Sujeto es detenido en Talca tras robar en el hotel de concentración de la selección Sub 20 de Arabia Saudita

Detienen a sujeto que ingresó a robar al hotel donde está la selección de Arabia Saudita en Talca. Foto: saff.com.sa.

A pocos días de que comience el Mundial Sub 20 de Chile, se vivió una compleja situación en el Eco Hotel, recinto donde se encuentra concentrada la selección de Arabia Saudita en el centro de Talca.

Según ha reportado la prensa local, un sujeto ingresó durante la madrugada por una de las ventanas para luego dirigirse hasta la cocina de la dependencia.

Esta situación fue notada por parte del personal del hotel que se dirigió hasta la zona. Allí, el individuo tomó un cuchillo con el que los amenazó, logrando huir del local con varias especies y alimentos. Minutos más tarde Carabineros logró detener al delincuente e incautar el arma blanca.

De todas maneras, consignaron que la delegación de Arabia Saudita no se vio afectada por los hechos, por lo que continúan preparándose para el que será su debut en la competencia en el estadio Fiscal de la capital maulina.

Cabe recordar que el conjunto saudí es parte del Grupo F y debutará este lunes 29 de septiembre enfrentando a Colombia desde las 20.00 horas. Los otros integrantes del grupo son Noruega y Nigeria.

El renovado Fiscal de Talca

En la jornada del miércoles se realizó la reinauguración del estadio Fiscal de Talca, evento que contó con la presencia de distintas autoridades, destacando la presencia del vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

Entre los trabajos realizados destacan el mejoramiento de los camarines y servicios higiénicos, la ampliación de la zona de prensa en las tribunas, además de la implementación de iluminación con luces LED y la renovación de la pista atlética.

“Estamos felices, porque se han inaugurado las obras que se han realizado en el Estadio Fiscal de Talca, para acoger el Mundial Juvenil Sub 20. Es una buena noticia, que cada vez más Chile, es escogido para eventos deportivos de carácter mundial. Lo más relevante, es que había una política de Estado para mejorar la infraestructura deportiva no solo en Santiago, sino que en todo el país y, por tanto, estas inversiones que se realizan con motivo de estos eventos deportivos, se quedan en la región y permiten que se realicen con un estándar más exigente, en este caso estándar FIFA, estándar internacional”, destacó Álvaro Elizalde.

El Estadio Fiscal de Talca ya está completamente renovado para recibir a la Copa Mundial FIFA Sub-20 Chile 2025 🏟️



Entre sus principales mejoras están el nuevo sembrado de la cancha principal, nuevos camarines, pintura e iluminación led, como también una sala multisensorial TEA. pic.twitter.com/i8kRoBiFx5 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 24, 2025

Por su parte, el ministro Jaime Pizarro recalcó que “hemos tenido la posibilidad de estar siguiendo permanentemente el desarrollo del mejoramiento de la infraestructura, con miras a la realización de un evento internacional más en nuestro país. El día de hoy (ayer) y especialmente, después de tener muy presente que, en agosto de 2023, teníamos un estadio que había sufrido una inundación, hoy ya tiene recuperada su pista, su cancha y adicionalmente, tiene nuevos camarines y ha podido también, de acuerdo a las nuevas exigencias, tener un estándar lumínico óptimo, así que estamos felices que la Región del Maule va a ser sede de este Mundial Sub 20”.

“Esperamos ahora que el público pueda acompañar, pueda disfrutar y pueda admirar este maravilloso recinto, y por supuesto, que todo este proceso, que se enmarca dentro de este mejoramiento y de este gran evento, después también se proyecte en los juegos binacionales que vienen a continuación”, complementó Pizarro.