, que es feliz en selección, que disfruta de sus compañeros, de todo lo que se vive acá. Tuvo una gran prueba de fuego ahora y en la cual decidió jugar para Colombia el Mundial antes de pensar en cualquier otro tipo de negociación, y eso es valorable, son aspectos que la gente no sabe y qué tengo que reconocérselo en público”, cerró.

El partido entre Colombia y Arabia Saudita está programado para el próximo lunes 29 de septiembre desde las 20.00 horas en el estadio Fiscal de Talca.